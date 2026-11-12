2026-11-12 18:12 Elvis Lin
《別讓猴子跳回你背上：主管好整以暇、部屬勇於任事的管理智慧》書摘
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：管理者應分辨4種時間，避免被部屬與外界過度佔用。
- 重點二：猴子代表下一個步驟，必須留在部屬背上而非主管身上。
- 重點三：透過5個任務層級與6大餵養規則，培養部屬自力更生。
管理者的時間管理
(1) 老闆佔用的時間
(2) 組織佔用的時間 - 這些時間是用來處理管理者尋求同儕支援時，對方所提出的要求而佔用的時間。
(3)自己佔用的時間 - 這些時間是用來完成管理者原本就要去做或本來就同意去做的事情。這類時間有相當大的比例會被部屬佔用，因此又稱為「部屬佔用的時間」。剩下的時間才屬於自己，才是「可支配時間」。
(4)外界佔用的時間 - 用來處理面對顧客、投資人、供應商、政府機關、媒體等需求而佔用的時間（《別讓猴子跳回你背上：主管好整以暇、部屬勇於任事的管理智慧》，William Oncken，陳美岑譯，台北市：臉譜出版，2006，頁 20-21）。
2. 何謂「猴子」？猴子就是雙方談話結束後的「下一個步驟」。猴子不是問題、專案、計畫或機會；猴子是解決問題、進行專案計畫或是投入機會的下一個步驟、下一個措施、下一個行動步驟（頁 24）。
3. 管理者運用的任務層級有五個層次：
(5) 獨立行動，例行性報告（最高層級）
(4) 行動，但需立即請示（報告頻率超過例行程度）
(3) 提出建議，按照裁示的結果來行動
(2) 請示要做甚麼
(1) 等待指示（最低層級）
當部屬的程度在 (1) 跟 (2) 時，他們會大量佔用你的時間；提升到第 (3) 層時，就會開始可以人盡其才，部屬也開始自我實現；你逐漸可以評估是否將他們的層級升高到第 (4) 與 (5)，他們就可以自我管理與自我領導（頁 27~28）。
4. 當部屬問你問題，你回答：「讓我想想，之後再回覆你」時，猴子跳到你的背上，後續變成部屬追著你跑，你變成部屬的部屬（頁 32~37）。正確的對應方法如，請部屬做更多的資訊蒐集、數據分析或者行動方案，持續讓猴子在他的背上，你也持續擔綱管理者的角度，由你來追他的進度（頁 56）。
5. 當你鼓勵部屬丟問題給你，讓你幫他解決，他將來找你協助解決問題的頻率就會增加。你做得愈多，部屬就會給你愈多的任務；你愈是趕上進度，就會得到愈多的待辦事項，進度就會愈落後（頁 80~81）。
6. 作為管理者，務必將猴子「留在部屬的背上」（頁 101）。
7. 猴子+自由=授權（頁 103）。
8. 協助部屬完成任務，而非幫他們執行任務。管理者即教練，教練的職責在培養部屬自力更生的本事。自力更生是每個人經過自制、耐性、與堅持，才能獲得的後天特質（頁 113）。
9. 餵養猴子的六大規則
(1) 千萬不要讓牠們活活餓死 - 餵養牠們，或射殺牠們。
(2) 決定最大猴群數量 - 只要找到需要餵養的猴子，你的部屬就得找出時間餵養牠們，但千萬不要過量。
(3) 餵養猴子的責任必須落在部屬身上 - 部屬應該按照餵食進度表的時間與地點餵食猴子；管理者不應該沿途追逐即將餓斃的猴子，胡亂餵食。
(4) 毫無進展不能作為重新安排餵食時間的藉口 - 預訂餵食猴子的時間可彈性更動，但毫無進展不能作為重新安排餵食時間的藉口。例如：與部屬約定今天下午兩點要餵食他的猴子，但早上他跟我說下午要去見重要客戶，所以想更改餵食猴子的時間。這是可以的。但部屬不能用毫無進展作為重新安排餵食時間的藉口，有甚麼就看甚麼，也可以理性討論為何毫無進度？以及接下來如何進展？
(5) 為了避免誤解，儘量面對面餵食猴子，避免電話 / Line/ Email。
(6) 透過會議或報告摘要，展開立即對話（頁 115~168）。
筆者簡介：
林奐名，目前在餐飲新創擔任營運總監。政治大學新聞研究所碩士，卻從未擔任一天的正職記者。過去 5 份工作皆任職於知名企業：統一、雀巢、85度C、Gogoro 和恆隆行。他是 Gogoro 首批開疆闢土的員工之一，前後 6.33 年，先在其首間實體門市 – 信義全球體驗中心擔任總店長，後成為 Gogoro資深車主社群經理，透過線上跟線下操作，轉動 Gogoro 社群，產生大量行銷內容與媒體效益，並創造正向改變，引領 1,303 位車主創下金氏世界紀錄；亦曾率領 Gogoro 用戶社群行銷團隊以「團隊名義」獲選為《經理人月刊》2020 年度「100MVP經理人」之一！更曾以英文向美國前副總統高爾執行簡報。加入 Gogoro 前，是貨真價實的咖啡職人，號稱血液裡的咖啡因濃度高達 95%，並擁有「巴西專業咖啡鑑定師」與「國際咖啡品質鑑定師」雙證照。就學時即任政治大學職涯發展中心中、英文履歷表寫作與面試顧問團團長，並擔任英國國家廣播電台 (BBC) 特約口譯員、美聯社 (Associated Press) 實習記者等，亦曾遠赴法國巴黎高等政治學院攻讀交換學生學程一年。至今共累計超過 182 場教育訓練以及演講經驗，主題橫跨社群行銷、咖啡、履歷表/自傳/Cover Letter 撰寫、面試技巧與職涯諮詢等主題。
若有任何合作需求，歡迎來信：elvistaiwan2021@gmail.com。
精華 FAQ
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作者將管理者時間分為老闆、組織、自己與外界4類，其中真正可支配的時間，來自自己原本要做、但未被部屬佔走的部分；若部屬介入過多，主管就會失去處理更高層次工作的空間。
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猴子不是問題本身，而是問題解決後的下一個步驟或行動。若主管替部屬接手下一步，部屬就會追著主管跑，主管反而變成部屬的部屬，因此應要求部屬持續蒐集資訊、分析與提方案。
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五個層級從等待指示到獨立行動，顯示部屬能力愈高，主管愈能放手；6大餵養規則則要求猴子留在部屬身上、由部屬負責進度與溝通，主管只提供教練式支持，進而形成真正授權。
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