2026-11-12 18:27 女子漾／編輯周意軒
Alan Walker是誰？〈Faded〉蒙面男神本週來台！Ultra Taiwan壓軸75分鐘
你可能還沒認出Alan Walker的臉，卻早就聽過他的歌！讓人一聽就有印象的〈Faded〉，正是這位電音製作人的代表作。戴著口罩、穿上帽T的招牌造型，也讓他成為電音圈辨識度極高的人物。本週六（11月14日），Alan Walker將登上台北大佳河濱公園的Ultra Taiwan超世代音樂節，帶來75分鐘壓軸演出。進場前先跟著女子漾認識這位蒙面DJ，看看他的音樂為什麼讓全球樂迷如此著迷！
Alan Walker是誰？英國出生、挪威長大的電音製作人
Alan Walker中文名為艾倫沃克，1997年8月24日出生於英國北安普敦，父親是英國人、母親是挪威人，兩歲時隨家人搬到挪威卑爾根生活，因此經常被介紹為挪威DJ，也有英挪雙背景。
今年29歲的他，身兼DJ與音樂製作人。歌曲裡讓人忍不住跟著哼唱的旋律，加上帶著空靈感的人聲，是許多人認識他音樂的第一個入口。即使平常沒有研究電音曲風，也很容易被他的作品吸引。
靠網路教學學做音樂，起點就在自己的房間
成名前的Alan Walker，和許多喜歡打電動、研究電腦的年輕人一樣，對遊戲、程式與數位創作充滿好奇。他在2012年開始嘗試製作音樂，透過網路教學摸索，也向其他創作者請教，再把作品放上網路，慢慢累積聽眾。
他的音樂啟發包括電音製作人K-391、Ahrix，以及電影配樂家Hans Zimmer等人。這也讓他的歌曲除了鮮明節拍，經常帶著像電影場景般的情緒與畫面感。如今站上大型音樂節舞台的他，最初也是坐在電腦前，一點一點研究如何把腦中的旋律做出來。
〈Faded〉讓他18歲紅遍全球，原本還有另一個版本
提起Alan Walker，絕對不能漏掉〈Faded〉！這首歌的前身，是他早期發表的純音樂作品〈Fade〉，透過NoCopyrightSounds（NCS）頻道傳播，逐漸吸引大量關注。
2015年，他將作品重新製作，加入挪威歌手Iselin Solheim的歌聲，推出〈Faded〉。帶著失落感的旋律、清透人聲與電音節拍，讓歌曲迅速受到各地樂迷喜愛，也讓當時年僅18歲的Alan Walker迎來事業轉捩點。所以，〈Faded〉裡那個令人印象深刻的女聲並非Alan Walker本人；他主要負責的，是音樂製作與DJ演出。
為什麼總戴口罩？蒙面造型藏著「任何人都可以」的想法
帽T、口罩，再加上由A與W交織而成的標誌，是不少樂迷對Alan Walker的第一印象。不過，這套造型背後也有他想傳達的理念。Alan Walker曾在訪談中解釋，口罩與帽T代表平等及連結：面罩底下可以是任何人，每個人都有機會完成了不起的事。他也在官網分享，希望保留自己作為臥室音樂創作者的初衷，讓歌迷感覺彼此之間沒有那麼遙遠。
他的粉絲被稱為「Walkers」，這份共同身分，也成為音樂之外連結樂迷的方式。
除了〈Faded〉還要聽什麼？這幾首先存進歌單
想在演出前補歌，〈Alone〉、〈The Spectre〉、〈Darkside〉、〈All Falls Down〉與〈On My Way〉，都是認識Alan Walker的入門選擇。喜歡帶點孤單、卻又有力量的氛圍，可以先聽〈Alone〉；想感受更鮮明的電音節奏，則可以接著播放〈The Spectre〉。〈Darkside〉與〈All Falls Down〉也很適合平常偏愛流行歌曲、想開始接觸電音的聽眾。
這些作品同時也是主辦單位介紹本次演出時提及的人氣曲目。不過，音樂節現場可能重新編排歌曲、加入不同混音，實際歌單仍以當天演出為準。
本週六來台壓軸！75分鐘演出有哪些期待？
2026 Ultra Taiwan將於11月14日星期六在台北大佳河濱公園舉行，Alan Walker確定擔任壓軸演出嘉賓。官方網站也已公布今年活動日期與售票資訊。他這次將帶來75分鐘演出，除了熟悉的旋律，也預告會融入Bass、Hardstyle、Tech House等不同曲風，讓樂迷感受與日常串流聆聽不同的現場版本。
主辦方另預告，Alan Walker與Ava Max合作的新曲〈FATE〉將在台灣首度播放；至於他與張韶涵合作的〈遺忘之海〉是否出現在歌單中，目前仍保留驚喜，尚未確認。
Ultra Taiwan雙舞台登場，中午就能開始聽
今年Ultra Taiwan規畫Ultra Main Stage主舞台及RESISTANCE舞台。演出將提前於中午12點開始，活動長達10小時，樂迷可以提早安排入場時間。除了Alan Walker，同場還有Swedish House Mafia成員Sebastian Ingrosso，以及BUNT.、行松洋介、Levity、HALŌ等演出陣容。喜歡不同電音風格的樂迷，也能關注RESISTANCE舞台的CAMELPHAT、KOROLOVA與Chris Avantgarde。
第一次參加、還不知道要先做什麼功課？不妨先把Alan Walker的代表作聽熟，等熟悉的旋律在大佳河濱公園響起，就能一起加入現場合唱。
Ultra Taiwan 2026活動資訊
活動日期：2026年11月14日（星期六）
活動時間：中午12點起，依主辦單位公告
活動地點：台北市大佳河濱公園
Alan Walker演出：壓軸登場，預計75分鐘
購票及最新資訊：Ultra Taiwan官方網站