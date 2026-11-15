蘆葦燒成灰，真的能煮出食鹽嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鹽鹼地蘆葦灰可能含礦物鹽，但不保證有足量食鹽。

鹽鹼地蘆葦灰可能含礦物鹽，但不保證有足量食鹽。 重點二： 淋灰、過濾、煎煮可取鹽滷，但仍難去除全部雜質。

淋灰、過濾、煎煮可取鹽滷，但仍難去除全部雜質。 重點三：元代《熬波圖》證實古代製鹽技術成熟且勞力繁重。

8/10的晚上，我坐在廚房裡滑手機看臉書。

那支輕快的弦樂配樂突然又在耳邊響起，那個清亮的女聲說：「如果你把鹽鹼地收割的蘆葦曬乾，放入大鐵鍋焚燒，就能得到富含鹽分的蘆葦灰。」

嗯？

我停下準備滑走的動作，看著影片開始演示：有人把一把枯黃的蘆葦燒成灰，再拿水淋洗，最後竟然從鍋底煮出白色結晶。

等一下，燒草能燒出食鹽？這聽起來簡直像某種古代煉金術。

更離奇的是，這支看似荒唐的短影片，竟然還一本正經地拿元代的製鹽古籍來背書。

只不過，當我開始查找相關資料，仔細研究這套製鹽流程，就發現事情遠比影片呈現的複雜。

蘆葦真的能變成食鹽嗎？黑漆漆的灰水，為什麼能煮出白色晶體？古人又是怎麼處理那些讓鹽發苦的雜質？

最讓我好奇的還有一件事：如果真的煮出一堆白色結晶，你怎麼知道那就是可以吃的鹽？

這個問題，恐怕比成功煮出結晶還重要。

▋第一步：鹽鹼地上的蘆葦，為什麼可能藏有鹽分？

影片裡的蘆葦，據說生長在鹽鹼地上。

這就有意思了。

一般人看到那片泥濘的土地，可能只會想到農作物不好種；但如果某些植物能吸收並累積土壤中的鹽分，事情就有了另一種可能。

畢竟，鹽對人體非常重要。

人類需要鈉離子維持神經傳導、肌肉運作及體液平衡。如果在極端環境中大量流汗、腹瀉或嘔吐，又無法適當補充水分與電解質，就可能發生危險的電解質失衡。

肌肉無力、抽筋、頭痛、意識混亂，嚴重時甚至可能抽搐。

當然，這些症狀有許多可能的成因，不能一出現就認定自己缺鹽，更不能隨意大量補充鹽分。

那麼，植物真的能成為鹽分來源嗎？

有些確實可以。

某些生長在高鹽環境中的植物，被稱為「鹽生植物」。它們為了適應土壤中的鹽分，發展出不同的生理機制，可以吸收、儲存或排出礦物鹽。

例如鹽角草等植物，體內就可能累積相當可觀的鈉與氯。研究也發現，部分鹽生植物的灰分含量較高，與它們累積的礦物質有關。

這就產生了一個有趣的想法。

既然植物會吸收環境中的礦物質，那麼把植物燒成灰，能不能將這些物質集中起來？

從化學原理來看，確實有可能。

因為植物燃燒時，大部分有機物會轉化為氣體離開，部分無機礦物成分則會留在灰燼之中。

但是，這裡有個非常重要的問題。

不同植物累積的礦物質種類與比例並不相同。即使生長在鹽鹼地上的蘆葦，也不能保證含有足夠的氯化鈉。

燒完留下的灰燼，還可能混雜鉀鹽、鈣鹽、碳酸鹽及其他礦物成分。

說到這裡，我突然想到自己平常接觸的土地。

同樣是一塊地，自然條件可能影響它適合發展哪些用途，法定使用分區與使用限制又決定了哪些行為受到允許。

光看土地外觀，往往無法知道它真正具備哪些利用條件。

而這片鹽鹼地也很有意思。

一般人看到土壤含有大量鹽分，可能只會想到農作物不好種；但對懂得利用含鹽物料製鹽的人來說，這種環境也可能藏著可以利用的資源。

同一塊土地，換一種需求、換一種技術，能夠發揮的價值就可能完全不同。

不過，回到眼前這堆蘆葦灰。

把蘆葦燒成灰，只是取得含有礦物質的灰燼。

距離真正可以入口的食鹽，還有好幾道關卡。

▋第二步：一只陶罐，竟然可以變成三層過濾器？

假設求生者真的取得一批含有可溶性鹽類的植物灰。

眼前是一鍋黑漆漆的灰燼，裡面混雜著泥沙、炭粒，以及沒有完全燃燒的植物殘渣。

這種東西，怎麼看都跟白花花的食鹽扯不上關係。

接下來，影片展示了一個相當有意思的操作。

求生者找來一只閒置的陶罐，在底部鑿出幾個小孔，再利用稻草、木炭與細沙，做成簡易的三層過濾器。

最底下鋪稻草，負責支撐上方材料，減少過濾介質從孔洞流失。

中間放木炭，利用碳質材料的孔隙與表面特性，吸附部分有機物，以及造成顏色、氣味的物質。

最上面鋪細沙，攔截較大的灰燼顆粒、泥沙與懸浮雜質。

接著，把植物灰鋪在過濾裝置上方，再慢慢倒入清水。

水接觸灰燼後，其中一部分可溶性鹽類會逐漸溶解。

在重力作用下，液體穿過過濾材料，最後從陶罐底部的小孔流出，由下方的容器收集。

這裡同時利用了兩種原理。

一種是「萃取」，利用水將灰燼中的可溶性物質溶解出來。

另一種是「過濾」，利用不同材料攔截部分不溶性雜質。

如果條件合適，原本混濁的灰水，確實可能變得比較清澈。

問題在於，一般木炭與經過特殊處理的活性碳，吸附能力差異很大。

細沙和木炭也無法可靠地去除所有溶解性鹽類、重金屬或其他污染物。

所以，透明的液體未必安全。

而且，這套裝置取得的液體，也不能因為看起來清澈，就直接稱為高濃度食鹽滷水。

它究竟含有多少氯化鈉，還需要進一步確認。

但利用水從含鹽物料中取得鹽滷的想法，在中國古代製鹽史上，確實有相當精采的紀錄。





▋第三步：元代《熬波圖》，早就把淋灰煮鹽畫下來了！

說到這裡，就必須介紹一本將近七百年前的製鹽技術著作。

《熬波圖》。

這本書由元代的陳椿在前人留下的圖稿基礎上整理增補，於元統二年，也就是西元1334年完成。

現存版本以四十七幅圖及相關文字，呈現當時海鹽生產的各項工序，包括鹽場建設、收集含鹽物料、淋灰取滷、搬運燃料、鑄造鐵盤，以及煎煮海鹽等技術。

光看其中幾幅圖的名稱，就已經很有畫面。

「扒掃聚灰圖」

「擔灰入淋圖」

「淋灰取滷圖」

「上滷煎鹽圖」

「撈曬撩鹽圖」

古代濱海鹽場會利用含鹽的泥土，以及稻麥稈灰、蘆茅灰等材料，協助收集鹽分。

接著將含鹽物料集中，再用水淋洗取得鹽滷，最後送進煎鹽設備加熱結晶。

光看這些工序就知道，那些灰燼在古代鹽場裡，還真不是燒完就丟的廢料。

不過，《熬波圖》記錄的是濱海鹽場的製鹽技術，包含利用草灰與鹽土收集鹽分。

它並沒有直接證明，只要把一把蘆葦燒成灰，就能取得足夠而純淨的食鹽。

這兩者在原理上有可以互相參照的地方，但材料來源和實際操作仍有差異。

而比起那些有趣的化學原理，《熬波圖》還有一個讓人印象深刻的地方。

它記錄的製鹽工作，真的非常辛苦。

古代鹽民必須搬運泥土、灰燼與燃料，反覆淋取鹽滷，再守著高溫的煎鹽鐵盤工作。

收集含鹽泥土、搬運灰燼、淋洗鹽滷、添柴燒火、煎煮結晶，每一項都需要大量勞力。

尤其煎鹽時，爐火必須持續燃燒，鹽民還得不斷注意鐵盤中的鹽滷與結晶情況。

光是想像當時鹽場的工作環境，就知道古代製鹽有多麼辛苦。

滿臉灰塵、汗水直流、爐火炙熱，還得長時間守著煎鹽設備。

我想到現在走進超市，拿起一包食鹽，可能連價格都不會特別注意。

可是幾百年前，同樣的白色鹽粒，背後可能是好幾個人反覆搬運、淋滷、煎煮，付出大量時間與勞力才換來的成果。

原來我們今天隨手買到的一包鹽，背後也有這麼漫長的技術發展史。

▋第四步：鹽水煮乾就有鹽？事情沒有那麼簡單！

取得鹽滷之後，下一步便是加熱蒸發。

把含有可溶性鹽類的水倒入鍋中，架起爐火持續加熱。

隨著水分逐漸變成蒸氣，原本溶解在水裡的鹽類濃度也愈來愈高。

當濃度達到一定程度，部分鹽類便會開始結晶。

這就是煎鹽的基本原理。

但是，如果鹽滷原本就混有多種不同的鹽類，把水煮乾後，鍋底留下的自然也可能是混合物。

例如，我們熟悉的食鹽，主要成分是氯化鈉。

但天然鹽滷可能同時含有氯化鎂、硫酸鎂等物質。

其中某些鎂鹽會帶來明顯的苦澀味。

因此，即使鍋底出現黃白相間的顆粒，也不能立即認定那就是可以食用的粗鹽。

尤其植物灰本身還可能含有鉀鹽與鹼性物質，最後得到的結晶，成分可能與一般食鹽有很大差異。

而古代鹽民在長期生產中，已經發展出比單純煮乾鹽水更細緻的工藝。

透過控制鹽滷濃度、煎煮過程，以及撈取結晶的時機，可以影響最後取得的鹽。

《熬波圖》也記錄了持續補充鹽滷、撈取析出食鹽的操作。

這點我覺得非常有意思。

古人或許沒有現代化學課本上的完整理論，卻能透過長年累積的生產經驗，掌握許多重要的操作條件。

畢竟，煮出一堆白色晶體是一回事。

能夠穩定製造品質合適的食鹽，又是另一回事。

▋第五步：粗鹽發苦，草木灰真的能把苦味變不見？

接下來這個環節，是整個故事裡我覺得最值得研究的化學問題。

影片裡的求生者把第一次煎出的粗鹽重新溶於水，再加入草木灰，讓造成苦味的鎂離子形成沉澱。

接著利用細密的過濾網，將沉澱物分離，再次加熱煎煮，最後得到更白、更細的鹽。

這是影片呈現的結果，但實際操作能否達到相同效果，還得看原料成分與反應條件。

草木灰中可能含有碳酸鉀等鹼性物質。

其中的碳酸根離子，在適當條件下，可以與溶解在水中的鎂離子發生反應，形成難溶的碳酸鎂類沉澱。

用簡單的化學式表示，就是：

Mg²⁺ + CO₃²⁻ → MgCO₃↓

苦味的來源是那些還溶在水裡的鎂離子。

草木灰裡的碳酸根一遇到它們，就像把隱形的苦味「抓」出來，變成不溶於水的白色沉澱。古人未必能寫出這個反應式，但利用草灰處理含鹽物料，確實是古代製鹽技術的一部分。至於影片裡加灰除苦的操作，還得看實際反應條件。

課本裡枯燥的反應式，在古人的生存智慧裡，頓時變成了一場精準的抓賊現場。

問題在於，草木灰的化學成分並不固定。

木材種類、燃燒溫度和灰燼來源，都可能影響其中的鹼性物質與雜質比例。

如果添加量或反應條件不合適，鎂離子未必能有效去除，草木灰甚至可能把其他可溶性物質帶進鹽水。

因此，即使重新過濾，也無法保證最後得到高純度的氯化鈉。

至於影片裡提到的三層細密過濾網，也只能攔截尺寸足夠大的固體顆粒，沒有辦法直接篩掉已經溶解在水中的鎂離子。

要確認那些白色結晶究竟有多少氯化鈉、殘留多少鎂鹽，以及是否混有其他有害物質，仍然需要進一步分析。

這裡有個值得注意的問題。

如果你辛辛苦苦燒草、過濾、煎煮，最後終於看到鍋底出現一堆雪白的結晶，應該會很有成就感吧？

但是，萬一那根本不是適合食用的鹽呢？

白色的結晶物可多了。

總不能只憑它長得像食鹽，就決定拿來炒菜吧？

白色不一定代表純淨，沒有苦味也不等於安全。

這就像不動產交易——房子裝潢得再精美，不代表沒有違建；土地平整空曠，也不代表可以直接蓋房。

白色結晶看起來再乾淨，也只是外觀。

就像你不能因為一包鹽白得發亮，就直接認定它適合入口——裡面可能還混著容易吸濕的鎂鹽，或是其他植物灰帶進來的雜質。

沒有成分確認之前，它終究只是「看起來像鹽的東西」。

有些答案，終究得查過資料、找到證據，才能下判斷。

對買賣雙方而言，這些確認工作也直接關係到交易資訊是否完整，以及日後可能面對的權利與責任。

▋第六步：香蕉葉包鹽埋熱灰，真能做出不怕潮的鹽塊？

完成煎煮後，影片還展示了一個很有趣的收尾。

求生者採來大片香蕉葉，把取得的鹽包起來，再埋進仍有餘熱的灰燼中。

希望利用熱灰慢慢烘乾殘留的水分，讓鹽粒形成緊密的塊狀，方便保存與攜帶。

這個想法聽起來相當符合古代就地取材的生活智慧。

香蕉葉寬大、柔韌，可以用來包裹物品，也確實常見於不同地區的傳統食品包裝。

而加熱能促進水分蒸發，這個原理也沒有問題。

但是，香蕉葉本身含有水分，而且無法提供現代密封防潮包裝的效果。

如果灰堆過熱，葉片可能焦化甚至燃燒；如果溫度不夠，包裹物內的水分又未必能順利排出。

即使最後形成堅硬的鹽塊，也不代表它具有長期防潮能力。

尤其當鹽裡殘留氯化鎂等容易吸濕的物質時，在潮濕環境下仍然可能吸收水氣。

因此，利用香蕉葉與熱灰烘乾，可以當成一種值得探討的天然材料應用構想。

但目前還沒有足夠資料可以證明，影片展示的這套操作一定能製成適合長期保存、品質穩定的食用鹽塊。

這也讓我想到，古代製鹽技術真正困難的地方，恐怕遠遠超過把鹽煮出來。

原料要合適、鹽滷要能取得、雜質要處理、結晶條件要掌握，最後還得考慮保存方式。

每一關都有自己的問題。

▋從一把蘆葦到一粒鹽，真正精彩的是古人的技術思考

研究完這套流程，我反而更佩服古代製鹽技術的發展。

在缺乏現代精密儀器的年代，人們已經懂得利用自然環境中的鹽分，透過長期累積的經驗，逐漸摸索出有效的生產方法。

含鹽泥土可以收集。

灰燼能協助集中鹽分。

水可以溶解鹽類。

過濾能分離部分雜質。

加熱可以讓鹽從溶液中結晶。

不同鹽類的溶解與結晶特性，又能進一步影響成品品質。

每個步驟單獨看來都不算特別複雜。

但要把它們組合成能夠穩定生產的工藝，還得考慮原料、濃度、設備、燃料、勞力，以及最後的成品品質。

光是元代《熬波圖》留下的製鹽紀錄，就足以讓人研究好一陣子。

而那個「把蘆葦燒成灰，經過三層過濾、草木灰除苦，最後變成純白細鹽」的影片，最吸引我的地方，就是它把許多真實存在的科學原理，串成了一段令人驚奇的求生過程。

只不過，動畫呈現的結果、古籍實際記載的技術，以及現代化學能夠支持的原理，仍然需要分別看待。

在特定植物、特定水質與適當處理條件下，或許確實有機會取得富含氯化鈉的結晶。

但若沒有可靠的製程資料、成分分析與污染物檢測，就不能保證那些結晶可以安全食用。

這也正是我喜歡研究這類題材的原因。

原本看起來毫不起眼的植物、泥土、灰燼與石頭，只要換個角度觀察，就可能牽引出一連串科學問題。

更有意思的是，這些問題背後，還藏著人類漫長的技術發展史。

今天我們走進超市，拿起一包食鹽，可能只花幾十塊錢。

幾百年前，卻有人為了取得這些白色晶體，反覆收集鹽土、淋灰、煎滷，守著滾燙的鐵盤工作。

如今輕而易舉就能取得的東西，曾經需要多少技術、勞動和反覆嘗試，才能出現在人們的生活裡？

而那把鹽鹼地上的蘆葦，也讓我想到另一個問題。

最早開始嘗試從草灰中取得鹽分的人，究竟是怎麼想到這個方法的？

也許只是發現某些灰燼帶有鹹味，也許是在處理鹽土的過程中，慢慢摸索出不同材料的特性。

真正的起源，還需要更多歷史資料才能確認。

但可以確定的是，人類曾經花費漫長的時間，學習如何從自然環境中取得生活所需的物資。

一粒鹽的背後，有植物與土壤的化學，有火與水的物理，也有一代又一代人的觀察和實驗。

好奇心讓我們發現可能，知識讓我們理解原理，而查證，才能讓可能變成可信的答案。

——萬家鄉

**資料參考：**

1. 元代陳椿《熬波圖》，尤其〈淋灰取滷〉、〈上滷煎鹽〉等圖說。

2. 《熬波圖》，文物出版社，2022年出版整理本。

3. *Soilless Cultivated Halophyte Plants: Volatile, Nutritional, Phytochemical, and Biological Differences*，Antioxidants，2023年。鹽生植物礦物質與鹽分研究。

4. *Nutritional and Bioactive Potential of Halophytes for Food and Pharmaceutical Applications*，Sustainability，2026年。鹽生植物中的無機鹽成分。

5. *Drinking Water Contamination and Treatment Techniques*，Applied Water Science，2017年。水處理與過濾相關原理。

6. 美國國家醫學圖書館 MedlinePlus，*Low Blood Sodium*。血鈉與電解質失衡相關資料。

註：本文以2026年8月10日觀看的蘆葦製鹽動畫為題材起點，結合古代製鹽文獻與相關科學原理進行討論。影片中的製鹽成果尚不能視為經過實驗驗證的安全食用鹽製程。