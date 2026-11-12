2026-11-12 17:17 女子漾／編輯金柔葳
木村拓哉抵台帥翻！800粉絲擠爆松山機場，牛仔裝搭「這副墨鏡」成焦點
日本天王木村拓哉終於來台灣了！即將於11月13日、14日在臺北流行音樂中心舉辦個人演唱會的他，今（12）日下午搭機抵達松山機場，吸引約800名粉絲與媒體到場迎接。木村拓哉一身帥氣牛仔套裝亮相，手拎愛馬仕鉑金包、親自推著登機箱，搭配綠色鏡片墨鏡，54歲生日還沒到就先帥翻全場！更讓粉絲融化的是，他不僅親切揮手、提醒大家保持微笑，受訪時還主動幫翻譯人員拿麥克風，毫無天王架子。
木村拓哉抵台800人接機！親自幫翻譯拿麥克風超暖心
木村拓哉12日下午約3點20分搭乘NH853班機抵達台北松山機場，一現身就引發現場粉絲熱烈歡呼。他穿著牛仔外套、牛仔長褲，內搭格紋襯衫，手拎愛馬仕鉑金包並推著登機箱，休閒又有型的機場穿搭立刻成為焦點。
面對大批等候的粉絲，木村拓哉不時轉頭微笑、點頭致意，還比出手勢提醒大家一起「Smile」，讓現場氣氛相當歡樂。更難得的是，他這次在機場接受媒體聯訪，面對眼前密密麻麻的麥克風，發現有媒體因距離太遠難以收音，竟主動拿起其中一支麥克風，親自替翻譯人員舉著，貼心舉動也讓在場媒體留下深刻印象。
木村拓哉機場墨鏡品牌曝光！OWNDAYS綠色鏡片款不到5000元
除了親民互動，木村拓哉這次抵台的機場私服也很有看頭！他以一身經典牛仔造型搭配愛馬仕鉑金包，臉上的墨鏡則來自眼鏡品牌OWNDAYS，選擇綠色鏡片款式，為整體造型增添復古又率性的氛圍。
品牌：OWNDAYS木村拓哉機場同款眼鏡資訊：
型號：OB2020G-5A C1
鏡片特色：綠色鏡片
鏡框售價：3,790元
搭配鏡片售價：4,790元
木村拓哉兌現來台開唱承諾！54歲生日與台灣粉絲一起過
木村拓哉去年為保健食品代言來台時，曾透露希望下次能以「拿起麥克風」的形式再次來到台北，如今終於兌現承諾。這次《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》巡演橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾及台北五大城市，台北站更是他首度以個人身分在台灣舉辦演唱會。
特別的是，11月13日演唱會首日，正好是木村拓哉54歲生日！他在機場受訪時開心表示，能以演唱會的形式來台與大家見面，並受到這麼熱情的歡迎，讓他非常高興，也很期待與粉絲一起度過這段特別的時光。談到對台灣粉絲想說的話，木村拓哉也提及日文中的「一期一會」，表示非常珍惜每一次相聚，希望這次演唱會能成為自己與歌迷人生中難忘的回憶。
《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》台北場將於11月13日、14日在臺北流行音樂中心登場，兩場門票皆已完售。
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