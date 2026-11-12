2026-11-12 16:54 女子漾／編輯金柔葳
曖昧期最會自己腦補TOP4！八字還沒一撇，婚禮都想好了！第一名戀愛腦超意外
曖昧時最讓人心動的，往往不是什麼浪漫告白，而是對方突然傳來的一句「在幹嘛？」或睡前的一聲「晚安」。明明兩人還沒正式交往，卻已經忍不住反覆查看聊天紀錄，甚至開始幻想未來約會的畫面！尤其有些星座天生感情豐富、想像力十足，只要對方稍微釋出好感，就容易陷入戀愛腦模式。以下整理4個曖昧期最容易自己腦補的星座，看看你是不是也上榜！
曖昧期最愛腦補星座TOP4：天秤座
天秤座平常看起來理性又懂得拿捏分寸，一旦遇到心動對象，卻可能瞬間變成戀愛分析師！對方一句「今天跟你聊天很開心」，就足以讓他們反覆回味，甚至找朋友一起研究這句話到底有沒有特殊含義。
天秤座很在意兩人互動時的氣氛，也容易對浪漫情節產生期待。當曖昧對象主動邀約、分享日常，或是表現出與其他朋友不同的親近感，他們便可能開始想像兩人交往後的模樣。不過，因為害怕自己會錯意，天秤座有時反而不敢主動確認關係，只能繼續在心裡猜測。
曖昧期最愛腦補星座TOP3：金牛座
別以為金牛座慢熱又務實，就不會在曖昧期偷偷腦補！其實他們一旦認真喜歡上某個人，想得可能比誰都長遠。只是金牛座不太會把心動掛在嘴邊，表面上照常聊天，私底下卻已經開始思考兩人的生活習慣合不合、未來能不能穩定交往。
尤其當對方持續主動聯絡、記得自己的喜好，或是願意安排下一次見面，金牛座便容易將這些行動視為認真的訊號。對他們而言，曖昧最迷人的地方，就是慢慢累積的熟悉感。只不過，若太早認定對方是適合長期交往的人，也可能忽略雙方其實還在互相了解的階段。
曖昧期最愛腦補星座TOP2：雙魚座
雙魚座堪稱曖昧期的浪漫幻想家！只要喜歡的人主動傳訊息、關心今天過得好不好，就可能在心裡上演一整齣偶像劇。尤其對方睡前傳來一句「晚安」，雙魚座表面上淡定回覆，心裡卻已經甜到不行，忍不住猜想對方是不是也有一樣的心意。
雙魚座很容易被細膩的關心打動，也喜歡替每個曖昧細節賦予浪漫意義。對方記得自己愛喝什麼、隨口提起下次一起吃飯，都可能讓他們開始期待未來的相處。不過，太早投入想像也容易放大期待，若對方遲遲沒有進一步行動，反而可能讓自己陷入失落。
曖昧期最愛腦補星座TOP1：巨蟹座
巨蟹座一旦對某個人產生好感，就會開始默默觀察對方的一舉一動。今天有沒有主動找自己聊天？是不是記得昨天提過的小事？甚至連訊息回覆速度，都可能成為他們判斷對方心意的線索。
特別是當曖昧對象展現溫柔體貼的一面，巨蟹座很容易開始幻想兩人正式交往後的生活，像是一起吃晚餐、假日窩在家追劇，或是分享每天發生的小事。比起轟轟烈烈的愛情，他們更期待穩定又有安全感的關係，因此也容易在曖昧初期，就悄悄把對方放進未來計畫裡。
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