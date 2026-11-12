2026-11-12 16:38 女子漾／編輯金柔葳
台中LaLaport變動漫天堂！萬代模型特展11/14登場，鋼彈新品首曝光、20款限定品開搶
鋼彈迷、寶可夢粉絲準備衝台中！2026年末《萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION》將於11月14日至22日，在台中LaLaport免費登場，集結鋼彈、寶可夢、Keroro軍曹、《孤獨搖滾！》等人氣作品，還有全新「RG Project」鋼彈系列搶先曝光。現場除了能欣賞多款台灣首次亮相的模型新品，還準備寶可夢戰鬥骰子、鋼彈模型組裝等體驗活動，更有多達20款限定商品開賣，最低450元就能入手！以下整理5大必逛亮點與活動資訊。
文章目錄
萬代模型特展亮點1：全新鋼彈「RG Project」搶先曝光！2027年新系列主角機登場
鋼彈迷最期待的焦點，就是預計2027年正式展開的全新鋼彈計畫「RG Project」！這次特展將設置專屬展區，搶先介紹由動畫《機動戰士鋼彈 RG XARX-ZERO》與動作遊戲《GUNDAM 異軌征途》共同打造的新世界觀，兩部作品的故事時間相隔約100年，讓粉絲提前認識全新鋼彈宇宙。
現場更將展示動畫主角機「HG 1/144 鋼彈 ZERO」，採用萬代全新6色成型技術，以及遊戲主角機「HG 1/144 螺旋鋼彈」。另外，《機動戰士鋼彈 鐵血的孤兒》的「FULL MECHANICS 1/100 格雷茲・艾因」、《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》的「MG 1/100 異端鋼彈紅色機」等話題新品，也將首度在台灣亮相。
萬代模型特展亮點2：寶可夢、Keroro軍曹、《孤獨搖滾！》人氣角色全到齊
這次展覽可不只有鋼彈！喜歡動漫角色的粉絲也能找到自己的心頭好，現場集結《寶可夢》、《Keroro軍曹》、《超時空要塞Δ》等人氣作品，還有恐龍系列組裝模型，讓不同年齡層的粉絲都能欣賞。
其中《Keroro軍曹》將展示「HG 新GIRORO機器人」，《孤獨搖滾！》則集結主角樂團成員，以完整陣容登場。另外，萬代原創組裝模型品牌「30 MINUTES LABEL」也帶來多款新品，包含《魔法少女小圓劇場版〈瓦爾普吉斯的迴天〉》曉美焰模型，以及《攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》相關商品，都是值得留意的展出焦點。
萬代模型特展亮點3：免費玩寶可夢戰鬥骰子！還能親手組裝鋼彈模型
想找週末約會或親子活動，這次特展也準備了免費體驗！5樓展區設置全新桌遊品牌Bandai Tabletop Games體驗專區，帶來《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲，以及《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮模型對戰遊戲，現場安排專人教學，即使第一次接觸也能跟著體驗。
喜歡動手做的朋友，還能參加鋼彈組裝模型體驗，透過不需工具即可徒手組裝的模型套組，感受拼裝樂趣。體驗活動自11月14日起陸續展開，部分採線上預約、部分開放現場報名，名額有限。
此外，11月21日至22日還將舉辦《PLAKORO》台灣首場官方「GYM BATTLE」挑戰賽，玩家可以帶著自己的寶可夢夥伴參加對戰，完成指定挑戰還有機會獲得限定「皮卡丘角色骰子 Gold Metallic Ver.」，寶可夢粉絲可以提前關注報名資訊。
萬代模型特展亮點4：20款限定商品開賣！浮世繪鋼彈450元起、夢幻鍍膜模型1.8萬元
收藏控最不能錯過的，就是這次活動限定商品！現場將推出多達20款限定模型，其中超過10款為台灣首次販售，包含以日本浮世繪風格打造外盒的鋼彈系列，光是包裝就相當有收藏價值。
其中「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2鋼彈」與「攻擊鋼彈」浮世繪限定包裝每款450元，飛翼鋼彈與ν鋼彈浮世繪限定包裝則各560元；「HG 1/144 全能攻擊自由鋼彈」再生循環配色霓虹藍版本售價1,050元。
高階模型同樣有驚喜！現場推出海外限定「MG 1/100 獵魔鋼彈」2,270元、「MG 1/100 異端鋼彈紅色機」2,450元，以及特殊鍍膜版「地獄死神鋼彈」3,450元。最吸睛的還有售價18,000元的「MGEX 攻擊自由鋼彈」暮光鍍膜版！限定商品每人每款每筆限購3盒，售完為止。
萬代模型特展亮點5：消費滿1500元送鋼彈夾子！滿2500元再拿限定環保袋
除了限定商品，這次特展還準備多款滿額贈品！活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得鋼彈圖樣夾子一份；單筆滿2,500元，除了夾子還能加贈ν鋼彈圖樣環保袋，實用又有收藏價值。
另外，購買30ML系列商品可獲得30MS角色圓扇，購買《GUNDAM ASSEMBLE》STARTER SET [ST01]，則可獲得RX-78-2鋼彈黃色微縮模型。所有贈品皆數量有限，送完為止，想收藏的粉絲記得留意活動規則。
活動日期：2026年11月14日（六）-11月22日（日）
2026萬代組裝模型特展活動資訊
活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館1樓舞台、5樓美食街特賣區
活動地址：台中市東區進德路600號
入場費用：免費入場
模型與桌遊體驗：11月14日至20日，鋼彈組裝體驗另於11月21日、22日持續開放
PLAKORO GYM BATTLE挑戰賽：11月21日至22日
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