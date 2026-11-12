2026-11-12 16:18 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
BTS高雄演唱會倒數！ARMY必買3大聯名，NIKE限定服飾、咖啡69元起
BTS防彈少年團世界巡迴演唱會高雄站即將登場，ARMY除了準備應援手燈與演唱會穿搭，最近還有一波聯名商品值得關注！Nike攜手BTS推出「ARIRANG」限定服飾與客製化體驗，韓國HY則把專輯視覺印上瓶裝咖啡，最低69元就能入手；由BTS參與品牌企劃的韓食品牌ARIH，也預計於11月在台灣推出寬扁麵與氣泡飲。這次整理3大BTS相關商品，包含特色、售價、上市日期與販售通路，讓阿米一次掌握。
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BTS必買推薦1：NIKE × BTS「ARIRANG」限定系列，11月13日台灣再開賣
這次NIKE與BTS的合作，絕對是喜歡潮流穿搭的ARMY值得關注的一波！雙方以「傳承與未來」為主題，推出Nike By You客製化體驗，以及BTS WORLD TOUR「ARIRANG」限定系列，將BTS的音樂歷程與團體象徵融入服飾設計。
其中Nike By You提供10款BTS主題客製化圖案，可應用於指定NIKE服裝與托特包，部分設計還加入象徵七位成員的數字「7」，讓粉絲打造專屬應援穿搭。無論想穿去演唱會，或平常搭配牛仔褲、球鞋，都能展現個人風格。
另一波「ARIRANG」巡演限定系列則包含短袖上衣、連帽上衣，以及僅於韓國販售的帽款，整體以大膽字體與經典圖像呈現BTS的團體特色。台灣Nike By You客製化體驗已於10月30日在台北、高雄、台中指定店點推出；「ARIRANG」限定系列則依新聞稿規劃，於7月10日及11月13日在三地指定店點分批發售。詳細品項、價格與門市資訊，仍須以NIKE最新公告為準。
BTS必買推薦2：HY CLASSIC Coffee x BTS，4款專輯聯名咖啡69元起
想收藏BTS聯名商品，韓國HY推出的「HY CLASSIC Coffee x BTS」瓶裝咖啡絕對值得關注！以專輯《ARIRANG》為瓶身設計，紅色系包裝充滿收藏感。系列推出美式、無添加糖美式、拿鐵及香草拿鐵四款口味，韓國製造並採常溫保存設計，方便隨身攜帶，讓ARMY喝咖啡也能感受追星儀式感。
這次最吸引人的還有價格！美式系列每瓶69元、拿鐵系列每瓶75元，11月11日起於全台7-ELEVEN限定門市限量販售，至12月8日止任選第二件6折。想收集不同口味的ARMY，可以趁優惠期間留意門市到貨情況。
BTS必買推薦3：ARIH韓式寬扁麵、氣泡飲，BTS參與口味與包裝設計
BTS粉絲的購物清單這次連吃的都有！全球食品品牌ARIH由BTS參與品牌命名、產品口味與包裝設計，並攜手韓國食品品牌Paldo八道及益生菌企業hy共同打造。品牌名稱取自韓國傳統民謠《阿里郎》，主打融合韓式與西式料理特色的食品。
台灣首波預計推出三款「MODERN NOODLE」寬扁麵，包括香蒜蛤蜊風味、韓式辣醬奶油風味及松露燒肉風味。香蒜蛤蜊以義大利蛤蜊麵為靈感，帶有蒜香與海鮮鮮味；韓式辣醬奶油結合辛香辣醬與濃郁奶香；松露燒肉則以韓式燒肉醬的鹹甜滋味搭配松露香氣，三款各有特色。
飲品部分則推出「DUAL BIOTIC SODA」系列，包含清爽檸檬風味汽水與蜜桃芒果風味汽水，兩款皆以低糖為產品特色，並添加益生元與後生元，適合搭配麵食享用。
ARIH預計11月陸續於7-ELEVEN、康是美及萬家福上市，推出3款寬扁麵與2款風味汽水，上市期間任選第二件6折。繼11月6日至7日台北免費試吃活動後，品牌也規劃前進高雄瑞豐夜市，詳細資訊以官方公告為準。
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