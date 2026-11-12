2026-11-12 16:08 女子漾／編輯周意軒
聖誕快閃可愛犯規！笑笑羊開早餐店、卡娜赫拉禮物屋進駐新北耶誕城
今年聖誕節，交換禮物清單又要加長了！HOLA把笑笑羊變成台式早餐店主角，肖恩三明治、比澤爾熱狗堡通通化身玩偶吊飾，還能穿上圍裙體驗當店長；卡娜赫拉的小動物則帶著P助與粉紅兔兔進駐新北歡樂耶誕城，打造粉嫩聖誕禮物屋，推出近60款全新周邊。想拍照、挑禮物，或替房間添點過節氣氛，這兩場聖誕快閃可以先收進行事曆！
笑笑羊早餐店開張！肖恩變三明治，還能穿圍裙當店長
「帥哥美女今天吃什麼？」熟悉的早餐店招呼聲，這回出現在百貨快閃店！HOLA《聖誕小樹風格自造所》打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，將鐵板煎台、醬料區與點餐檯搬進現場，讓逛街行程多了一站台味早餐店。
粉絲可以穿上笑笑羊圍裙，體驗挑選餐點、搭配配料，再模擬煎烤、淋醬與打包，完成自己的「笑笑羊早餐」。現場也備有點餐鈴、料理道具及拍照場景，指定場次另有週末限定表演，由專業演員即興叫單、與大家互動，重現早餐店的熱鬧日常。
早餐只能拍不能吃，但可愛的主角可以帶回家！肖恩鑽進金黃色吐司，變成「暖羊羊三明治」；戴藍色毛線帽的比澤爾躺進麵包與生菜之間，化身「好寶包都在吃熱狗堡」；搗蛋豬則躲進紅蘋果造型，推出「新鮮多汁蘋果豬」，三款早餐造型玩偶吊飾嚐鮮價各599元。
想挑交換禮物，還能逛逛迷因肖恩穿脫玩偶、躺平比澤爾面紙盒、琺瑯杯盤碗組合及提米聖誕擺飾，讓喜歡的角色陪你過節。
小房間也能擺！60公分聖誕樹推茶金、胭脂紅新色
想在家布置聖誕角落，又擔心大樹太占空間？HOLA這次帶來60公分聖誕小樹，除了經典綠色與珍珠白，另有「茶金」、「胭脂紅」兩款限量新色，替桌邊或客廳角落增添節慶色彩。
現場集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品，包含樹頂星、緞帶、燈串，以及印度紙、玻璃、木質、皮革、布藝編織等材質吊飾，可以依照喜歡的配色慢慢搭。再放上拐杖糖或鈴鐺造型抱枕，就能替家裡換上聖誕裝扮。
HOLA聖誕快閃自11月12日起於台北新光三越A11起跑，接續於全台8個百貨據點登場。活動期間依品牌Facebook或Instagram指定貼文規則，留言並上傳快閃店笑笑羊照片，可參加琺瑯餐具抽獎，共抽出20名得主。另外，11月13日至12月23日於HOLA實體門市及快閃店，當日單筆購買聖誕商品滿3,000元，可獲贈300點HOLA會員點數，1點可折抵1元，點數不累贈，適用條件依品牌公告。
HOLA《聖誕小樹風格自造所》活動資訊
活動日期：2026年11月12日起，各站檔期依品牌公告。
巡迴地點：台北新光三越A11、台北誠品南西、南港LaLaport、桃園華泰名品城、新竹巨城、台中漢神洲際、台南新光三越小北門市、高雄漢神巨蛋購物廣場。
週末表演：指定場次舉辦，時間依品牌公告。
卡娜赫拉進駐新北耶誕城！粉嫩禮物屋一次拍個夠
喜歡P助與粉紅兔兔的粉絲，板橋這站也要排進去！卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店將於11月13日至12月27日登場，以星光、禮物與小動物打造聖誕場景，陪大家邊拍照、邊挑交換禮物。
現場設有「聖誕禮物屋」與「叮叮噹禮物到」兩大打卡點，能與背著行囊、拿著相機的P助，以及手持地圖、帶著行李箱的粉紅兔兔合影。敬語兔兔船長、化身列車長的喵喵喵咪也加入節慶陣容，逛店時別忘了找找牠們的身影。想把照片拍得更有故事感，可以先在粉嫩禮物屋入口拍全景，再靠近兩側角色合照，最後舉起剛買好的周邊，搭配店後方的繽紛禮物牆，留下今年的聖誕紀念照。
近60款新周邊登場！手燈鑰匙圈、愛心小物都想收
這次快閃店推出近60款全新商品，挑交換禮物也有不少選擇。手燈鑰匙圈讓聖誕裝扮的P助與粉紅兔兔陪你隨身出門，星星流沙杯墊替桌面添上節慶氣氛；「發射愛心立體鑰匙圈」則能輕捏彈出愛心，送給喜歡趣味小物的朋友剛剛好。
周邊售價包含手燈鑰匙圈268元、星星流沙杯墊280元、陶瓷杯墊180元、招牌三角燈箱250元、發射愛心立體鑰匙圈一對388元、絨毛吊飾鑰匙圈288元、木箱存錢筒480元、短板T恤480元，以及絨毛大髮夾一對288元。活動期間單筆消費滿588元，還可獲贈主視覺明信片一張，贈送方式及供應情形依現場公告。
卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店活動資訊
活動日期：2026年11月13日至12月27日。
活動地點：新北市政府市民廣場。
地址：新北市板橋區中山路一段161號。
營業時間：11:00至22:00。
滿額贈：單筆消費滿588元，贈主視覺明信片一張。