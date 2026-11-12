2026-11-12 15:32 女子漾／編輯金柔葳
韓劇一人分飾兩角！6位演員挑戰雙重身分，朴寶英演雙胞胎、IU演母女超驚艷
韓劇最考驗演技的角色之一，絕對少不了「一人分飾兩角」！明明是同一張臉，卻能靠眼神、語氣與肢體動作，讓觀眾一眼分辨出不同人物。像是朴寶英在《未知的首爾》中挑戰交換人生的雙胞胎姊妹，IU李知恩則在《苦盡柑來遇見你》中一人分飾母女兩代，呂珍九更在《成為王的男人》中同時演出殘酷君王與善良戲子。以下整理7位曾在韓劇挑戰雙重身分的演員，有人演雙胞胎、有人交換人生，還有人演出截然不同的善惡兩面，反差演技令人驚艷！
文章目錄
韓劇一人分飾兩角推薦1：朴寶英《未知的首爾》
2025年韓劇《未知的首爾》讓朴寶英的演技再次受到關注！她在劇中一人分飾雙胞胎姊妹柳未知與柳未來，兩人雖然擁有相同外貌，人生際遇卻截然不同。姊姊未來在首爾工作，看似事業順利，內心卻承受巨大壓力；妹妹未知則留在家鄉，過著不穩定的生活。
隨著姊妹決定交換身分，朴寶英還得演出「妹妹假扮姊姊」及「姊姊假扮妹妹」的微妙差異，等於挑戰四種表演狀態。她透過細膩的眼神、說話方式與表情變化，讓觀眾感受到兩個角色各自的委屈與成長，也讓這部作品成為不少劇迷心中的療癒韓劇。
韓劇一人分飾兩角推薦2：金所泫《Who Are You－學校2015》
提到韓劇雙胞胎角色，怎麼能少了金所泫！她在《Who Are You－學校2015》中一人飾演高恩星與李恩菲，兩個女孩雖然長得一模一樣，性格與成長環境卻有極大差異。
高恩星是個性強勢、氣場十足的高中女生，李恩菲則溫柔善良，長期遭受校園霸凌。當恩菲意外以恩星的身分展開新生活，兩人的命運也逐漸交錯。當時仍是青少年演員的金所泫，就已經能透過表情與說話語氣區分兩個角色，令人印象深刻。
韓劇一人分飾兩角推薦3：呂珍九《成為王的男人》
韓劇一人分飾兩角推薦3：呂珍九《成為王的男人》
呂珍九在《成為王的男人》中同時飾演朝鮮君王李憲，以及與他容貌相同的戲子河善。李憲性格多疑、情緒不穩，長期活在權力鬥爭的恐懼之中；河善則出身平民，個性善良又富有同情心。
為了躲避宮廷中的暗殺威脅，河善被安排進宮假扮國王，沒想到這場身分交換逐漸改變眾人的命運。呂珍九將暴君的陰沉與戲子的純真演得極具反差，即使穿著相似的王室服裝，也能讓觀眾感受到兩人截然不同的氣場。
韓劇一人分飾兩角推薦4：尹施允《致親愛的法官大人》
韓劇一人分飾兩角推薦4：尹施允《致親愛的法官大人》
尹施允在《致親愛的法官大人》中挑戰一對人生完全不同的雙胞胎兄弟。哥哥韓秀浩是能力出眾、行事嚴謹的法官，弟弟韓江浩則有多次犯罪前科，個性衝動又不按牌理出牌。
某天，法官哥哥突然失蹤，弟弟意外頂替他的身分，竟然開始坐上法官席審理案件。尹施允一邊演出冷靜理性的哥哥，一邊展現弟弟痞氣十足、充滿喜感的一面，讓這部法律劇多了不少反差笑點，也帶出關於正義與偏見的討論。
韓劇一人分飾兩角推薦5：李知恩IU《苦盡柑來遇見你》
IU李知恩在Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》中，與朴寶劍搭檔演出跨越數十年的動人愛情故事，更一人分飾母女兩代角色，展現截然不同的性格魅力！她飾演年輕時期的吳愛純，是個在濟州島長大、個性倔強又充滿夢想的少女，即使生活艱辛，依然努力追求自己想要的人生。
隨著劇情推進，IU又化身愛純的女兒梁金明，演出不同世代女性面對愛情、家庭與人生選擇的心境。從母親年輕時的率真堅韌，到女兒成長過程中的細膩情緒，她透過眼神與說話方式呈現母女間的差異，也讓不少觀眾看見她更加成熟的演技。
韓劇一人分飾兩角推薦6.：李準基《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》
李準基在2023年韓劇《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》中，一人分飾雙胞胎兄弟銀殲與沙雅，挑戰性格截然不同的兩個角色。銀殲是勇敢堅毅、肩負族人希望的領袖，沙雅則心思縝密、擅長權謀，兩人雖然擁有相同面孔，卻因成長環境不同而走上完全不同的道路。
李準基透過眼神、語氣與肢體動作，展現銀殲的熱血果斷與沙雅的冷靜深沉，尤其兄弟之間的身分與立場衝突，更讓觀眾感受到他一人分飾兩角的演技魅力。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower