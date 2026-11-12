2026-11-12 14:52 女子漾／編輯金柔葳
韓劇男主角又帥又會演！7位偶像轉型實力派演員，李俊昊、朴炯植、車銀優都上榜
韓劇男主角越來越會演，沒想到有些人當年竟然是唱跳偶像！從2PM李俊昊憑《衣袖紅鑲邊》拿下百想視帝，到朴炯植在《大力女子都奉順》演活深情霸總，還有任時完在《他人即地獄》展現令人發毛的演技，這些男神早已靠作品闖出一片天。這次盤點7位從韓國男團出身、成功跨足戲劇圈的男演員，除了顏值吸睛，演技與代表作品也值得重新認識！
文章目錄
偶像轉型韓劇男演員1：李俊昊（2PM）
代表作品：《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》、《颱風商社》
2008年以2PM出道的李俊昊，憑藉舞蹈實力與舞台魅力累積人氣，之後跨足戲劇圈，陸續出演《金科長》、《只是相愛的關係》。2021年更以《衣袖紅鑲邊》中的朝鮮正祖李祘一角，拿下第58屆百想藝術大賞視帝，成為首位獲得該獎項的男歌手。
之後在《歡迎來到王之國》搭檔潤娥，化身深情財閥繼承人，2025年再以《颱風商社》挑戰不同角色，持續展現演技實力。
偶像轉型韓劇男演員2：朴炯植（ZE:A）
代表作品：《大力女子都奉順》、《低谷醫生》、《寶物島》
2010年以男團ZE:A帝國之子出道的朴炯植，陸續出演《繼承者們》、《花郎》等作品，逐漸在戲劇圈闖出名氣。2017年憑《大力女子都奉順》中的深情霸總安敏赫爆紅，與朴寶英組成的超甜CP至今仍讓劇迷難忘。
之後他在《Happiness毒樓》展現沉穩魅力，與朴信惠合作《低谷醫生》演活失意醫師，更在《寶物島》挑戰復仇角色，展現不同以往的演技面貌。
偶像轉型韓劇男演員3：任時完（ZE:A）
代表作品：《未生》、《他人即地獄》、《魷魚遊戲》
同樣出身ZE的任時完，堪稱韓國演藝圈最具代表性的偶像轉型演員之一。2012年任時完憑《擁抱太陽的月亮》受到關注，2014年主演《未生》，將職場菜鳥張克萊的無助與成長演得真實動人。
之後他在《他人即地獄》挑戰心理逐漸扭曲的青年，又於電影《原本以為只是手機掉了》中化身恐怖犯罪者。Netflix《魷魚遊戲》第二、三季則飾演333號參賽者李名器，從令人心疼的平凡青年到讓人毛骨悚然的角色，展現多變戲路。
偶像轉型韓劇男演員4：都敬秀D.O.（EXO）
代表作品：《百日的郎君》、《沒關係，是愛情啊》、《與神同行》
EXO成員都敬秀D.O.不只歌聲迷人，演技也備受肯定！2014年透過《沒關係，是愛情啊》踏入戲劇圈，2018年主演《百日的郎君》，飾演失憶王世子李律，冷淡又呆萌的反差魅力讓觀眾圈粉。除了韓劇，他也出演《與神同行》、《哥哥》等電影，更憑《哥哥》拿下青龍電影獎最佳新人男演員獎，展現歌手與演員的雙重實力。
偶像轉型韓劇男演員5：朴珍榮（GOT7）
代表作品：《未知的首爾》、《柔美的細胞小將2》、《百日謊言》
GOT7成員朴珍榮也是近年備受關注的偶像演員之一。不過，他的出道經歷有些特別，2012年先透過《Dream High 2》踏入戲劇圈，之後才以JJ Project及GOT7成員身分展開歌手活動。
他曾出演《會讀心術的那小子》、《惡魔法官》，更憑《柔美的細胞小將2》中的劉八筆圈粉。2025年與朴寶英合作《未知的首爾》，飾演溫柔卻藏著傷痛的律師李昊秀，細膩演技受到關注，2026年再搭檔金裕貞出演《百日謊言》，持續挑戰不同角色。
偶像轉型韓劇男演員6：陸星材（BTOB）
代表作品：《鬼怪》、《學校2015》、《金湯匙》
BTOB成員陸星材2012年以男團出道，後來憑《Who Are You－學校2015》中叛逆又深情的孔太光受到關注。2016年出演《孤單又燦爛的神－鬼怪》，飾演調皮討喜的財閥三代劉德華，人氣再度攀升。
之後主演《雙甲路邊攤》、《金湯匙》，更憑《金湯匙》中渴望翻轉人生的李承天一角，拿下MBC演技大獎男子最優秀演技獎，展現演技實力。
偶像轉型韓劇男演員7：車銀優（ASTRO）
代表作品：《女神降臨》、《我的ID是江南美人》、《美好世界》
提到韓國偶像出身的高顏值男演員，ASTRO成員車銀優絕對榜上有名！他憑藉精緻五官與清爽氣質，被不少粉絲封為「臉蛋天才」，但近年也持續透過戲劇累積表演經驗。
2018年車銀優憑《我的ID是江南美人》中的都炅錫受到關注，之後在《女神降臨》飾演高冷校園男神李修豪，人氣再度攀升。他也積極挑戰不同戲路，陸續出演古裝劇《新入史官丘海昤》、奇幻劇《Island》，並在《美好世界》中展現沉重的情緒戲。雖然演技評價仍有不同聲音，但他持續透過新角色突破校園男神形象。
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