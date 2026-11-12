2026-11-12 13:52 女子漾／編輯金柔葳
黃仁勳妻子Lori背景曝光！曾是高薪工程師，婚後扛起9成育兒責任，7件事認識她
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日坦承對妻子不忠，讓結婚超過40年的妻子洛莉（Lori Mills Huang）再度成為外界關注焦點。過去總是低調陪伴丈夫出席公開活動的她，其實擁有電機工程學歷，年輕時曾在矽谷工作，收入甚至一度超越黃仁勳。婚後，她為了照顧兩個孩子離開職場，後來則投入教育、科技與公益事業。從電機系少數女性，到掌管家族基金會的公益推動者，整理7件事認識黃仁勳妻子Lori，以及近期網傳她首度回應婚姻風波的真相。
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黃仁勳老婆Lori背景：曾是電機系少數女性，與丈夫同為工程師
Lori婚前姓氏為Mills，曾就讀美國奧勒岡州立大學（Oregon State University）電機工程系，並於1985年取得學士學位。當年女性投入工程領域的比例遠低於現在，黃仁勳也曾在公開演講中回憶，大學一門約250人的課程裡，只有3名女生，而Lori正是其中之一。
比起外界熟悉的企業家妻子身分，Lori其實早在黃仁勳創辦輝達之前，就已經接受專業工程訓練，並準備在科技產業發展自己的職涯。
黃仁勳老婆Lori愛情故事：17歲學弟追19歲學姊，靠寫作業成功追愛
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黃仁勳與Lori在奧勒岡州立大學的工程實驗課相識，當時17歲的黃仁勳為了追求19歲的Lori，主動邀她一起寫作業，兩人相處約半年後才正式約會。這段校園戀情最終修成正果，兩人於1985年結婚，攜手走過輝達創業與成長歲月。
黃仁勳老婆Lori曾比老公賺得多！婚前是矽谷高薪工程師
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Lori畢業後進入矽谷科技產業，曾在視算科技（Silicon Graphics）任職。根據《黃仁勳傳》作者Stephen Witt的調查，Lori當年的收入甚至一度比黃仁勳還高。當時兩人都是科技產業的專業工作者，各自擁有發展空間。這段經歷也讓外界重新認識Lori，原來她曾經擁有一份正在累積資歷的工程師職涯，並非婚後才開始參與丈夫的事業與生活。
黃仁勳老婆Lori為家庭離開職場！曾承擔約9成育兒責任
Lori與黃仁勳育有一子一女，分別是Spencer Huang與Madison Huang。孩子出生後，夫妻原本希望繼續維持雙薪家庭，卻因為找不到合適的保母，必須重新安排工作與育兒分工。根據Stephen Witt的傳記內容，最後由Lori離開職場，負責照顧孩子。黃仁勳也曾坦言，家庭約九成的育兒責任由妻子承擔。
這個選擇改變了Lori原本的工程師職涯。當黃仁勳全心投入輝達發展時，她則負責家庭日常與孩子的成長。這段經歷也呈現許多雙薪家庭熟悉的現實：當照顧需求出現，夫妻往往必須有人調整自己的職涯。如今兩名孩子都已成年，並在輝達任職。兒子Spencer曾在台北經營酒吧，後來轉往科技產業；女兒Madison則投入產品行銷相關工作。
黃仁勳招牌黑皮衣誰挑的？Lori曾幫丈夫打理穿著
黃仁勳的黑色皮衣早已成為個人招牌，每次公開亮相都能引起討論。不過，這套受到科技圈與時尚媒體關注的穿搭，背後也有Lori的參與。黃仁勳曾在2023年接受《The Moment》節目訪問，談到自己的穿衣風格時透露，妻子Lori經常幫忙打理服裝。除了陪伴丈夫參加活動，Lori也曾參與他的日常造型安排，讓這段夫妻生活的小細節成為外界津津樂道的話題。
黃仁勳老婆Lori投入公益！捐5,000萬美元回母校，支持女性科技教育
離開工程師職場後，Lori積極投入教育與公益，2007年與黃仁勳共同成立基金會，支持科技教育及公共衛生。2022年，夫妻捐贈5,000萬美元給母校奧勒岡州立大學，興建創新中心，命名為「Jen-Hsun Huang and Lori Mills Huang Collaborative Innovation Complex」，特別保留Lori的婚前姓氏Mills。此外，兩人也資助史丹佛大學及AI4ALL計畫，幫助更多年輕人接觸人工智慧與科技領域。
黃仁勳老婆Lori不只支持科技！歌劇、藝術與設計也有她的身影
Lori參與的公益領域還包括藝術與文化。2025年，她與黃仁勳共同參與舊金山歌劇院《The Monkey King》相關活動，這部作品改編自中國經典小說《西遊記》，夫妻也共同支持歌劇製作、青年藝術家培訓與社區推廣計畫。
2026年7月，范德堡大學宣布黃家提供7,500萬美元配對捐贈承諾，支持舊金山校區籌設以夫妻兩人命名的藝術、建築與設計學院，期望結合科技與創意領域。從工程教育、AI人才培育，到歌劇與藝術設計，Lori近年參與的公益計畫，已延伸至不同領域。
黃仁勳承認婚外情！網傳Lori首度發聲，查核結果曝光
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2026年11月8日，黃仁勳透過輝達官方發布的員工信，坦承自己對妻子不忠，並向Lori、兩名孩子及公司同仁道歉。他表示，自己的行為傷害了家人，願意承擔責任，也希望外界給予家人隱私。
網路近日流傳疑似Lori親自發出的聲明，提到丈夫曾提前坦承婚外情，並呼籲外界給予家人隱私。不過，台灣事實查核中心11月11日指出，相關音檔高度疑似AI合成，且網傳聲明提到的「28年」與夫妻結婚超過40年的時間不符，加上查無官方發布紀錄，因此判定網傳聲明為錯誤資訊。
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