2026-11-12 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】合婚算出鐵掃帚是什麼意思？命帶掃把星會破財嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：合婚流傳的鐵掃帚與掃把星，常被誇張解讀為破財命。
- 重點二：文章指出古代偏方不合時宜，現代生活更不該以此判財運。
- 重點三：財運重點在八字財星、後天努力與婚後理財習慣。
許多女孩在合八字時，最怕聽到「鐵掃帚」或「掃把星」，古書誇張寫著「女人若值此月生，踏進郎家一掃空」，甚至傳下要偷挖寺廟泥土、拿新掃把掃米入倉的奇葩偏方，但在現代公寓大樓裡，去廟裡挖土既不合法又不敬，把米倒在門前更不衛生，一把掃把當然不可能決定一個家的貧富。
明代命理大師張楠就曾痛批鐵掃帚是「謬說！齊東野人之語！」他直言，真正的財運取決於八字財星狀態與後天努力，絕非出生月份就能定生死。
定洋堂野喵老師在研析婚俗時常分享，「鐵掃帚」的「掃」在正統思維裡，更接近掃除舊習、更新氣場，它不是破財詛咒，而是提醒當事人理財觀念與消費習慣需要多加留意，只要成家後建立共同記帳與儲蓄機制，就能化為開創新局的動力。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】如果長輩拿「掃把星、破財命」的說法來擔心婚後經濟，妳會怎麼回應？
選 1：財務透明派，直接拿出存款或理財規劃讓長輩安心
選 2：幽默自嘲派，笑說「那剛好把家裡的霉運和壞習慣通通掃光
選 3：科普破除派，把古代名家打臉迷信的典故講給長輩聽
妳在備婚時還聽過哪些離譜的剋財迷信嗎？快來留言區分享妳的見解~
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精華 FAQ
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文章認為鐵掃帚不該被理解成破財詛咒，而更像是在提醒當事人要注意理財與消費習慣，婚後若能建立共同記帳與儲蓄制度，反而能轉化為改善財務的動力。
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作者指出古書雖將鐵掃帚寫得很嚇人，但明代命理師張楠早就批評這是謬說，真正的財運取決於八字財星狀態與後天努力，不是出生月份就能決定貧富。
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文章提供3種回應方式，包括直接拿出存款或理財規劃讓長輩安心、用幽默自嘲化解氣氛，或引用古代名家反駁迷信，幫助把話題拉回實際的婚後財務管理。
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