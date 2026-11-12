2026-11-12 12:16 女子漾／編輯金柔葳
Coachella 2027陣容曝光！JISOO首度SOLO NCT、BABYMONSTER參戰 卡司售票懶人包
全球音樂迷一年一度最期待的Coachella科切拉音樂節，2027年演出陣容正式公開！除了Dua Lipa、Tame Impala、SZA三組重量級歌手擔任每日壓軸，流行天后Madonna、Daddy Yankee、Weezer等巨星也確定登場。最讓K-POP粉絲興奮的，莫過於BLACKPINK JISOO將首度以個人歌手身分登上Coachella，NCT與BABYMONSTER也加入豪華卡司！究竟三組韓星哪天演出？門票什麼時候開賣？以下一次整理Coachella 2027演出日期、卡司、票價與直播資訊。
Coachella 2027演出時間公布！連續兩週末在加州登場
Coachella 2027將於美國加州印第奧（Indio）的帝國馬球俱樂部（Empire Polo Club）舉行，延續往年傳統，連續兩個週末登場，兩週演出陣容大致相同，讓樂迷能依照喜愛的歌手與旅遊行程安排觀賞日期。
第一週：2027年4月9日（五）至4月11日（日）第二週：2027年4月16日（五）至4月18日（日）
Coachella 2027三大壓軸卡司揭曉！Dua Lipa、Tame Impala、SZA領銜
本屆Coachella由三組不同音樂風格的重量級藝人擔任每日壓軸。首先是英國流行天后Dua Lipa，將於4月9日、16日登場，這也是她首度以個人主秀身分擔任Coachella壓軸。
4月10日、17日則由澳洲迷幻音樂代表Tame Impala接棒，繼2019年擔任壓軸後，相隔8年再次登上Coachella主舞台。最後由美國R&B天后SZA於4月11日、18日壓軸演出，為兩個週末的音樂盛會畫下句點。三組卡司橫跨流行、迷幻搖滾與R&B，也讓今年的演出風格更加多元。
BLACKPINK JISOO首度SOLO登Coachella！成第三位單飛參演成員
這次韓流粉絲最關注的焦點，就是BLACKPINK成員JISOO確定加入Coachella 2027演出陣容！她將於4月9日、16日登台，與Dua Lipa、Madonna、Zara Larsson、Steve Lacy及Peggy Gou等歌手同日演出。
JISOO過去曾在2019年與2023年隨BLACKPINK登上Coachella舞台，這次則是首度以個人歌手身分參與，也成為繼Jennie、LISA之後，第三位以SOLO身分登上Coachella的BLACKPINK成員。
NCT首次登Coachella！官方只寫團名，演出陣容引發好奇
另一個讓K-POP粉絲驚喜的名字就是NCT！官方海報確認NCT將於4月10日、17日演出，與Tame Impala、Phoebe Bridgers、Weezer、Martin Garrix及Måneskin等藝人同日登場。
值得注意的是，Coachella官方海報僅標示「NCT」，並未進一步註明分隊或成員。根據韓媒報導，NCT 127與NCT DREAM已在Instagram限時動態分享演出消息，但實際參與人員及舞台形式，仍有待後續正式公布。
BABYMONSTER首度挑戰Coachella！YG新生代女團登國際舞台
YG娛樂旗下女團BABYMONSTER也確定登上Coachella 2027，預計於4月11日、18日演出，與SZA、Don Toliver、Kygo、Empire of the Sun及Becky G等國際藝人同日登台。
這將是BABYMONSTER出道後首度挑戰Coachella舞台。繼BLACKPINK在音樂節留下令人印象深刻的演出後，BABYMONSTER也將迎來重要的國際演出機會。團體向來以強烈的舞台魅力、唱跳實力與嘻哈風格受到關注，這次能否在加州沙漠舞台留下代表性演出，值得期待。
Madonna回歸Coachella！Daddy Yankee、Justice帶來特別舞台
除了三組壓軸歌手，本屆另一大亮點就是流行天后Madonna回歸！官方海報特別將她的演出標示為「In the Dance Tent」，預告將在舞曲帳篷帶來特別表演，並與Dua Lipa、JISOO安排在同一天。
拉丁音樂代表Daddy Yankee也將以「In the Desert」形式帶來特別演出；法國電子音樂組合Justice則預計呈現「Blinded by the Lights」特別舞台。另外，Phoebe Bridgers、Weezer、Martin Garrix、Robyn、Tiësto等歌手與音樂人也都在名單中，讓Coachella 2027的陣容更具話題。
Coachella 2027完整重點卡司！三天演出名單一次看
Coachella 2027門票11/14開搶！台灣時間凌晨4點準備
想親自飛到美國參加Coachella 2027的樂迷，記得把售票時間記下來！官方公布新一輪票券將於美國太平洋時間2026年11月13日中午12點開賣，換算台灣時間為11月14日凌晨4點。
本屆提供一般入場券、VIP通行證，以及包含接駁交通的套票等不同選項，部分住宿套裝方案也已開放購買。至於門票價格，會依照週末、票種及銷售階段有所不同，實際金額以官網結帳頁面為準。另外，每張音樂節通行證僅適用於指定的一個完整週末，不能自由拆分兩週使用。
售票網站：Coachella官方網站
Coachella 2027直播哪裡看？不飛美國也能追舞台
無法親自飛往美國的粉絲也不用太失望！根據主辦單位與外媒公布的資訊，YouTube將持續擔任Coachella直播合作平台，預計提供2027年兩個週末的演出直播。不過，目前各舞台的詳細直播時間與節目安排仍未公布，須持續關注Coachella官方YouTube頻道與社群公告。
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