2026-11-12 11:35 女子漾／編輯金柔葳
岩井俊二想拍《燕尾蝶2》！30週年4K修復重映，三大主演再聚首，岩井俊二親吐心願！
日本名導岩井俊二經典電影《燕尾蝶》迎來上映30週年！繼《情書》之後，這部1996年推出的代表作即將以4K全新修復版重返台灣大銀幕，並於12月11日正式上映。這次岩井俊二親自監督修復工程，還意外促成三上博史、Chara、伊藤步三位主演再度聚首。談起當年拍攝的回憶，他更驚喜透露，如果有機會，希望能與原班人馬再拍一部《燕尾蝶2》，讓影迷對續集充滿想像。
《燕尾蝶》劇情介紹
《燕尾蝶》故事發生在名為「圓都」的城市，一名失去母親的少女被固力果收留，並獲得新名字「燕尾蝶」。她與固力果、火飛鴻等人相依為命，雖然生活困苦，卻依然努力尋找幸福。
直到某天，一卷錄有美國歌曲《My Way》的神祕磁帶意外出現，竟讓眾人獲得夢寐以求的財富。火飛鴻開設自己的表演場地，固力果也因歌聲受到唱片公司賞識，一夕成為當紅歌手。原以為人生終於迎來轉機，沒想到磁帶真正的主人劉梁魁卻展開追殺，讓眾人再次陷入危機。當金錢、夢想與愛情交織在一起，他們又該如何守住得來不易的幸福？
《燕尾蝶》30週年重映！岩井俊二親自監修4K版本
1996年，年僅33歲的岩井俊二繼《情書》之後，推出第二部劇情長片《燕尾蝶》，集結三上博史、Chara、伊藤步、江口洋介、許志安、渡部篤郎、山口智子等豪華卡司，以英語、中文、日語交錯的世界觀，描繪移民在異鄉追逐財富與夢想的故事。
適逢電影上映30週年，岩井俊二親自投入4K修復工程。他坦言，整個過程比想像中更加困難，幾乎像重新面對當年的電影膠卷，也讓他在修復畫面的同時，重新回想起拍攝時的點點滴滴。
《燕尾蝶2》有機會開拍？岩井俊二重聚三大主演吐心願
最讓影迷驚喜的是，這次修復工作也促成岩井俊二與三上博史、Chara、伊藤步再次相聚。幾人在聚餐時聊起過往合作經歷，甚至談到未來再次攜手拍片的可能。
岩井俊二也忍不住感性表示：「當時我在想，要是有機會再一起拍一部《燕尾蝶2》那真是太好了！」一番話讓經典電影的續集再度成為話題。不過，目前岩井俊二僅表達希望再次合作的心願，尚未宣布《燕尾蝶2》正式籌拍。
Chara經典歌聲重返大銀幕！出道35週年再掀回憶殺
《燕尾蝶》除了充滿想像力的故事與影像風格，音樂更是電影不可或缺的靈魂。日本傳奇歌姬Chara在片中飾演妓女「固力果」，憑藉獨特嗓音與天真爛漫的氣質，成為許多影迷心中的經典角色。
電影配樂由知名音樂人小林武史操刀，美術則由種田陽平打造，讓《燕尾蝶》呈現出獨樹一格的迷幻氛圍。巧合的是，Chara今年也迎來出道35週年，10月才剛訪台登上秋Out音樂節舞台。這次隨著《燕尾蝶》4K修復版上映，影迷又能在大銀幕上重溫她當年演唱的經典歌曲。
《燕尾蝶》4K修復版12月11日上映！預售套票送紀念海報
《燕尾蝶 4K全新修復版》將於2026年12月11日正式在台灣上映，目前已推出預售套票，影迷可透過博客來售票網、天馬行空表單、光點華山電影館及真善美劇院購買。
購買單人預售套票，即可獲得A3紀念海報一張，數量有限、送完為止。對喜歡岩井俊二電影、Chara音樂，或想重新感受90年代日本電影魅力的觀眾而言，這次30週年重映值得收藏。
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