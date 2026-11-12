2026-11-12 11:16 女子漾／編輯金柔葳
Disney+激推10部待播劇！宋祖兒2部古裝劇、《解憂雜貨店》韓版超期待
Disney+接下來的追劇清單又要塞爆了！2026年底至2027年多部韓劇、陸劇與人氣影集準備接力登場，其中宋祖兒一口氣帶來《新聊齋》《表妹萬福》兩部待播古裝劇，分別挑戰神祕樹妖與勇敢追愛的俏皮表妹；東野圭吾經典小說《解憂雜貨店》也將翻拍成韓劇，人氣網漫《魅惑》《男子漢》同樣值得期待。這次精選10部Disney+待播劇，古裝甜寵、職場重生、浪漫懸疑通通有，還沒開播就讓人想先加入片單！
文章目錄
Disney+待播劇1.《新聊齋》
預計上線時間：待官方公布
待播古裝奇幻劇《新聊齋》集結宋祖兒、常華森、張淼怡、林允等演員，透過〈美人首〉、〈聶小倩〉、〈陸判〉等六個單元重新詮釋經典志怪故事。其中宋祖兒突破甜美形象，挑戰神祕樹妖姥姥；張淼怡化身白衣狐妖，林允則一人分飾溫婉公主與厲鬼新娘，奇幻造型與全新角色設定令人期待。
Disney+待播劇2.《表妹萬福》
預計上線時間：尚未公布
宋祖兒搭檔陳鑫海主演古裝愛情劇《表妹萬福》，改編自同名小說，講述經營煙火舖的甄嘉芙為逃離包辦婚姻，意外與清冷內斂的大表哥裴右安產生情愫。宋祖兒飾演敢愛敢恨的直球表妹，陳鑫海則化身不擅甜言蜜語、卻總默默守護的深情表哥，兩人在家族利益與權力鬥爭中逐漸靠近，展開一段甜蜜又充滿考驗的古裝戀情。
Disney+待播劇3.《解憂雜貨店》
預計上線時間：2027年
日本推理作家東野圭吾的催淚神作《解憂雜貨店》即將翻拍成韓劇！故事講述三名年輕男子為躲避追查，意外闖入一間廢棄雜貨店，竟收到來自數十年前的求助信件，而他們寫下的回覆也能穿越時空，悄悄改變陌生人的命運。隨著一封封信件揭開人生故事，三人也逐漸發現彼此命運間的神祕連結，韓劇版將如何呈現原著的溫暖與感動，令人期待。
Disney+待播劇4.《魅惑》
預計上線時間：2026年下半年
改編自Naver人氣網漫的《魅惑》，結合吸血鬼、神祕畫作與浪漫懸疑元素，講述隱居長達50年的宋夫人，長年委託畫家替自己繪製肖像，卻始終與外界保持距離。直到畫家怡浩接受委託，來到她居住的飯店，意外撞見令人震驚的祕密。隨著兩人逐漸靠近，宋夫人不為人知的過去也慢慢浮現，一段充滿危險與誘惑的神祕戀情即將展開。
Disney+待播劇5.《男子漢》
預計上線時間：2027年
改編自人氣網漫的韓劇《男子漢》，主打職場重生與人生逆襲！男主角韓俞賢憑藉野心與能力，成為韓國大型財閥企業史上最年輕CEO，卻在事業巔峰時發現自己早已失去家人與朋友。沒想到他竟意外重返20年前，變回初入職場的菜鳥員工，這次帶著未來記憶重新開始，決心改寫人生、挽回曾經錯過的一切。
Disney+待播劇6.《CODE魔鬼交易》
預計上線時間：2027年
如果有款App能實現所有願望，你敢下載嗎？懸疑韓劇《CODE魔鬼交易》講述頂尖律師事務所合夥人泰柱，為追求成功逐漸失去道德底線，某天意外收到神祕邀請，只要下載指定App，就能實現任何願望。原本以為金錢、權力都能輕鬆到手，沒想到願望接連成真後，背後令人毛骨悚然的代價也逐漸浮現。
Disney+待播劇7.《寶珠》
預計上線時間：尚未公布
代露娃、賴偉明主演的古裝劇《寶珠》，講述屠戶之女金寶珠為改變命運，嫁給身體殘疾、名聲受損的謝家嫡子謝硯做妾，沒想到婚後卻遭丈夫冷眼相待，還得面對豪門後宅的明爭暗鬥。面對重重刁難，金寶珠憑藉機智與不服輸的個性，在危機四伏的謝家闖出自己的生存之道，上演一場小人物逆襲的古裝宅鬥故事。
Disney+待播劇8.《波西傑克森》第三季
預計上線時間：2026年11月20日
人氣奇幻冒險影集《波西傑克森》第三季即將回歸！這次故事將迎來更加危險的挑戰，安娜貝斯遭到克羅諾斯的軍隊擄走，波西為了救回好友，必須深入險境，並設法解救一位遭到囚禁的女神。
隨著泰坦魔咒的威脅逐漸逼近，波西與格羅佛必須聯手意想不到的夥伴，阻止奧林帕斯陷入毀滅危機。而一則充滿未知的預言，也將左右眾人的命運。
Disney+待播劇9.《亞蘇卡》第二季
預計上線時間：2027年1月20日
《星際大戰》人氣影集《亞蘇卡》第二季即將登場，由蘿莎瑞道森繼續飾演亞蘇卡，延續帝國殞落、新共和國崛起後的銀河冒險。這次亞蘇卡與徒弟薩賓雷恩受困在充滿未知危機的異世界，必須設法尋找回家的道路。另一方面，索龍元帥企圖重新掌控銀河，留在原本世界的赫拉、艾斯納、澤布與機器人小鐵，也將攜手阻止新一輪戰爭爆發。
Disney+待播劇10.《午夜怪談俱樂部》
預計上線時間：2027年1月
改編自澤村伊智短篇小說的日劇《午夜怪談俱樂部》，全劇共六集，集結鬼怪、詛咒等令人毛骨悚然的超自然事件。故事講述主角北條深信怪異現象背後藏有驚人陰謀，於是成立「午夜怪談俱樂部」，邀請親身經歷靈異事件的人分享故事，甚至祭出價值2,000萬日圓的黃金作為報酬，試圖揭開一連串恐怖事件的真相。
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