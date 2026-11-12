楊超越是誰？《今天是太陽雨》演技逆襲爆紅！7件事認識從打工少女變人氣女星的她

2026-11-12 10:24 女子漾／編輯張念慈
楊超越是誰？《今天是太陽雨》演技逆襲爆紅！7件事認識從打工少女變人氣女星的她。圖片來源：微博
楊超越是誰？《今天是太陽雨》演技逆襲爆紅！7件事認識從打工少女變人氣女星的她。圖片來源：微博

從選秀節目被質疑實力，到成為陸劇女主角，楊超越的演藝之路堪稱現實版逆襲故事！近期她與董思成主演的《今天是太陽雨》熱度攀升，開播3天播放量便突破2億。楊超越過去曾做過餐廳服務生、工廠女工，參加《創造101》時還因為愛哭、唱跳實力不足飽受批評。如今她努力磨練演技，試圖擺脫過往標籤，究竟這位話題女星是誰？以下整理7件事，帶大家重新認識楊超越。

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楊超越是誰？28歲獅子座女星，出身農村家庭

楊超越。圖片來源：微博
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楊超越出生於1998年7月31日，現年28歲，獅子座，來自中國江蘇省鹽城市大豐區。擁有甜美長相與活潑個性的她，早期以女團偶像身分出道，後來逐漸轉型為演員，曾主演《且聽鳳鳴》、《重紫》、《七時吉祥》、《如果奔跑是我的人生》等作品。

楊超越。圖片來源：微博
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然而，比起許多從小接受專業表演訓練的女星，楊超越的成長經歷格外不同。她出身農村家庭，父母離異後，年紀輕輕就開始工作，直到參加選秀節目《創造101》，人生才迎來巨大轉折。

楊超越家境曾經困難！做過工廠女工、餐廳服務生

楊超越。圖片來源：微博
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如今的楊超越經常出現在時尚活動、戲劇作品與綜藝節目中，但其實她年少時的生活並不輕鬆。楊超越出生於普通農村家庭，父母離異後，她在完成國中學業後便提早進入社會工作。為了賺取生活費，曾做過縫紉工廠女工、餐廳服務生等工作，年紀輕輕就體會到現實生活的辛苦。

楊超越。圖片來源：微博
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直到2016年，她參加女團選拔活動，獲得進入演藝圈的機會，後來成為女子組合CH2成員，開始接受歌唱、舞蹈等相關訓練。也因為這段經歷，當她在《今天是太陽雨》中飾演為了家計四處打工的鄭雨時，角色背景與她早年的人生形成巧妙呼應。

《創造101》排名第3出道！唱跳實力遭質疑，卻成為人氣王

楊超越。圖片來源：微博
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真正讓楊超越一夕爆紅的，是2018年騰訊視頻推出的選秀節目《創造101》。當年節目集結101名女練習生競爭出道資格，楊超越雖然擁有亮眼外型與極高辨識度，卻因唱歌走音、舞蹈動作跟不上，以及表演時容易緊張落淚，成為爭議人物。

楊超越。圖片來源：微博
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尤其當她一路晉級，最後竟以第3名的成績加入限定女團「火箭少女101」，更讓網路掀起激烈討論。有人認為她的唱跳能力與排名不相符，也有人喜歡她率真、不刻意包裝的個性。即使評價兩極，楊超越仍憑藉高人氣成功出道，與孟美岐、吳宣儀等成員共同展開女團活動。火箭少女101於2020年6月結束限定團體活動後，她也正式將事業重心轉向戲劇圈。

「錦鯉女孩」稱號怎麼來？楊超越曾被網友當成幸運象徵

楊超越。圖片來源：微博
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說到楊超越，就不能不提她最具代表性的外號「錦鯉」。這個稱號源自她參加《創造101》期間的特殊人氣現象。雖然楊超越的唱跳能力受到質疑，卻總能在激烈競爭中順利晉級，最後更以第3名出道，讓不少網友笑稱她簡直擁有不可思議的好運氣。

楊超越。圖片來源：微博
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後來，網路開始流傳楊超越的照片與各種祈求好運的迷因，甚至有人在考試、求職或抽獎前轉發她的照片，希望能沾上一點幸運。「轉發楊超越錦鯉」一度成為中國社群平台的熱門話題，也讓她成為少數能夠憑藉網路迷因，迅速提高大眾知名度的選秀偶像。

不過，隨著演藝事業發展，楊超越也逐漸面臨新的挑戰：當幸運帶來機會之後，究竟能不能靠實力讓觀眾留下來？

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從《重紫》到《七時吉祥》！楊超越當女主角卻陷演技爭議

楊超越。圖片來源：微博
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2020年火箭少女101解散後，楊超越陸續主演《且聽鳳鳴》、《仲夏滿天心》、《說英雄誰是英雄》等作品，並逐漸累積戲劇演出經驗。2023年，她接連主演古裝仙俠劇《重紫》與《七時吉祥》，尤其《七時吉祥》與丁禹兮搭檔，原本因為奇幻愛情題材受到期待，沒想到播出後，她的演技卻再次引發爭議。

楊超越。圖片來源：微博
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部分觀眾認為，楊超越在情緒激烈的場景中，表情與台詞表現仍有進步空間，尤其面對需要呈現複雜情感的角色時，演出方式受到不少批評。然而，她並未因此停止接戲。2024年在《如果奔跑是我的人生》中，她飾演陳若華，挑戰家庭關係與成長壓力較為沉重的現實題材，也讓觀眾看見她嘗試不同戲路的企圖心。

同年，她也在吳謹言、王星越主演的《墨雨雲間》中客串姜梨一角，雖然戲分有限，仍受到部分劇迷關注。

曾登上福布斯中國名人榜！還挑戰舞台劇磨練表演

楊超越。圖片來源：微博
楊超越。圖片來源：微博

楊超越雖然出道以來爭議不斷，但人氣與商業關注度一直相當高。

2019年，她首度登上《福布斯》中國名人榜，排名第58名，2020年則再次入榜，排名第80名。對一名2018年才透過大型選秀節目走紅的新人而言，短時間內獲得如此高的關注度，也反映出她當時的人氣。

楊超越。圖片來源：微博
楊超越。圖片來源：微博

除了拍攝電視劇與參加綜藝節目，楊超越也開始嘗試舞台演出。2024年7月，她參演話劇《你好，瘋子！》（超越青春版），在北京登台演出，挑戰與電視劇拍攝截然不同的表演形式。舞台劇沒有反覆重拍的機會，演員必須直接面對現場觀眾，對台詞、節奏與情緒掌握都是考驗。這段經歷也成為楊超越拓展演藝能力的重要一步。

此外，她在2024年推出個人EP《透明》的先行曲〈正在輸入〉，持續兼顧音樂與演員事業。

《今天是太陽雨》演技終於被肯定！楊超越搭檔董思成再掀話題

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博
《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

2026年，楊超越帶著校園愛情劇《今天是太陽雨》回歸，這次搭檔NCT出身的董思成，兩人飾演一對因學業競爭而相識，最後逐漸理解彼此傷痛的校園情侶。

楊超越飾演的鄭雨，是一名努力爭取獎學金的生物系學生。由於母親長期臥病在床，她除了照顧弟弟，還得靠多份兼職賺取生活費，生活幾乎沒有喘息空間。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博
《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

然而，董思成飾演的陳硯周突然重返校園，成為她爭奪獎學金的強勁對手。兩人原本針鋒相對，後來卻發現彼此都有難以釋懷的家庭傷痛，逐漸在相處中產生感情。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博
《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

《今天是太陽雨》開播3天播放量便突破2億，成為近期陸劇黑馬之一。而楊超越這次的表演，也讓部分觀眾對她改觀。尤其鄭雨面對家庭壓力時，明明已經難過到快撐不下去，卻仍努力維持堅強的模樣，讓楊超越有機會展現角色的脆弱與倔強。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博
《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

回顧楊超越的演藝生涯，從《創造101》時期的唱跳爭議，到主演《七時吉祥》受到演技批評，如今終於憑藉《今天是太陽雨》收穫更多正面討論。這位曾經被稱為「錦鯉女孩」的女星，能否真正擺脫幸運出道的標籤，靠著作品獲得更多觀眾認可，也成為她未來演員之路的重要課題。

#陸劇 #楊超越 #董思成 #今天是太陽雨

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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文章目錄

許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
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經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

編輯推薦

注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
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當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
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原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

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《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

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不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

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當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

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菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
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《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

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#韓劇 #結局 #李鍾碩 #申敏兒 #朱智勛 #李世榮 #再婚皇后 #漫改韓劇

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分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！

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白月光星座TOP 4：雙魚座，溫柔體貼讓人懷念

雙魚座談戀愛時，總能把另一半的小事放在心上，記得對方喜歡吃什麼、討厭什麼，也願意在對方心情低落時耐心陪伴。他們擅長營造浪漫氛圍，一句貼心的關心、一場精心準備的約會，都可能成為戀人多年後仍記得的回憶。

雙魚座最讓前任難忘的地方，就是那份毫無保留的真心。分手後，對方或許還能遇見更適合的人，卻不一定能再次感受到當初被細心呵護的感覺。尤其當生活遇到挫折時，更容易懷念雙魚座曾經給予的溫柔與陪伴。

圖片來源：Pinterest
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白月光星座TOP 3：天秤座，魅力太強讓前任忍不住比較

天秤座天生懂得經營關係，戀愛時既有浪漫情調，也重視相處的舒適感。他們通常不喜歡無謂的爭吵，遇到意見不合時，傾向先溝通、尋找雙方都能接受的方式，加上懂得打扮、重視生活質感，往往能為戀愛留下許多美好回憶。

最讓前任放不下的，是天秤座那種恰到好處的吸引力。分手後，即使對方開始新戀情，也可能不自覺想起天秤座的體貼、幽默與相處默契。尤其天秤座一旦決定離開，往往會努力維持體面，這份瀟灑反而讓前任更想知道：「他現在過得好嗎？」

圖片來源：Pinterest
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白月光星座TOP 2：巨蟹座，失去後才懂被愛的幸福

巨蟹座一旦認定一個人，就容易把對方當成家人般照顧。他們重視感情中的安全感，也願意花時間經營兩人的日常。無論是生病時的一碗熱湯，還是加班後的一句關心，巨蟹座總能用生活裡的小細節，讓另一半感受到被放在心上的幸福。

然而，這份照顧有時也容易在交往期間被視為理所當然。直到分手後，前任才可能發現，原來有人願意記住自己的習慣、包容自己的脾氣，是多麼難得的事。巨蟹座留下的回憶通常沒有太多轟轟烈烈的情節，卻最容易在平凡日常裡突然浮現，讓人越想越捨不得。

圖片來源：Pinterest
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白月光星座TOP 1：天蠍座，愛得太深讓前任一輩子難忘

天蠍座在感情中慢熱又謹慎，不輕易敞開心房，但一旦愛上，就會展現強烈的專一與投入，讓另一半感受到自己被深深珍惜。

天蠍座最讓前任難忘的，就是那段刻骨銘心的感情。無論是熱戀時的濃烈、爭吵時的拉扯，還是分開後的沉默，都容易成為難以抹去的回憶。尤其當天蠍座徹底死心、不再回頭，更可能讓前任多年後仍感到遺憾。

圖片來源：Pinterest
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➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

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#星座 #分手 #戀愛 #感情 #十二星座

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

編輯推薦

文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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