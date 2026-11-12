2026-11-12 10:24 女子漾／編輯張念慈
楊超越是誰？《今天是太陽雨》演技逆襲爆紅！7件事認識從打工少女變人氣女星的她
從選秀節目被質疑實力，到成為陸劇女主角，楊超越的演藝之路堪稱現實版逆襲故事！近期她與董思成主演的《今天是太陽雨》熱度攀升，開播3天播放量便突破2億。楊超越過去曾做過餐廳服務生、工廠女工，參加《創造101》時還因為愛哭、唱跳實力不足飽受批評。如今她努力磨練演技，試圖擺脫過往標籤，究竟這位話題女星是誰？以下整理7件事，帶大家重新認識楊超越。
楊超越是誰？28歲獅子座女星，出身農村家庭
楊超越出生於1998年7月31日，現年28歲，獅子座，來自中國江蘇省鹽城市大豐區。擁有甜美長相與活潑個性的她，早期以女團偶像身分出道，後來逐漸轉型為演員，曾主演《且聽鳳鳴》、《重紫》、《七時吉祥》、《如果奔跑是我的人生》等作品。
然而，比起許多從小接受專業表演訓練的女星，楊超越的成長經歷格外不同。她出身農村家庭，父母離異後，年紀輕輕就開始工作，直到參加選秀節目《創造101》，人生才迎來巨大轉折。
楊超越家境曾經困難！做過工廠女工、餐廳服務生
如今的楊超越經常出現在時尚活動、戲劇作品與綜藝節目中，但其實她年少時的生活並不輕鬆。楊超越出生於普通農村家庭，父母離異後，她在完成國中學業後便提早進入社會工作。為了賺取生活費，曾做過縫紉工廠女工、餐廳服務生等工作，年紀輕輕就體會到現實生活的辛苦。
直到2016年，她參加女團選拔活動，獲得進入演藝圈的機會，後來成為女子組合CH2成員，開始接受歌唱、舞蹈等相關訓練。也因為這段經歷，當她在《今天是太陽雨》中飾演為了家計四處打工的鄭雨時，角色背景與她早年的人生形成巧妙呼應。
《創造101》排名第3出道！唱跳實力遭質疑，卻成為人氣王
真正讓楊超越一夕爆紅的，是2018年騰訊視頻推出的選秀節目《創造101》。當年節目集結101名女練習生競爭出道資格，楊超越雖然擁有亮眼外型與極高辨識度，卻因唱歌走音、舞蹈動作跟不上，以及表演時容易緊張落淚，成為爭議人物。
尤其當她一路晉級，最後竟以第3名的成績加入限定女團「火箭少女101」，更讓網路掀起激烈討論。有人認為她的唱跳能力與排名不相符，也有人喜歡她率真、不刻意包裝的個性。即使評價兩極，楊超越仍憑藉高人氣成功出道，與孟美岐、吳宣儀等成員共同展開女團活動。火箭少女101於2020年6月結束限定團體活動後，她也正式將事業重心轉向戲劇圈。
「錦鯉女孩」稱號怎麼來？楊超越曾被網友當成幸運象徵
說到楊超越，就不能不提她最具代表性的外號「錦鯉」。這個稱號源自她參加《創造101》期間的特殊人氣現象。雖然楊超越的唱跳能力受到質疑，卻總能在激烈競爭中順利晉級，最後更以第3名出道，讓不少網友笑稱她簡直擁有不可思議的好運氣。
後來，網路開始流傳楊超越的照片與各種祈求好運的迷因，甚至有人在考試、求職或抽獎前轉發她的照片，希望能沾上一點幸運。「轉發楊超越錦鯉」一度成為中國社群平台的熱門話題，也讓她成為少數能夠憑藉網路迷因，迅速提高大眾知名度的選秀偶像。
不過，隨著演藝事業發展，楊超越也逐漸面臨新的挑戰：當幸運帶來機會之後，究竟能不能靠實力讓觀眾留下來？
從《重紫》到《七時吉祥》！楊超越當女主角卻陷演技爭議
2020年火箭少女101解散後，楊超越陸續主演《且聽鳳鳴》、《仲夏滿天心》、《說英雄誰是英雄》等作品，並逐漸累積戲劇演出經驗。2023年，她接連主演古裝仙俠劇《重紫》與《七時吉祥》，尤其《七時吉祥》與丁禹兮搭檔，原本因為奇幻愛情題材受到期待，沒想到播出後，她的演技卻再次引發爭議。
部分觀眾認為，楊超越在情緒激烈的場景中，表情與台詞表現仍有進步空間，尤其面對需要呈現複雜情感的角色時，演出方式受到不少批評。然而，她並未因此停止接戲。2024年在《如果奔跑是我的人生》中，她飾演陳若華，挑戰家庭關係與成長壓力較為沉重的現實題材，也讓觀眾看見她嘗試不同戲路的企圖心。
同年，她也在吳謹言、王星越主演的《墨雨雲間》中客串姜梨一角，雖然戲分有限，仍受到部分劇迷關注。
曾登上福布斯中國名人榜！還挑戰舞台劇磨練表演
楊超越雖然出道以來爭議不斷，但人氣與商業關注度一直相當高。
2019年，她首度登上《福布斯》中國名人榜，排名第58名，2020年則再次入榜，排名第80名。對一名2018年才透過大型選秀節目走紅的新人而言，短時間內獲得如此高的關注度，也反映出她當時的人氣。
除了拍攝電視劇與參加綜藝節目，楊超越也開始嘗試舞台演出。2024年7月，她參演話劇《你好，瘋子！》（超越青春版），在北京登台演出，挑戰與電視劇拍攝截然不同的表演形式。舞台劇沒有反覆重拍的機會，演員必須直接面對現場觀眾，對台詞、節奏與情緒掌握都是考驗。這段經歷也成為楊超越拓展演藝能力的重要一步。
此外，她在2024年推出個人EP《透明》的先行曲〈正在輸入〉，持續兼顧音樂與演員事業。
《今天是太陽雨》演技終於被肯定！楊超越搭檔董思成再掀話題
2026年，楊超越帶著校園愛情劇《今天是太陽雨》回歸，這次搭檔NCT出身的董思成，兩人飾演一對因學業競爭而相識，最後逐漸理解彼此傷痛的校園情侶。
楊超越飾演的鄭雨，是一名努力爭取獎學金的生物系學生。由於母親長期臥病在床，她除了照顧弟弟，還得靠多份兼職賺取生活費，生活幾乎沒有喘息空間。
然而，董思成飾演的陳硯周突然重返校園，成為她爭奪獎學金的強勁對手。兩人原本針鋒相對，後來卻發現彼此都有難以釋懷的家庭傷痛，逐漸在相處中產生感情。
《今天是太陽雨》開播3天播放量便突破2億，成為近期陸劇黑馬之一。而楊超越這次的表演，也讓部分觀眾對她改觀。尤其鄭雨面對家庭壓力時，明明已經難過到快撐不下去，卻仍努力維持堅強的模樣，讓楊超越有機會展現角色的脆弱與倔強。
回顧楊超越的演藝生涯，從《創造101》時期的唱跳爭議，到主演《七時吉祥》受到演技批評，如今終於憑藉《今天是太陽雨》收穫更多正面討論。這位曾經被稱為「錦鯉女孩」的女星，能否真正擺脫幸運出道的標籤，靠著作品獲得更多觀眾認可，也成為她未來演員之路的重要課題。