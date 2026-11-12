《今天是太陽雨》憑什麼贏《早春晴朗》？楊超越哭戲逆襲，導演加戲變24集內幕曝光

近期陸劇黑馬竟然是它！由楊超越、董思成主演的《今天是太陽雨》，開播短短3天播放量便突破2億，比井柏然、孫千主演的《早春晴朗》更快達成相同成績，甚至在《折月亮》、《尚公主》等熱門陸劇夾擊下殺出重圍。除了楊超越演技進步成為話題，董思成飾演的高冷學霸男友力爆發，孫寧更因告白失敗後黑化的劇情，讓觀眾氣到不行。究竟這部原本不被視為大製作的校園愛情劇，為什麼能夠迅速爆紅？

《今天是太陽雨》3天播放破2億！比《早春晴朗》更快達標

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

今年11月陸劇競爭相當激烈，除了林一、盧昱曉主演的《折月亮》，還有孟子義、李昀銳三搭的《尚公主》，以及井柏然、張頌文主演的懸疑劇《谷雨》，沒想到最後殺出一匹黑馬，竟然是楊超越與董思成主演的青春校園劇《今天是太陽雨》。

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《今天是太陽雨》開播僅3天，播放量便突破2億，對比井柏然、孫千主演的《早春晴朗》花費5天達到相同成績，表現相當亮眼。此外，該劇也曾登上中國貓眼陸劇熱度榜冠軍，超越《嫁金釵》、《玉簟秋》等熱門作品，讓這部製作規模相對有限的原創陸劇，成為近期討論焦點。

楊超越終於演出代表作？曾被批評演技，如今哭戲讓觀眾改觀

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

《今天是太陽雨》爆紅，楊超越的演技變化也成為一大話題。過去她曾因主演古裝劇《七時吉祥》，遭部分觀眾批評表情僵硬、情緒表達不足，甚至被質疑難以撐起女主角。然而這次她飾演的「鄭雨」，卻讓不少劇迷看見不同的一面。

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鄭雨是清宜大學生物系的大三學生，成績優異的她，為了支付母親龐大的醫療費用，除了努力爭取獎學金，還得四處兼職打工，照顧家中的弟弟。即使已經被生活壓得喘不過氣，她仍不願輕易向別人示弱。

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尤其劇中鄭雨面對家庭困境時，經常必須強忍眼淚，明明心裡委屈，卻還是逼自己堅強。這種倔強又脆弱的性格，也讓楊超越有機會展現更多情緒層次。楊超越過去曾特別接受演員培訓，加強台詞、肢體表達及情緒演繹。如今她在《今天是太陽雨》中的哭戲獲得部分觀眾肯定，也讓外界重新討論她的演技成長。

董思成高冷學霸太圈粉！哥哥離世、心臟手術藏心碎過去

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另一位讓劇迷越看越喜歡的，就是由董思成飾演的男主角「陳硯周」。表面上，他是成績優異、個性冷淡的生物系學霸，實際上卻有著令人心疼的過去。陳硯周因哥哥意外離世，始終無法走出失去至親的傷痛，甚至為了完成哥哥生前的心願，選擇就讀生物系。後來又因接受心臟手術而休學一年，直到重返校園，才遇見楊超越飾演的鄭雨。

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兩人最初因為獎學金競爭而互不相讓，卻在一次次合作中逐漸了解彼此。當陳硯周發現鄭雨獨自承擔家庭重擔，開始被她的堅韌吸引；而鄭雨也慢慢看見陳硯周冷淡外表下，始終無法癒合的傷口。兩個原本都不擅長向別人求助的人，開始學會把心事告訴對方，也讓這段校園愛情多了幾分感動。

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孫寧告白被拒竟當眾羞辱楊超越！董思成衝上台護愛

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《今天是太陽雨》除了甜蜜的戀愛劇情，還有讓觀眾氣到想衝進螢幕的角色！由孫寧飾演的「謝宇狄」，原本是鄭雨身邊溫柔體貼的同學，早就暗戀她許久，沒想到隨著鄭雨與陳硯周越走越近，他的嫉妒心也逐漸失控。

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原來謝宇狄早在高中時期就曾霸凌同學莊寧（張思敏 飾），兩人上了同一所大學後，他甚至威脅莊寧監視鄭雨，隨時回報她的一舉一動。當莊寧終於忍無可忍，告訴他鄭雨根本不喜歡他時，謝宇狄竟然失控動手毆打對方。

更誇張的是，謝宇狄告白遭拒後，竟偷拍鄭雨母親臥病在床的照片，並在標本義賣會上公開播放，以募款為藉口揭露鄭雨的家庭隱私，讓她當眾受到羞辱。眼看鄭雨遭受傷害，陳硯周當場衝上台與謝宇狄爆發肢體衝突，這場戲也成為近期劇情的討論焦點。

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孫寧過去曾在《致我們單純的小美好》飾演活潑開朗的陸楊，也在《全職高手》演出數學天才羅輯，這次卻挑戰控制慾極強的反派角色，與過往形象形成強烈反差。而他接下來也將參演張凌赫主演的古裝劇《刺棠》，飾演金天衛首領「逯恆」，未來表現備受期待。

《今天是太陽雨》小成本卻拍出電影感！海外劇組只有9個人

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

《今天是太陽雨》能夠在眾多陸劇中受到關注，導演「貓的樹」的拍攝風格也是原因之一。曾執導《當我飛奔向你》、《軋戲》等作品的貓的樹，向來擅長捕捉青春戀愛中的細膩情緒。這次他再次運用自然光線、人物特寫與唯美構圖，讓男女主角的曖昧互動更有氛圍。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

不過，這部劇其實沒有外界想像中的龐大製作預算。導演透露，當初因為劇情需要前往海外取景，整個拍攝團隊竟然只有9名工作人員，連休息的椅子都沒有，楊超越與董思成只能直接蹲在地上等待拍攝。雖然拍攝過程相當克難，但最後呈現的畫面仍受到部分觀眾稱讚，也讓這部小成本作品獲得更多關注。

導演捨不得楊超越、董思成說再見！原定22集加碼成24集

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

最讓粉絲驚喜的是，《今天是太陽雨》原本規劃只有22集，最後竟然增加至24集，而且背後原因還相當浪漫！導演貓的樹近日分享拍攝幕後故事，透露劇組原本一直以22集作為製作目標，直到後來才決定增加篇幅。原因就是他實在捨不得鄭雨與陳硯周的故事這麼快結束，希望能讓觀眾多看一些兩人正式交往後的甜蜜日常。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

畢竟許多校園愛情劇經常花費大量時間描寫男女主角曖昧、誤會與告白，等到兩人終於確認心意，卻又很快迎來大結局。《今天是太陽雨》特別增加戀愛後的劇情，也讓期待兩人幸福生活的觀眾多了一份驚喜。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

除了導演用心，該劇還啟用新人編劇施也，據陸媒報導，這是她首部獨立撰寫的電視劇劇本。故事透過獎學金競爭、家庭照顧與青春成長，呈現兩個年輕人如何在生活壓力中找到愛情與希望。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

《今天是太陽雨》沒有複雜的豪門恩怨，也沒有刻意堆疊的狗血誤會，卻讓觀眾在鄭雨與陳硯周的故事中，看見年輕人面對現實時的無奈，以及有人願意陪伴自己走過低谷的幸福。難怪這部原本低調的校園劇，能夠在11月陸劇戰場中闖出一片天。