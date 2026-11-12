2026-11-12 20:00 曾浩原醫師
多囊性卵巢改名PMOS：不只月經亂，也關係全身健康
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：PCOS新名稱改為PMOS，強調全身代謝與內分泌影響。
- 重點二：多囊樣卵巢不等於囊腫，也不代表每位患者都有此表現。
- 重點三：治療需先看備孕需求，並兼顧子宮內膜與代謝健康。
文／曾浩原醫師
婦產科界近來有一項重要消息：許多女性聽過的「多囊性卵巢症候群」（PCOS），有了新名稱。國際知名醫學期刊《刺胳針》刊登的全球共識文章，建議將PCOS更名為PMOS，全名是Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome，中文可譯為「多內分泌代謝性卵巢症候群」。
「多囊」不一定是卵巢長了囊腫
這次更名，是為了修正舊名稱造成的誤解，並非發現了新的疾病。聽到「多囊性卵巢」，不少人以為卵巢裡長了許多囊腫，進而擔心是不是腫瘤、需不需要開刀。其實，患者卵巢呈現的「多囊樣」，多半是許多小濾泡，並不是病理性的囊腫。而且，也不是每位患者都會出現典型的多囊樣卵巢。
PMOS想傳達的是：這個疾病涉及全身的內分泌與代謝，影響範圍超出了卵巢或婦產科。除了月經週期、排卵及生育能力，它也可能與青春痘、多毛、掉髮、體重管理困難、胰島素阻抗，以及血糖、血脂異常有關。
治療前，先確認有沒有懷孕計畫
在門診治療多囊患者時，我通常會先問：「目前有沒有準備懷孕？」如果正在備孕，又有排卵不規則或不排卵的狀況，就需要進一步評估排卵情形，再依狀況使用排卵藥物或尋求其他生殖醫學協助。這時的目標，是幫助排卵、增加懷孕機會，同時確認有沒有合併其他不孕因素。
如果目前沒有懷孕計畫，保護子宮內膜就是婦產科治療的重要目標之一。多囊患者常有月經混亂的困擾，原因在於排卵不規律。卵巢沒有規律排卵，就無法自然形成黃體、分泌黃體素。子宮內膜長期受到雌激素刺激，卻少了黃體素的平衡，會明顯增加內膜增生，甚至癌症的風險。因此，醫師會視個人情況，考慮以黃體素類藥物預防這些風險。
除了月經與排卵，也要照顧代謝健康
這次更名也提醒我們，照護要延伸到婦產科以外。患者需要的可能不只是催經、調經，還包括完整的健康評估。血糖、血脂、血壓、體重、腰圍、胰島素阻抗、睡眠與生活型態，都可能需要納入長期管理。每個人的困擾不盡相同：有人是月經亂，有人是痘痘、多毛或備孕困難，也有人最需要留意的是代謝風險。
從PCOS改名為PMOS，是希望大家看見這個疾病對女性健康的廣泛影響，讓患者往後能得到更妥善、全面的照護。
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精華 FAQ
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改名是為了避免「多囊」讓人誤以為卵巢長囊腫，也要提醒這不是只有婦科問題，而是涉及內分泌與代謝的全身性疾病，需要更完整的照護。
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不一定。所謂多囊樣卵巢多半是許多小濾泡，並非病理性囊腫，而且也不是每位患者都會出現典型多囊樣卵巢外觀，因此不能只靠名稱或影像判斷。
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醫師會先確認是否有懷孕計畫；若備孕且排卵不規則，會評估排卵並視情況用藥協助。若未備孕，則要保護子宮內膜，並同時追蹤血糖、血脂、體重等代謝指標。
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