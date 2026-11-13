2026-11-13 20:00 曾浩原醫師
反覆流產一定要等三次才檢查？認識原因與評估方式
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：反覆流產定義改為2次以上，且不必連續即可評估。
- 重點二：流產組織染色體分析與microarray，可找出常見胚胎異常。
- 重點三：子宮腔、免疫、內分泌與代謝檢查，都應及早納入。
文／曾浩原醫師
過去不少女性被告知，要流產三次才算「習慣性流產」，建議做詳細的檢查。但實際上，現在的醫學觀念逐漸轉向第二次流產即應該要檢查。美國生殖醫學會（ASRM）在2026年更新的指引中，也再次強調反覆流產（recurrent pregnancy loss, RPL）定義為兩次以上的自然流產，而且不必連續。只要曾由驗尿或抽血確認懷孕，即使超音波尚未看見胚囊，就已流產的生化妊娠也可以納入計算；而子宮外孕與葡萄胎則不包括在內。
胚胎染色體，是重要檢查方向
流產最常見的原因仍是胚胎染色體異常，約占小週數流產的五至六成。因此，指引建議所有反覆流產的女性，盡可能檢查流產組織染色體分析，以釐清是否有遺傳性基因異常等狀況。另外也可以考慮以基因晶片（microarray）技術來檢查，以取得比傳統染色體分析更準確的結果。
子宮腔評估，找出可能影響懷孕的病灶
另外，子宮本身的健康需要詳細檢查。ASRM同時把「子宮腔評估」列為重要檢查項目，針對不明原因反覆流產的女性，建議一律確認子宮腔的狀況。可能影響懷孕的子宮因素包括先天性子宮異常、息肉、肌瘤、沾黏，以及流產後殘留的妊娠組織。尤其是曾接受流產手術或子宮搔刮的女性，要留意殘留組織或沾黏的可能。
評估方式包括陰道超音波、輸卵管攝影、灌水超音波與子宮鏡。每種檢查都有其特性及優缺點，應和醫師討論適合自己的檢查項目。
以子宮鏡為例，子宮鏡的優勢是用鏡頭直接進入子宮腔，看清楚息肉、黏膜下肌瘤、沾黏或殘留組織，必要時也能用子宮鏡做微創手術處理。但是，子宮鏡只能看到子宮腔內的病灶。針對子宮的牆壁、及子宮外的病灶，還是需要超音波才能看到。而輸卵管是否暢通，則還是考慮做輸卵管攝影來確認。
免疫、內分泌與代謝，也要一起考量
除了胚胎染色體及子宮檢查，也應該考慮免疫、內分泌、代謝方面的檢查。其中最重要是抗磷脂抗體症候群（antiphospholipid syndrome, APS），這是一種會造成反覆流產的自體免疫疾病。其他像是甲狀腺、糖尿病、泌乳激素等，也是可以和醫師討論的檢查項目。
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精華 FAQ
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目前觀念已改為2次以上自然流產即可列入反覆流產評估，而且不必是連續發生；只要曾驗血或驗尿確認懷孕後流產，也可納入計算。
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因為小週數流產最常見原因是胚胎染色體異常，約占5至6成。檢查流產組織染色體，必要時搭配microarray，可協助釐清是否有遺傳性問題。
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還要評估子宮腔是否有先天異常、息肉、肌瘤、沾黏或殘留組織，並考慮APS、甲狀腺、糖尿病與泌乳激素等免疫、內分泌及代謝因素。
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