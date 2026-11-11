2026-11-11 23:33 曾浩原醫師
流產手術後一直出血？認識妊娠物殘留
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：妊娠物殘留是流產或生產後組織未排乾淨。
- 重點二：持續出血、腹痛或發燒要警覺感染與殘留。
- 重點三：子宮鏡可精準清除殘留並保護子宮內膜。
文／曾浩原醫師
我在臨床上經常處理妊娠物殘留，其中也有其他院所轉來的病人。
這次分享其中一位病人的情況。她在他院接受流產手術後持續出血，於是來找我就診。經檢查發現，子宮內還有不少胚胎組織殘留。
這種情況，稱為妊娠物殘留（retained products of conception，RPOC）。簡單來說，就是懷孕相關的組織沒有排乾淨，還留在子宮裡。
不管是自然流產、人工流產，甚至是自然產或剖腹產後，都有可能發生。殘留的組織可能是胚胎組織、胎盤或胎膜。
流產或生產後，出血一直沒停，要檢查原因
流產、生產後會出血一段時間，但出血量應該逐漸減少。如果出血一直沒有改善，甚至越來越多，就要考慮是不是有妊娠物殘留。
有些病人除了出血，還會有腹痛、發燒等症狀。殘留的組織也可能造成感染。如果大量出血、頭暈，或是發燒、腹痛越來越嚴重，要儘快就醫，不要等到下一次回診。
檢查一般先用陰道超音波，觀察子宮內有沒有殘留組織，並評估大小、位置和血流。必要時，再用子宮鏡直接確認子宮腔內的情況。
先試藥物，排不乾淨再手術
病人狀況穩定、沒有感染時，我會先嘗試藥物，幫助子宮把殘留的組織排出。用藥後再回診，確認有沒有排乾淨。
如果藥物真的沒辦法把組織排乾淨，就再安排手術清除。
已經做過擴刮術，還有殘留怎麼辦？
如果已經做過一次子宮擴刮術（D&C），卻還有殘留，我會建議到能做子宮鏡的院所，進一步評估手術方式。
子宮擴刮術是把器械伸進子宮內，刮除或吸出組織。這種手術沒有鏡頭，無法精確定位殘留物的位置，難免對正常子宮內膜也有些傷害。
有時候，胚胎組織有一部分跟子宮壁黏得特別緊。再做一次擴刮，還是可能清不下來，結果病人又要面對第三次手術。反覆擴刮，也可能傷到正常的子宮內膜，造成子宮腔沾黏。
我在子宮鏡手術中，就常看到這種特別黏的組織。子宮鏡的差別在於有鏡頭，可以直接看清楚病灶，只針對殘留的地方處理，盡量保留正常的內膜。
鏡頭和器械都是經陰道、子宮頸進入，肚子上沒有傷口。
2025年9月，我到上海參加亞太婦科內視鏡醫學會（APAGE）年會，演講主題就是子宮鏡在妊娠物殘留的應用。我在演講中也呼籲，儘量減少使用沒有直接視覺引導的子宮擴刮術。
https://www.instagram.com/reel/DOQ-oYvAWCT/
那位轉診來的病人，在子宮鏡手術清除殘留物後，出血也很快就停止了。
把殘留物清乾淨，也要把正常的子宮內膜保護好。尤其對於未來還有生育計畫的女性，這是手術時很重要的考量。
IG：@dr.haoyuan
LINE：@dr.haoyuan
精華 FAQ
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若出血沒有隨時間減少，甚至愈來愈多，需先懷疑妊娠物殘留。殘留組織可能是胚胎、胎盤或胎膜，若未處理，還可能引發感染與持續出血。
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通常先做陰道超音波，確認子宮內是否仍有殘留組織，並觀察大小、位置與血流。必要時再用子宮鏡直接查看子宮腔，以便更精準評估處理方式。
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因為擴刮術沒有鏡頭，較難精準定位殘留，且可能傷到正常內膜。若殘留黏得很緊，反覆擴刮也未必清乾淨，子宮鏡則能直接處理病灶並降低沾黏風險。
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