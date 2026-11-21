AI重點 文章重點整理： 重點一： 國稅局將生前兩年贈與的店面視為遺產課稅。

國稅局將生前兩年贈與的店面視為遺產課稅。 重點二： 民法上過戶後財產屬大哥，妹妹無法分店面。

民法上過戶後財產屬大哥，妹妹無法分店面。 重點三：生前贈與雖省事，卻可能引發重稅與家族裂痕。

▋一張國稅局寄來的核定通知書，揭開父親走前沒說出口的偏心 ▋

深秋微雨的傍晚，四十五歲的林小姐與小妹坐在律師事務所的會客室裡，桌上攤開著一張剛從國稅局領回來的遺產稅核定通知書。姊妹倆的目光死死盯著清單上的第三行字——那是父親生前在市區經營了三十年的黃金三角窗店面，市值超過三千萬元；直到今天看到這張稅單，姊妹倆才震驚地發現，原來早在父親過世前一年，這間店面就已經被父親私底下悄悄以贈與名義，過戶到大哥一個人的名下了。

小妹氣得眼淚在眼眶裡打轉，指著稅單上的文字激動地向律師詢問：既然國稅局都白紙黑字把這間黃金店面列入父親的遺產總額裡計算遺產稅了，不就代表國家也認定這間店面屬於父親的遺產嗎？既然是遺產，為什麼大哥可以一聲不響地獨吞，兩個同樣在病榻前輪流照顧父親的女兒，卻連一點產權都分不到？

坐在旁邊的林小姐沒有說話，但心裡卻像被一塊冰冷的石頭壓住一樣喘不過氣。父親生前最後那兩年進出加護病房，每次需要請假陪診、買營養品、甚至幫父親擦澡換衣服，永遠是她跟小妹兩個人請特休假輪流奔波；大哥總是以店裡生意忙為由久久才露面一次，沒想到父親在意識還清醒的時候，竟然瞞著兩個女兒，把最值錢的起家店面悄悄過戶給了兒子。

懷抱著最後一絲爭回公道的期盼，姊妹倆請律師評估是否能向法院起訴要求平分這間店面、或者至少主張民法上的「特留分」扣減權，沒想到律師翻開法條後的一番剖析，卻讓姊妹倆徹底看清了法律世界的殘酷真相。

▋稅法與民法的兩條平行線，讓稅單上的遺產成了看得到吃不到的泡影 ▋

律師溫和卻坦率地向姊妹倆解釋，台灣有高達八成的家庭在面對長輩生前贈與時，都會把「稅法」與「民法」混為一談。國稅局之所以把父親過世前一年送給大哥的店面抓回來算稅，是依據遺產及贈與稅法第十五條的規定：凡是被繼承人死亡前兩年內贈與給配偶、子女或媳婦女婿等特定親屬的財產，為了防止富人臨終避稅，在稅法上一律「視為遺產」合併課稅。

這筆在稅法上被稱為「擬制遺產」的店面，說穿了只是國稅局用來按計算機收稅的虛擬道具，完全不會改變它在民法上的產權歸屬。因為在民法第一千一百四十八條的世界裡，真正能夠拿出來讓全體繼承人分配的遺產，嚴格限於父親「咽氣離世那一秒鐘還登記在父親名下」的財產。

既然父親在過世前一年就已經帶著印鑑證明幫大哥辦妥了地政過戶，店面的所有權狀早就合法換成了大哥的名字，那麼在民法上它就已經是大哥的私人財產；更無奈的是，民法第一千二百二十五條的特留分扣減權，原則上只針對遺囑所做的「死後遺贈」，對於父母在世時本於自由意志完成的「一般生前贈與」，除非符合結婚、分居、營業的特種贈與要件，否則其他子女在法律上根本無權要求大哥把店面吐出來平分。

唯一讓姊妹倆稍微鬆一口氣的，是自從今年九月遺產及贈與稅法第六條修法上路後，國稅局全面落實了「財產歸誰、稅就誰繳」的分單制度；這間黃金店面所衍生出來的遺產稅額，國稅局會直接按比例開單給受贈人大哥自己去繳，兩個沒有拿到店面的妹妹，再也不必像舊法時代一樣替哥哥背負沉重的稅單。

▋生前偷偷過戶看似省事，卻留給下一代房地合一重稅與碎裂的親情 ▋

走出律師事務所的那一刻，看著台北街頭閃爍的霓虹車燈，林小姐心裡湧起的已經不是對店面價值的計較，而是一陣深深的感嘆：父親當年瞞著女兒去辦過戶時，一定以為這樣做就能替兒子省下麻煩、避免兄妹爭吵；卻萬萬沒有想到，這種「生前私下偷渡」的做法，最後反而讓全家人輸掉了親情，還讓大哥踩進了另一個稅務深坑。

原來律師在會談最後特別感嘆，父親選擇在生前用「贈與」方式把黃金店面過戶給大哥，其實在財務上是極不划算的決定。不僅過戶當下要先繳一筆土地增值稅與贈與稅，父親不到兩年過世又被抓回來算一次遺產稅；更嚴重的是，因為是受贈取得，大哥名下這間店面的法定取得成本被鎖死在極低的「公告現值」，未來大哥若是想在短期內把店面賣掉換現金，高達數千萬元的價差將會面臨百分之三十五至四十五的房地合一重稅！

而對林小姐與小妹來說，那張直到父親走後才曝光的稅單，就像一根深深扎進心底的刺。雖然她們在法律上分不到那間黃金店面，但父親名下還留有一間老宅與幾百萬存款需要全體繼承人簽名才能分割過戶；面對一聲不吭獨拿店面的大哥，小妹氣得表明絕對不會在遺產分割協議書上蓋章，原本在父母生前還會一起吃年夜飯的三兄妹，從此連一通電話都成了冰冷的奢望。

當父母習慣用隱瞞與偏私來處理財富交棒，留在人間的往往不是感恩與庇蔭，而是一道再也跨不過去的家庭裂痕。

▋用透明的遺囑與獨立的保險契約，讓每一份手足的愛都能溫柔落地 ▋

經歷了這場因為黃金店面而起的家庭風暴，林小姐開始認真思考未來自己與先生的資產傳承規劃。走到人生中場我們才真正懂得，父母心中或許都有特別想要照顧的孩子、或是希望由特定人選接手不可分割的起家店面，這份心意本身並沒有錯；錯的是沒有用對合規且有溫度的金融工具，去平衡每個孩子心裡的重量。

在成熟的現代家庭財富規劃中，如果長輩希望將高價不動產完整交給特定子女，與其在生前偷偷辦理贈與、承擔高額土地增值稅與未來房地合一稅的風險，不如將不動產留在自己名下安穩收租，透過合法公證遺囑明確交代身後房產歸屬，直接享受繼承移轉免徵土地增值稅的制度優勢。

與此同時，為了不讓其他子女感到被忽視、更為了準備好充足的預留稅源與特留分平衡金，父母可以趁著身體健康時，結合保險法第一百十二條與遺產及贈與稅法第十六條第九款的法定機制，為自己配置保障倍數型或還本型美元分紅人壽保險。在世時由父母百分之百掌握保單控制權與生存還本金，完全不必擔心資產太早送出去失去晚年依靠；當人生圓滿謝幕時，再透過指定受益人機制，將不計入遺產總額的免稅保險理賠金精準留給女兒或其他手足。

當兒子能名正言順接下家業店面、女兒也能收到父母提前準備好的專屬免稅祝福，稅法與民法的平行世界才不會變成撕裂親情的戰場，父母一生的愛也才能真正成為凝聚家族的溫暖力量。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是拆算手足恩怨的會計師，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、律師或 CFP® 顧問進行專案評估。