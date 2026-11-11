身價 73 億新台幣的執行長 Steven Bartlett 教會我的 13 件事

2026-11-11 20:28 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：成功靠長期堅持與持續解題，而非一夕爆紅。
  • 重點二：市場獎勵差異化、自律與高標準，而非單純努力。
  • 重點三：領導與人生關鍵，在於信任、接受現實並持續行動。

「告訴他們，我度過了極好的一生。」
~維根斯坦，1951 年臨終前留下的最後一句話
我們都會變老，但不要變無聊。
～佩蒂瓊斯，金氏紀錄最高齡騷莎舞者

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 並不是人選擇命運，而是命運選擇人。這是希臘悲劇根本的世界觀。
～村上春樹，《海邊的卡夫卡（上）》，2003

前幾天，載著小朋友從三高北返台北，龐大的車流造成車速牛步、膀胱緊縮，開到西濱一帶真的是忍不住，就靠邊停下來尿尿，排解完後，看著大根大根的風車大力得、無主見得、任憑擺佈的轉，我才明白，「人生就像風車。」

年輕的時候，人生就像一陣風。一方面來去自如，管好自己就好；一方面風生水起，自以為做了一個成功的報告、提名金榜、拿到一間好公司的 offer 就不可一世。長大後才發現，人生就像風車。你自己轉不動的。動的是大風，而微不足道如我，只是跟風。人能作主決定的，實在有限。

西元前一世紀羅馬政治家、哲學家西塞羅曾說：「支配一個人一生的是命運，而非智慧。」日本作家芥川龍之介也曾經喟嘆：「命運與其說是偶然，還不如說是必然。」想跟年輕的你說：

我沒有騙你。村上春樹、西塞羅跟芥川龍之介都沒有騙你。與其說人選擇命運，不如說命運選擇人。44 歲的這一年，我仔細地檢視了身上那幾個標籤：社群專家、公眾演講狂熱者、職涯講師、行銷老頭兒、過期的咖啡師證照、極度退化的還算可以前業餘羽球員、二寶爸，哪些是我自己能作主的？哪些是被找上門、無法拒絕的？但無論是主動或者被迫，真有那麼重要，回到做好事情的本質上卡要緊吧！隨波逐流也好、做自己的主人也罷，球來就打、用力揮棒吧。

既然支配一個人一生的是命運，而非智慧，那我們就不需要努力了，對吧？

如果此題答案為真，那我文章怎麼寫下去？

1982 年出生、身為「七年級生」的我，職涯近 20 年來，跨足食品業、新創代理商、電動車龍頭 Gogoro 到金融保險業。我經歷過 2008 年金融海嘯的殘酷洗禮，也手把手拉扯著兩個屁孩長大。當我們在時代的巨浪裡隨波逐流，高喊著「這代人最慘」的敘事時，回過頭卻發現：身價約 73 億新台幣的英國企業家 Steven Bartlett，用他的核心思維，給了我們最扎實的當頭棒喝。以下，是我從這個頂天的執行長身上以及我深愛的約翰·麥斯威爾（John Maxwell）《從內做起》（Developing the leader within you 2.0）等基本書中，梳理出的 13 件改寫我職場與人生認知的關鍵通靈課：

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一、 成功不是聰明的人做對，而是願意一直做的人留下來

👉 送你一個「一夕成功」的公式 ──
▍ 你每天都出現；
▍ 你努力工作；
▍ 你嘗試新事物；
▍ 你失敗；
▍ 你改進；
▍ 你成長；
▍ 你面對無數挑戰與挫折；
▍ 你懷疑自己；
▍ 你想放棄；
▍ 但你沒有；
▍ 你一次再一次重頭開始；
▍ 你每天都出現；
▍ 你努力工作；
▍ 你嘗試新事物；
▍ 你失敗；
▍ 你改進；
▍ 你成長；
▍ 你面對無數挑戰與挫折；
▍ 你懷疑自己；
▍ 你想放棄；
▍ 但你沒有；
▍ 你一次再一次重頭開始；
▍ 日日、月月、年年、十年又十年，然後你「一夕成功」。
（P. 251，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社） 

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Steven Bartlett 曾說：「你以為是方法錯了，其實是你還沒撐夠久。」如果要為他近年來的核心思維總結，那就是：「成功不是找到答案，而是持續成為能解決問題的人。」

這與我送給很多職場新人的「一夕成功公式」完全吻合：你每天都出現、努力工作、嘗試新事物、失敗、改進、成長，你想放棄但你沒有，你一次又一次重頭開始——日日、月月、年年，十年又十年，然後你才能「一夕成功」。

我在 2009 年金融海嘯餘波蕩漾時，自 2,336 名應徵者中脫穎而出，成為統一企業僅有的 14 名儲備幹部之一。當時我接手了前無古人的「咖啡豆業務」，在毫無典範可循的混亂中，我只能硬著頭皮每天出現。原本只喝罐裝咖啡的我，最後不僅去巴西考取了全公司唯一一張專業咖啡鑑定師證照，還在一年內為公司賺入逾千萬新台幣的生豆採購利差。留下來、撐得夠久、持續解決問題的人，才能把危機轉化為底氣。

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二、 市場不獎勵努力，只獎勵差異

至少我不會沒有原創性。
（At least I won’t be unoriginal.）
～電影《心靈捕手》中的男主角 Will （麥特‧戴蒙飾）
「保持你的特異獨行，那讓你跟別人不一樣。」
( Stay Weird, Stay Different. )
～《解密遊戲》編劇 Graham Moore （奧斯卡金像獎得主）

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上面提到很嫩的年紀時，應徵統一企業儲備幹部。猶記得進入最後一輪關卡的十幾位候選人中，我是唯二非頂尖商學院畢業的學生。

做完簡報後，當時的一位主管點評說：

「我很喜歡你的破框思考。跟商學院的學生差超多。你跟別人想得不一樣。分析切角不一樣、思維邏輯也不同。」

會在面試戰場中勝出的，往往不一定是最優秀的人，而是與眾不同的。與其拼優秀，不如拼「差異性」，更會讓考官印象深刻。

「當別人都在做一樣的事，你只要不一樣，就贏一半。」Steven Bartlett 對競爭的定義極其精準：「你的優勢，不在你做得多好，而是別人不敢做。」

在職場上，多數人習慣「守本分」，但我總相信《商業周刊》曾提過的一句話——「守本分就輸了」。在統一企業時，我沒有把自己局限在一個普通的 B2B 行銷專案經理。縱向而言，我從生豆採購、詢價議價、機器選型摸到行銷提案，掌握了「From Bean To Coffee」的整條生態鏈；橫向而言，我跨維度打磨業務與講師技能，累積超過 40 場教育訓練。

真正的高手思維，是腦中能同時容納兩個矛盾的觀點。我們七年級生恰好活在夾縫中：既懂紙本也懂 SaaS、既有老派流程的嚴謹也玩得轉 ChatGPT。這種「跨界混混式」的差異化組合技，才是別人拿不走、不敢做的護城河。

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三、 自律不是忍耐，而是你知道自己在換什麼

☛「簡單，是最高級的複雜。」—— 達文西
☛「策略的本質是選擇不去做什麼。」—— 麥可·波特
☛「所謂卓越，不是無以復加，而是無以復減。」—— 聖修伯里
☛ 有人問 81 歲的大提琴演奏家 Pablo Casals：「為什麼每天還要花好幾小時練習？」
「我想，這樣我會更進步。」他回答。
（P. 395，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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很多人以為自律是一種痛苦的苦行，但 Steven Bartlett 點破了真相：「動力會消失，但習慣不會。你如果一直選擇舒服，就會慢慢失去選擇權。」

這在心理學與長線習慣的培養上，關鍵在於「降低阻抗」。就像我之前寫過一篇探討高效閱讀的文章《我都沒在讀書。只有翻書。》中，我主張「不要買書、無所不用其極地去吸收免費知識」，甚至因此遭受許多抨擊。但我真正的核心概念是：為了要讓閱讀變成長線習慣，必須降低阻抗。免費借書、翻書不超過 20 分鐘、一本書只要獲取一個價值就圓滿。你唯有明白你是在用「低阻力的好習慣」去交換「長線的卓越」，你的自律才不需要依靠脆弱的意志力。

又如在減肥的路上，我全力降低運動的啟動閾值：為消耗卡路里，我致力「減少環境阻力」——沒有上過一天健身房。對一個有兩個小小孩的父親來說，運動的阻力往往來自「點對點的移動」。我選擇在下班後的晚上十點，直接在大樓跑步機或空地運動。當我把「運動」縮短到「換衣服就能開始」的兩分鐘行為，我的前額葉就能輕易戰勝想癱在沙發上的本能腦。減少點對點的移動，那也可能會是你沒發現的阻力。

或者，為了移除阻力，如果確定隔天有運動行程，前一天睡前，我會花兩分鐘把明天的運動服裝整齊放在床頭。如此一來，可以消除早起時「找衣服」的微小阻力，讓運動路徑變得無比柔順絲滑。

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四、 拖延，不是因為懶，是因為不夠重要

這就是「意願漸衰定律」：你現在該做的事情拖得愈久，就愈可能永遠不會去做！

日常生活中，我們總是在談時間管理，但《從內做起》告訴我們，時間根本無法被控制或改變，我們真正能管理的只有「抉擇」與「優先次序」。當你意識到自己極度忙碌、瘋狂拖延時，該做的不是自責，而是重新自我檢查：「我的抉擇」與「我的優先次序」到底出了什麼問題？

大目標無法達成，通常是因為我們把精力花在次要或不重要的事情上。如果一件事對你而言非做不可，你缺的從來不是時間，更不是資訊，而是立刻執行的決策。

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五、 人生最貴的成本，是錯誤的信念

佛陀：「心為法本，心造諸法。」
Henry Ford：「無論你相信自己能，或相信自己不能，你都是對的。」
Oprah Winfrey：「你成為你所相信的。」
Paulo Coelho（《牧羊少年奇幻之旅》）：「當你真心渴望某件事時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

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你專注什麼、相信什麼，就會吸引什麼。正如汽車大王 Henry Ford 所說：「無論你相信自己能，或相信自己不能，你都是對的。」這在現代被稱為「顯化」（Manifestation）與吸引力法則。

為了對抗生命中的不確定性與挫敗，保持「情緒校準」和「正向信念」至關重要。Steven Bartlett 說：「感覺對，但數據不支持，你只是想說服自己。」人生許多沉重的代價，都來自於我們盲目固守舊方式、用情緒而非事實來判斷、或者讓過去的失敗定義了未來。為了打破錯誤信念，我們每天都需要清楚設定意圖，專注長線，並相信複利的力量。

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六、 別再問怎麼做，先問為什麼非做不可

溝通表達第一件事：
請回答聽眾心中的那個問題：「我為什麼要在乎？」
——《愈忙愈要會表達》
vocus｜新世代的創作平台
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向上管理的本質，是解碼對方的 KPI。

我想起自己職涯早期的一次錯誤。當時接到主管一項任務，他要求我三天內完成一份市場分析報告。我內心嘀咕：「根本不合理，他又不懂細節流程。」但我表面答應，三天後交出初稿，卻被退件三次。

直到我後來問他：「這報告是拿來內部參考，還是對外簡報用？」他回：「是董事會簡報用，我想用這份說服總公司撥款。」那一刻我才懂，他要的不是報告，是「工具」——一份能說服上層的、目的性「武器」。

謝馨慧老師曾在網課中提醒：「主管的語言中，常藏著 KPI 的密碼。聽不懂這些，就永遠在做表面功夫。」

我後來學會，每次接到任務前，都主動詢問 3 個關鍵問題：

1. 這件事背後，你最擔心什麼？

2. 你最想說服誰？

3. 你希望我幫你解決哪個難題？

這不是質疑老闆，而是「同步地圖」。領導者要的從來不是任務執行者，而是情境理解者。當你開始能解碼他的 KPI，你就不是下屬，而是夥伴。

在職場或帶領團隊時，80% 的人之所以輸掉，是因為「題目沒看懂」。麥肯錫一再強調：「問題沒定義清楚，後面全部都是白做。」

當問題發生時，卓越的領導者依循的是一套結構化的拆解模式。在《從內做起》中，我最推崇的即是區分問題的維度：

  • 資訊與經驗的問題：「誰知道最多？誰做過這件事？」
  • 挑戰與幅度的問題：「誰有意願挺身而出？需要取得哪些人的同意？」
  • 個人與信任度的問題：「我對這個解決方案的真正認知是什麼？不要盲目莽撞。」

在動手找「How」（怎麼做）之前，先問「Why」（為什麼）與「What」（本質是什麼），把症狀與本質問題切分開來，才不會集體在錯誤的道路上狂奔。

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七、 把 80% 的時間，留給前 20% 的核心關鍵

專準主義（essentialism）的基本價值主張，那就是：你唯有允許自己不再照單全收，不再對每個人說好，你才能對真正要緊的事情做出最高的貢獻。
你呢？你有多少次不經深思熟慮就對一個要求說好？你有多少次氣憤自己承諾去做某件事情，卻又懷疑「我幹嘛要淌這個渾水？」你有多常為了單純討好，或是避掉麻煩，或是因為「好」已經成了你的預設反應而說好？
現在，讓我問你幾個問題：
🫵 你是否曾發現自己忙到分身乏術？
🫵 你是否曾覺得工作過度又未能充分發揮實力？
🫵 你是否曾發現自己專做不重要的事？
🫵 你是否覺得忙碌不堪卻缺乏生產力？
🫵 就像你總是在移動，卻從未到達任何地方一樣？
如果你對上述的任何問題答「是」，你的出路便是專準主義者之道（《少，但是更好》，葛瑞格．麥基昂，P. 22）。
👉 帕累托法則（80 / 20 法則）如何運用在你團隊成員？
▍決定哪些人是生產力最高的前 20%；
▍將 80% 的人事時間，使用在這 20% 的人身上；
▍將 80% 的個人發展經費，使用在這 20% 的人身上；
▍協助這 20% 的人，找出他們前 20% 最有回報的工作，並允許他們將 80% 的時間使用在這些工作上；
▍允許這 20% 的人，將其他 80% 的工作委託給他人處理，使他們更有時間做那20% 最有回報的工作
要求這 20% 的人，為其次 20% 的人做在職訓練。
（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 86-87）

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無論是個人生活還是團隊管理，帕累托法則（80/20 法則）都是不變的鐵律。在團隊中，聰明的領袖會決定出高生產力的前 20% 成員，並將 80% 的人事時間與發展經費傾注在他們身上，甚至允許他們將其他 80% 的雜務委託出去。

在家庭教育上，這個觀念同樣適用。面對少子化與激烈競爭的時代，做父母的不免陷入瘋狂的「比較陷阱」中：聽說誰的孩子多益考 990、誰的孩子準備飛洛杉磯。但我選擇將 80% 的家庭核心資源，聚焦在陪伴與建立孩子快樂的童年記憶上。我們在島內跑遍 19 個縣市、一起打紙牌、在六點下課後讓他們放飛。因為我相信，內心充滿安全感與快樂的靈魂，才是孩子未來面對殺戮戰場時，最前 20% 的核心免疫力。

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八、 你現在的生活，就是你曾經接受的標準

《你以為的懷才不遇只是懷才不足而已》：
𝄢 「不要用你那點可憐的勤奮，去掩蓋你思維上的懶惰。」
𝄢 「如果你不能解決問題，那你本身就是一個問題。」
𝄢 「所謂的穩定的工作，不是在一個地方待一輩子，而是你走到哪裡都有飯吃。」
𝄢 「老闆付你薪水是請你來解決麻煩的，不是請你來製造麻煩或訴說辛勞的。」
𝄢 「職場不相信眼淚，它只看結果，而且只看那些能轉化為利益的結果。」
𝄢 「你以為你在為公司打工，其實你是在為自己的簡歷打工。如果你的簡歷兩年沒更新，那才是真正的危機。」
𝄢 「所謂成長，就是不斷地打碎過去的自己，然後重組。」
𝄢 「很多時候，你不是選錯了方向，而是根本就沒出發。」
𝄢 「平庸並不可怕，可怕的是你一邊平庸，一邊卻安慰自己平凡可貴。」

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Steven Bartlett 這句話極其震撼：「你現在的生活，就是你曾經接受的標準。」這對應到個人成長，就是你願不願意刻意「不顯老」、持續提高卓越標準。

很多三十多歲或四十多歲的人之所以「顯老」，是因為他們累了，習慣降低標準，覺得「這樣就可以了」，並且不再對萬物抱持好奇心。要打破這種心態，我們必須啟動「學習—砍掉重練—重新學習」的循環：

  • 學習： 今天我該學習什麼是我昨天不知道的？
  • 砍掉重練： 今天我該放掉什麼是我昨天緊緊抓住不放的？
  • 重新學習： 今天我該改變什麼是我昨天正在做的？

永遠不要向平庸的現狀妥協，你設定什麼樣的標準，就會活出什麼樣的格局。

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九、 真正的競爭力，是你被討厭的地方

【羚羊和田鼠的故事】
「如果你是一隻獅子，你會獵殺羚羊？還是田鼠？」
當獅子要獵殺動物時，必須觀察、追逐、獵殺、消化，這會耗費牠們大量的精力。如果牠選擇到處獵殺田鼠，那麼這些小動物提供的熱量才不足以支撐獅子的所需能量，最後牠會餓死。實際上，聰明的獅子會把時間用來追逐羚羊，大吃一頓之後就可以放鬆休息，從容地等待下一次的出擊。而且一旦成功，對獅子的生理跟自尊都是大勝利，飽餐一頓，又能開心很久。
田鼠就像是工作上的一堆可有可無的雜事，羚羊則是那些能產生巨大貢獻的重要任務。所以，我們如何使用我們的精力？如果花在捕田鼠，短期感覺可能不賴，長期而言，也許是死路一條。所以在長日將近十，你要問自己： 「我是在獵殺羚羊？還是田鼠？」 （《人生勝利聖經》，頁 565）。

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「跟風永遠安全，但也永遠普通。」在江湖混，靠的就是「人設」來建立信心與被大眾認識。

我曾經為了逗天天賴床的女兒起床，幫她封了一個標籤叫「關鍵阿妹」，告訴她：「一人準時，全家準時，你是最關鍵的！」隔天她竟然為了這個人設，興高采烈地提早到玄關穿鞋，大喊「關鍵阿妹來了！」。

在網路上或職場中，當你的特色與標籤（#hashtag）越多，大家對你的記憶點與興趣就越高。那些你與眾不同的特質、甚至偶爾一語中的、顯得有些鋒芒畢露而被部分人討厭的地方，往往就是你最真實、最銳利的個人品牌所在。

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十、 沒有收拾殘局的能力，就別放縱善變的情緒

Steven Bartlett 說：「情緒可以理解，但不能決定你的人生。」
《你以為的懷才不遇只是懷才不足而已》：
𝄢 「抱怨是廉價的，努力才是昂貴的。別用你那點微不足道的努力，去換取別人的同情。」
𝄢 「老闆付你薪水是請你來解決麻煩的，不是請你來製造麻煩或訴說辛勞的。」
𝄢 「所謂成長，就是不斷地打碎過去的自己，然後重組。」
𝄢 「平庸並不可怕，可怕的是你一邊平庸，一邊卻安慰自己平凡可貴。」
𝄢 「優秀的人，都有著極強的『目標感』，而失敗的人，往往只有『情緒感』。」

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「我再也不要跟妳玩了！」怒氣沖沖的葛格大聲地說：「哼！為什麼每次都要聽你的。」


「那有每次！之前看卡通我不是都讓你先看！我還不是都聽你的！」妹妹不甘示弱地回嘴。


「那我……再也不要跟妳玩了！」被將了一軍的葛格，似乎有點詞窮地重申主張。


兩個人就這樣冷戰了好長好長一段時間，大概……7 分鐘吧，就一起牽手泡澡去、玩玩具玩了超過一個小時。浴缸裡的水散漫地滿溢出來，搞得浴室濕搭搭。


小孩子的怒氣通常是來假的，一瞬間就不復見；大人的怒氣呢？大人的怒氣，通常是來真的，一瞬間就像山洪，稍一不慎，很容易搞得滿城風雨，或是，腥風血雨。


長我 5 歲的研究所學姊 Ashley 在區塊鏈相關公司擔任 RD 部門主管，直接管理 3 個人，直屬主管是 CEO。


那天，我們約在一間板橋的 Louisa 聊天，我都還來不及品啜剛送來的小農咖啡 Flat White，Louisa 就開啟了訴苦模式：


「Elvis，結束了，一切都結束了」


E: 「我不懂，你的意思是？」


A: 「說來話長，我不是去年才換到現在這家公司嗎？本來前途看俏現在前途黯淡了啦！」


E: 「甚麼意思？怎麼了？」


A: 「上個月，我跟團隊中最資深的工程師槓上。他質疑我的專業能力，我質疑他不知長進；我念他進度落後，他說我沒給方向；我給他最後通牒，他不痛不癢。最後我們在會議上炸鍋了，罵到祖宗十八代，不留餘地那種，鬧得全辦公室沸沸湯湯。」


E: 「兩造最民視鄉土劇、最難堪不給臉的那種爭吵，最後變成全城茶餘飯後的話題，對嗎？ㄟ，你該不會一直用你那句有毒的口頭禪 - 『恕我直言』開頭吧？」


A: 「天吶，你怎麼知道？」


E: 「因為你也常常『恕我直言』我啊，我都忘了提醒你趕快戒掉。這句話超有毒，很像是我國中數學老師拿起大棍子要體罰我時，都會說一句，『老師是為你好喔』。難道自己認為好的建議，就可以不重視禮貌嗎？說回來那件事，結果呢？」


A: 「結局超展開。有人在傳我那位同事因為我是空降的，從第一天就不服氣、不服從；有人在傳我從到職第一天起就對那位同事處處找碴、挑三揀四，只因為他很『貴』；有人在傳我們兩個都各自有各自的問題，一個腦袋有洞，一個品行不良。你說，我是不是無望了？」

E: 「重點是老闆怎麼處理？」

A: 「你提到重點了。這又是另外一個令人震驚的故事，他說，你們吵架那天我不在，所以我不會選邊站。這樣吧，他調到 Florence 那個 Team 好了，畢竟他才氣好；對了，那不你另外一個 Team-Member 也給 Florence 管好了。你帶好另外那個菜鳥就好。」

「鷸蚌相爭，誰得利了？Florence。因為有人吵架，他漁翁得利，不費吹灰之力，管理權及影響力就變大了」我說。

在職場上，誰不受委屈？在溝通上，誰不是傷痕累累？

然而，底線中的底線確實是「不動怒」。你可以很生氣但不飆罵；你可以漲紅了臉但 Hold 住。在職場上，我親眼目睹過幾個情緒失控的案例，每一次流血都是大動脈式的慘烈。血流成河。

那麼，你也許會問我，真的快爆炸，受不了時，該怎麼做？

如果可以，作為過來人，我給你 3 個建議好不好？

第一、「六秒法則」：好氣好氣的時候，從一數到六，或數六個 NBA 球員，或數六道你最愛的美食。從一數到六，怒氣應該可以削減 50%；

第二、「以終為始」：溝通的重點是要在維持關係的前提下，達成你的目的。你生氣了，我不生氣但我不爽了，你的目的，達成了嗎？

第三、「自我檢查」：沒有人想跟盛怒之中的人說話。不要放棄溝通，但不要急著溝通。從人事時地物五維度，檢視完自己，再跟他人對話。

面對面的情緒失控，旁人嗑瓜子看戲，場面尷尬難看，往往後患無窮；特別值得一提的是，「電話對電話」的情緒失控，尤其無解，只有兩造的你來我往、刀光劍影、劍拔弩張，而且只有當事人，沒有目擊者，往往遺臭萬年。

在電話中控制不住脾氣動怒的，掛對方電話的人，不但是隔空喊話、在空氣中甩巴掌，更重要的是，先當了輸家。

沒有收拾殘局的能力，就別放縱善變的情緒。

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十一、 萬物都是一個盒子，勇敢伸出手去「戳盒子」吧

萬事萬物都可以視為一個盒子，只要動手戳他，你就對這世界多了一份了解。作家賽斯．高汀的表弟小時候有個盒子，盒子上有燈泡、喇叭跟按鈕。如果按鈕，就會有聲音跟燈光出現。這盒子被戳了幾次後，他的表弟就已經完全知道它的運作原理：戳這個按鈕會這樣，戳那個按鈕會那樣。他把這種每個小朋友的「手賤」行為，發展成「戳盒子」行動宣言。

全世界最厲害的程式設計師就是以這種「戳盒子」精神學習，在鍵盤上打出程式、丟進電腦，看看會發生什麼事情。一步一步，熟悉了電腦與其語言。同樣的道理，全世界最厲害的人，重點都不是在於擁有完美的計畫，也不在於全世界最豐富的學識，而在於：他們勇於伸出手，像賽斯．高汀的表弟一般，把這個世界當做一個盒子，按按開關，看看這世界會發生什麼事情。這個簡單「戳盒子」的動作，才是改變世界的關鍵（資料來源：https://www.books.com.tw/products/F013624135）。

五歲前，小比跟比妹戳爆的盒子真的數不清有多少。小朋友對於手上的東西，在無知傻呼呼的狀態下，通常就是儘可能地去弄爆它，這點，有小小孩的父母應該都感同身受。我的表姊曾經給過我好多拼圖、軌道車、甚至洋娃娃都留有完整的外盒，總是令我嘖嘖稱奇，因為在我們家，不管是體積大或小的紙盒子或塑膠盒子，都只有被蹂躪的份，不管是戳爆、捏爆、拍爆、壓爆或坐爆。盒子還算是好的，最慘的命案現場是那些被蹂躪的火龍果、廁紙、玻璃杯、枕頭內的棉花、菜頭湯、稀飯，總是引得身為父母的我們勃然大怒。但想一想，長大的大人們，不再去戳那些實體的盒子了，也不再去戳那些虛擬的盒子了。這不是，有點可惜而荒唐嗎？

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十二、慾望是痛苦的契約，學會「接受」才叫頂級心法

納瓦爾：「人生只有三個選擇——改變、接受、閃人。大部分的人是坐在那裡希望改變什麼，卻不去改變；希望可以閃人，卻沒有閃人，又不接受。所有痛苦都源自於沒有挑對選擇。如果是我，最常對自己說的是「接受」（《人生勝利聖經》，頁 518）。」（《人生勝利聖經》，頁 518）。

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矽谷強人納瓦爾（Naval Ravikant）有一句名言：「慾望是你與自己簽訂的契約：在得到你想要的東西之前，你承諾讓自己保持不快樂。」Steven Bartlett 也常在節目中談到，現代人的焦慮來自於「死抓著不切實際的預期不放」。

查理．蒙格十分在意邊界意識：承認自己的無知是智慧的開始（能力圈）；同時，他也對自己十分誠實，他的原則是：「想得到某樣東西，最可靠的方法是讓自己配得上它。」這已經不是投資原則，而是人生議題。

關於「配得上」原則，作者提到他很小的時候，就明白一個道理「想要得到你想要的東西，最可靠的辦法，是讓自己配得上擁有它。」（《窮查理的普通常識》，頁 344）

讀到這句話時，我感到一種莫名的釋然。我們生活在一個教人「如何索取」的時代：如何獲得高薪、如何贏得認同、如何讓別人愛你。但蒙格卻溫柔而堅定地把球踢回給我們自己。

這不是一種說教，而是一種對生命主動權的奪回。它讓我反思，當我在抱怨機運不佳或懷才不遇時，我是否真的具備了支撐那個夢想的能力與人品？這句話將原本焦慮的「追逐」，變成了踏實的「深耕」。原來，最好的投資不是向外看準哪支股票，而是向內看清自己——當你把自己修煉好了，那些美好的事物，只是自然而然地被你吸引而來。

最後，在痛苦的過程中，這幾年的我，很著迷於一個心態－－ 

“Micro Speed; Macro Patience.”

中譯為「小事講效率；大事求耐心」，是我這 2 年蠻喜歡的一個觀念。在工作、運動、關係、學習、投資、購屋等幾乎任何事情，似乎皆能適用。

☀ 每天都要推進，但不急於覆盤；

☀ 每天都求點滴，但不急於結果；

☀ 每天都做功課，但不急於決斷；

☀ 每天都變更強，但不急於兌現。

「#一件事做100次會怎樣」是另一個我經常提醒自己的。

如何持續堅持自主訓練，是學習成功的關鍵。學習過程不容易，令人望而生畏，但學習成功、享受豐碩的果實，會令人陶醉。

日復一日、潮起潮落，唸義大利文或練習 ai 工具，老老實實，即使再容易，都不是件容易事。

☀ 很無聊，但也很性感；

☀ 很土炮，但也很紮實；

☀ 很漫長，但也知馬力；

☀ 很骨感，但也頗豐滿。

總而言之、之而總言，學習這碼事兒，曾國藩這兩句話道破一切關鍵：

「士人讀書，第一要有志，第二要有識，第三要有恆。有志則斷不甘為下流。有識，則知學問無盡，不敢以一得自足。有恆，則斷無不成之事。」

「人而無恆，終身一無所成。」

————— ฅ՞•ﻌ•՞ฅ —————

十三、 產品可以複製，信任不能

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👉 《領導力 21 法則》：
「人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。」
有人問我：
「我的同仁會贊同我的遠見嗎？」
我反問：
「他們贊同你是領袖嗎？」
（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 179-180）

***********************

Steven Bartlett 強調：「你真正賣的不是東西，而是別人相信你的理由。」這在領導力上叫作「認同與遠見」：人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。

在團隊領導中，我一向依循10 / 80 / 10的解決問題模式：我只負責最前期的「定義問題」（10%），以及最後期的「調節細節與臻於完美」（10%）；中間的 80%，我全然交給團隊去聆聽點子、促進思考並賦能行動。

當你想打造一個高信任度的環境，你需要建立一種氛圍：「誰有最好的點子，誰就是贏家。」試著當一個引出成員潛力的「教練」，而不是只會下命令的「國王」。最好的領袖，會幫助別人不再需要領袖，就能自己看見問題、解決問題。這種架構在僕人式領導之上的信任，才是任何競爭對手都無法複製的絕對價值。

————— ฅ՞•ﻌ•՞ฅ —————

結語：留給我自己的靈魂拷問｜Respect Steven Barlett 的同時，我的 Ikigai 在哪？

蔡康永：
「你想被記住，也不一定被記住，想被忘了，也不一定會被忘掉，這由不得我們。就算現在我想記得誰，我也不知道能記到哪天，所以，我不會用『是否被記得』當作享受生活的依據。真要說，有好吃的炸豬排吃，才更值得享受生活吧！」（打字自：蔡康永：绝不打扰草原上发呆的松鼠（播客） / 远方的星光）
在人生的這場設計案裡，你既是設計師，也是作品本身。
──《做自己的生命設計師》

***********************

神谷美恵子在 1966 年出版的經典著作：《生きがいについて》（關於生之意義）中，對 Ikigai 的關鍵描述是：

🌟🌟🌟「生きがいとは、人が生きるに値すると感じる何かである。」

生之意義，是一種讓人覺得「活著是值得的」存在。

她強調的不是成功、成就或熱情，而是一種主觀、內在的感受。

現在常見的論述，則是 Ikigai 四圈圖（喜歡、擅長、世界需要、能賺錢），而 Ikigai 就位在 4 件事的交集：

✌️ 你喜歡做的事

✌️ 你擅長的事

✌️ 世界需要的事，以及

✌️ 能讓你維生的事。

這不是宏大的使命，而是長時間投入後，仍感到踏實、有方向感的生活狀態。

我看到的 Steven Barlett，正是完美實踐 Ikigai 的大腕。

我之前讀過另一本書 ——《做自己生命的設計師》，它反覆提醒我們：

🌟 「人生不是先想清楚，而是在行動中慢慢看清楚。」

作者 Ozan Varol 在這本書中提到：

🤦 「如果你為你的侷限性辯護，那麼你就會一直擁有它們。」

😁 「每個人都擁有過去的經歷、曾經克服的挫折和發展出的重要能力。這些都可以在下一趟「任務」中運用。邁開腳步，不是因為這樣做很簡單，而是因為這是唯一的前進方式。」

最後，我也想逼問自己：

「如果我也把人生，當成一個需要被好好定義、拆解、排序的問題——

那麼，現在的我，

是不是正在為那件真正重要的事，

是不是正在為深澈不見底的 Calling，

是不是正在為那個 Ikigai，

進行配得上的準備？

————— ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ————— 

【附錄】Steven Bartlett 23 個金句大賞

1.成功不是聰明的人做對，而是願意一直做的人留下來。

2.機會從來不是公平分配，而是留給準備好的人。

3.你現在的生活，就是你曾經接受的標準。

4.當別人都在做一樣的事，你只要不一樣，就贏一半。

5.市場不獎勵努力，只獎勵差異。

6.跟風永遠安全，但也永遠普通。

7.真正的競爭力，是你被討厭的地方。

8.你的人生，不會被一次決定改變，而是被無數次小選擇。

9.感覺對，但數據不支持，你只是想說服自己。

10.人生最貴的成本，是錯誤的信念。

11.不要問怎麼做，先問為什麼非做不可。

12.你缺的不是資訊，而是執行。

13.拖延，不是因為懶，是因為不夠重要。

14.人生不是長短的問題，而是你有沒有用力活過。

15.你今天的選擇，就是你未來的日常。

16.自律不是忍耐，你得知道自己在換什麼。

17.情緒可以理解，但不能決定你的人生。

18.你如果一直選擇舒服，就會慢慢失去選擇權。

19.你身邊最常見的五個人，就是你的未來。

20.不是你不夠好，是你在錯的環境。

21.尊重不是別人給的，是你用邊界換來的。

22.你真正賣的不是東西，而是別人相信你的理由。

23.「成功不是找到答案，而是持續成為能解決問題的人。」

————— ฅ՞•ﻌ•՞ฅ —————

【延伸閱讀】

《執行長日記：關於事業與人生的 33 條法則》── 人生公司的執行長反思

《QBQ的五項修練》書摘

查理・蒙格：「凡事往簡單處想，往認真處行。」——《窮查理的普通常識》絕對不「只」是投資工具書

如果你租了個廣告看板，會在上頭寫什麼？他：「沒有人欠你任何東西。」——《人生勝利聖經》22 點書摘

【《從內做起》── 2025 年最相見恨晚的一本書。領導人、跟所有人都應該讀透的一本好書】

七年級生真的很慘？我 71 年生，還在憑藉這一代人的真正底氣，拚死奮鬥中 

【當我想起童年時，覺得很快樂。希望有朝一日孩子想起她們的童年，亦然】

精華 FAQ

  • 他認為成功不是靠聰明一次做對，而是靠每天出現、持續嘗試、失敗後修正，撐得夠久的人才會留下來，最後看起來像「一夕成功」。

  • 作者指出，職場與市場更在意你是否與眾不同，因為努力常常只是基本門檻，真正能讓人被看見的是差異化能力、跨界組合與不敢做的特色。

  • 文章主張要先問為什麼非做不可、聚焦最重要的 20%、管理情緒並建立信任，同時接受現實、持續行動，讓自己配得上想要的人生。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#台北 #人生 #創業 #財富 #金句語錄 #職場金句

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
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有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
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終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
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經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
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Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

編輯推薦

注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
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原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

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《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
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《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
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當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

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《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

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《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

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分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！

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雙魚座最讓前任難忘的地方，就是那份毫無保留的真心。分手後，對方或許還能遇見更適合的人，卻不一定能再次感受到當初被細心呵護的感覺。尤其當生活遇到挫折時，更容易懷念雙魚座曾經給予的溫柔與陪伴。

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白月光星座TOP 3：天秤座，魅力太強讓前任忍不住比較

天秤座天生懂得經營關係，戀愛時既有浪漫情調，也重視相處的舒適感。他們通常不喜歡無謂的爭吵，遇到意見不合時，傾向先溝通、尋找雙方都能接受的方式，加上懂得打扮、重視生活質感，往往能為戀愛留下許多美好回憶。

最讓前任放不下的，是天秤座那種恰到好處的吸引力。分手後，即使對方開始新戀情，也可能不自覺想起天秤座的體貼、幽默與相處默契。尤其天秤座一旦決定離開，往往會努力維持體面，這份瀟灑反而讓前任更想知道：「他現在過得好嗎？」

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白月光星座TOP 2：巨蟹座，失去後才懂被愛的幸福

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然而，這份照顧有時也容易在交往期間被視為理所當然。直到分手後，前任才可能發現，原來有人願意記住自己的習慣、包容自己的脾氣，是多麼難得的事。巨蟹座留下的回憶通常沒有太多轟轟烈烈的情節，卻最容易在平凡日常裡突然浮現，讓人越想越捨不得。

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天蠍座最讓前任難忘的，就是那段刻骨銘心的感情。無論是熱戀時的濃烈、爭吵時的拉扯，還是分開後的沉默，都容易成為難以抹去的回憶。尤其當天蠍座徹底死心、不再回頭，更可能讓前任多年後仍感到遺憾。

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➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

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