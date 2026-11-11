身價 73 億新台幣的執行長 Steven Bartlett 教會我的 13 件事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 成功靠長期堅持與持續解題，而非一夕爆紅。

成功靠長期堅持與持續解題，而非一夕爆紅。 重點二： 市場獎勵差異化、自律與高標準，而非單純努力。

市場獎勵差異化、自律與高標準，而非單純努力。 重點三：領導與人生關鍵，在於信任、接受現實並持續行動。

「告訴他們，我度過了極好的一生。」

~維根斯坦，1951 年臨終前留下的最後一句話

我們都會變老，但不要變無聊。

～佩蒂瓊斯，金氏紀錄最高齡騷莎舞者

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～村上春樹，《海邊的卡夫卡（上）》，2003

前幾天，載著小朋友從三高北返台北，龐大的車流造成車速牛步、膀胱緊縮，開到西濱一帶真的是忍不住，就靠邊停下來尿尿，排解完後，看著大根大根的風車大力得、無主見得、任憑擺佈的轉，我才明白，「人生就像風車。」

年輕的時候，人生就像一陣風。一方面來去自如，管好自己就好；一方面風生水起，自以為做了一個成功的報告、提名金榜、拿到一間好公司的 offer 就不可一世。長大後才發現，人生就像風車。你自己轉不動的。動的是大風，而微不足道如我，只是跟風。人能作主決定的，實在有限。

西元前一世紀羅馬政治家、哲學家西塞羅曾說：「支配一個人一生的是命運，而非智慧。」日本作家芥川龍之介也曾經喟嘆：「命運與其說是偶然，還不如說是必然。」想跟年輕的你說：

我沒有騙你。村上春樹、西塞羅跟芥川龍之介都沒有騙你。與其說人選擇命運，不如說命運選擇人。44 歲的這一年，我仔細地檢視了身上那幾個標籤：社群專家、公眾演講狂熱者、職涯講師、行銷老頭兒、過期的咖啡師證照、極度退化的還算可以前業餘羽球員、二寶爸，哪些是我自己能作主的？哪些是被找上門、無法拒絕的？但無論是主動或者被迫，真有那麼重要，回到做好事情的本質上卡要緊吧！隨波逐流也好、做自己的主人也罷，球來就打、用力揮棒吧。

既然支配一個人一生的是命運，而非智慧，那我們就不需要努力了，對吧？

如果此題答案為真，那我文章怎麼寫下去？

1982 年出生、身為「七年級生」的我，職涯近 20 年來，跨足食品業、新創代理商、電動車龍頭 Gogoro 到金融保險業。我經歷過 2008 年金融海嘯的殘酷洗禮，也手把手拉扯著兩個屁孩長大。當我們在時代的巨浪裡隨波逐流，高喊著「這代人最慘」的敘事時，回過頭卻發現：身價約 73 億新台幣的英國企業家 Steven Bartlett，用他的核心思維，給了我們最扎實的當頭棒喝。以下，是我從這個頂天的執行長身上以及我深愛的約翰·麥斯威爾（John Maxwell）《從內做起》（Developing the leader within you 2.0）等基本書中，梳理出的 13 件改寫我職場與人生認知的關鍵通靈課：

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一、 成功不是聰明的人做對，而是願意一直做的人留下來

👉 送你一個「一夕成功」的公式 ──

▍ 你每天都出現；

▍ 你努力工作；

▍ 你嘗試新事物；

▍ 你失敗；

▍ 你改進；

▍ 你成長；

▍ 你面對無數挑戰與挫折；

▍ 你懷疑自己；

▍ 你想放棄；

▍ 但你沒有；

▍ 你一次再一次重頭開始；

▍ 你每天都出現；

▍ 你努力工作；

▍ 你嘗試新事物；

▍ 你失敗；

▍ 你改進；

▍ 你成長；

▍ 你面對無數挑戰與挫折；

▍ 你懷疑自己；

▍ 你想放棄；

▍ 但你沒有；

▍ 你一次再一次重頭開始；

▍ 日日、月月、年年、十年又十年，然後你「一夕成功」。

（P. 251，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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Steven Bartlett 曾說：「你以為是方法錯了，其實是你還沒撐夠久。」如果要為他近年來的核心思維總結，那就是：「成功不是找到答案，而是持續成為能解決問題的人。」

這與我送給很多職場新人的「一夕成功公式」完全吻合：你每天都出現、努力工作、嘗試新事物、失敗、改進、成長，你想放棄但你沒有，你一次又一次重頭開始——日日、月月、年年，十年又十年，然後你才能「一夕成功」。

我在 2009 年金融海嘯餘波蕩漾時，自 2,336 名應徵者中脫穎而出，成為統一企業僅有的 14 名儲備幹部之一。當時我接手了前無古人的「咖啡豆業務」，在毫無典範可循的混亂中，我只能硬著頭皮每天出現。原本只喝罐裝咖啡的我，最後不僅去巴西考取了全公司唯一一張專業咖啡鑑定師證照，還在一年內為公司賺入逾千萬新台幣的生豆採購利差。留下來、撐得夠久、持續解決問題的人，才能把危機轉化為底氣。

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二、 市場不獎勵努力，只獎勵差異

至少我不會沒有原創性。

（At least I won’t be unoriginal.）

～電影《心靈捕手》中的男主角 Will （麥特‧戴蒙飾）

「保持你的特異獨行，那讓你跟別人不一樣。」

( Stay Weird, Stay Different. )

～《解密遊戲》編劇 Graham Moore （奧斯卡金像獎得主）

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上面提到很嫩的年紀時，應徵統一企業儲備幹部。猶記得進入最後一輪關卡的十幾位候選人中，我是唯二非頂尖商學院畢業的學生。

做完簡報後，當時的一位主管點評說：

「我很喜歡你的破框思考。跟商學院的學生差超多。你跟別人想得不一樣。分析切角不一樣、思維邏輯也不同。」

會在面試戰場中勝出的，往往不一定是最優秀的人，而是與眾不同的。與其拼優秀，不如拼「差異性」，更會讓考官印象深刻。

「當別人都在做一樣的事，你只要不一樣，就贏一半。」Steven Bartlett 對競爭的定義極其精準：「你的優勢，不在你做得多好，而是別人不敢做。」

在職場上，多數人習慣「守本分」，但我總相信《商業周刊》曾提過的一句話——「守本分就輸了」。在統一企業時，我沒有把自己局限在一個普通的 B2B 行銷專案經理。縱向而言，我從生豆採購、詢價議價、機器選型摸到行銷提案，掌握了「From Bean To Coffee」的整條生態鏈；橫向而言，我跨維度打磨業務與講師技能，累積超過 40 場教育訓練。

真正的高手思維，是腦中能同時容納兩個矛盾的觀點。我們七年級生恰好活在夾縫中：既懂紙本也懂 SaaS、既有老派流程的嚴謹也玩得轉 ChatGPT。這種「跨界混混式」的差異化組合技，才是別人拿不走、不敢做的護城河。

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三、 自律不是忍耐，而是你知道自己在換什麼

☛「簡單，是最高級的複雜。」—— 達文西

☛「策略的本質是選擇不去做什麼。」—— 麥可·波特

☛「所謂卓越，不是無以復加，而是無以復減。」—— 聖修伯里

☛ 有人問 81 歲的大提琴演奏家 Pablo Casals：「為什麼每天還要花好幾小時練習？」

「我想，這樣我會更進步。」他回答。

（P. 395，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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很多人以為自律是一種痛苦的苦行，但 Steven Bartlett 點破了真相：「動力會消失，但習慣不會。你如果一直選擇舒服，就會慢慢失去選擇權。」

這在心理學與長線習慣的培養上，關鍵在於「降低阻抗」。就像我之前寫過一篇探討高效閱讀的文章《我都沒在讀書。只有翻書。》中，我主張「不要買書、無所不用其極地去吸收免費知識」，甚至因此遭受許多抨擊。但我真正的核心概念是：為了要讓閱讀變成長線習慣，必須降低阻抗。免費借書、翻書不超過 20 分鐘、一本書只要獲取一個價值就圓滿。你唯有明白你是在用「低阻力的好習慣」去交換「長線的卓越」，你的自律才不需要依靠脆弱的意志力。

又如在減肥的路上，我全力降低運動的啟動閾值：為消耗卡路里，我致力「減少環境阻力」——沒有上過一天健身房。對一個有兩個小小孩的父親來說，運動的阻力往往來自「點對點的移動」。我選擇在下班後的晚上十點，直接在大樓跑步機或空地運動。當我把「運動」縮短到「換衣服就能開始」的兩分鐘行為，我的前額葉就能輕易戰勝想癱在沙發上的本能腦。減少點對點的移動，那也可能會是你沒發現的阻力。

或者，為了移除阻力，如果確定隔天有運動行程，前一天睡前，我會花兩分鐘把明天的運動服裝整齊放在床頭。如此一來，可以消除早起時「找衣服」的微小阻力，讓運動路徑變得無比柔順絲滑。

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四、 拖延，不是因為懶，是因為不夠重要

這就是「意願漸衰定律」：你現在該做的事情拖得愈久，就愈可能永遠不會去做！

日常生活中，我們總是在談時間管理，但《從內做起》告訴我們，時間根本無法被控制或改變，我們真正能管理的只有「抉擇」與「優先次序」。當你意識到自己極度忙碌、瘋狂拖延時，該做的不是自責，而是重新自我檢查：「我的抉擇」與「我的優先次序」到底出了什麼問題？

大目標無法達成，通常是因為我們把精力花在次要或不重要的事情上。如果一件事對你而言非做不可，你缺的從來不是時間，更不是資訊，而是立刻執行的決策。

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五、 人生最貴的成本，是錯誤的信念

佛陀：「心為法本，心造諸法。」

Henry Ford：「無論你相信自己能，或相信自己不能，你都是對的。」

Oprah Winfrey：「你成為你所相信的。」

Paulo Coelho（《牧羊少年奇幻之旅》）：「當你真心渴望某件事時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

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你專注什麼、相信什麼，就會吸引什麼。正如汽車大王 Henry Ford 所說：「無論你相信自己能，或相信自己不能，你都是對的。」這在現代被稱為「顯化」（Manifestation）與吸引力法則。

為了對抗生命中的不確定性與挫敗，保持「情緒校準」和「正向信念」至關重要。Steven Bartlett 說：「感覺對，但數據不支持，你只是想說服自己。」人生許多沉重的代價，都來自於我們盲目固守舊方式、用情緒而非事實來判斷、或者讓過去的失敗定義了未來。為了打破錯誤信念，我們每天都需要清楚設定意圖，專注長線，並相信複利的力量。

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六、 別再問怎麼做，先問為什麼非做不可

溝通表達第一件事：

請回答聽眾心中的那個問題：「我為什麼要在乎？」

——《愈忙愈要會表達》

vocus｜新世代的創作平台

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向上管理的本質，是解碼對方的 KPI。

我想起自己職涯早期的一次錯誤。當時接到主管一項任務，他要求我三天內完成一份市場分析報告。我內心嘀咕：「根本不合理，他又不懂細節流程。」但我表面答應，三天後交出初稿，卻被退件三次。

直到我後來問他：「這報告是拿來內部參考，還是對外簡報用？」他回：「是董事會簡報用，我想用這份說服總公司撥款。」那一刻我才懂，他要的不是報告，是「工具」——一份能說服上層的、目的性「武器」。

謝馨慧老師曾在網課中提醒：「主管的語言中，常藏著 KPI 的密碼。聽不懂這些，就永遠在做表面功夫。」

我後來學會，每次接到任務前，都主動詢問 3 個關鍵問題：

1. 這件事背後，你最擔心什麼？

2. 你最想說服誰？

3. 你希望我幫你解決哪個難題？

這不是質疑老闆，而是「同步地圖」。領導者要的從來不是任務執行者，而是情境理解者。當你開始能解碼他的 KPI，你就不是下屬，而是夥伴。

在職場或帶領團隊時，80% 的人之所以輸掉，是因為「題目沒看懂」。麥肯錫一再強調：「問題沒定義清楚，後面全部都是白做。」

當問題發生時，卓越的領導者依循的是一套結構化的拆解模式。在《從內做起》中，我最推崇的即是區分問題的維度：

資訊與經驗的問題： 「誰知道最多？誰做過這件事？」

「誰知道最多？誰做過這件事？」 挑戰與幅度的問題： 「誰有意願挺身而出？需要取得哪些人的同意？」

「誰有意願挺身而出？需要取得哪些人的同意？」 個人與信任度的問題：「我對這個解決方案的真正認知是什麼？不要盲目莽撞。」

在動手找「How」（怎麼做）之前，先問「Why」（為什麼）與「What」（本質是什麼），把症狀與本質問題切分開來，才不會集體在錯誤的道路上狂奔。

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七、 把 80% 的時間，留給前 20% 的核心關鍵

專準主義（essentialism）的基本價值主張，那就是：你唯有允許自己不再照單全收，不再對每個人說好，你才能對真正要緊的事情做出最高的貢獻。

你呢？你有多少次不經深思熟慮就對一個要求說好？你有多少次氣憤自己承諾去做某件事情，卻又懷疑「我幹嘛要淌這個渾水？」你有多常為了單純討好，或是避掉麻煩，或是因為「好」已經成了你的預設反應而說好？

現在，讓我問你幾個問題：

🫵 你是否曾發現自己忙到分身乏術？

🫵 你是否曾覺得工作過度又未能充分發揮實力？

🫵 你是否曾發現自己專做不重要的事？

🫵 你是否覺得忙碌不堪卻缺乏生產力？

🫵 就像你總是在移動，卻從未到達任何地方一樣？

如果你對上述的任何問題答「是」，你的出路便是專準主義者之道（《少，但是更好》，葛瑞格．麥基昂，P. 22）。

👉 帕累托法則（80 / 20 法則）如何運用在你團隊成員？

▍決定哪些人是生產力最高的前 20%；

▍將 80% 的人事時間，使用在這 20% 的人身上；

▍將 80% 的個人發展經費，使用在這 20% 的人身上；

▍協助這 20% 的人，找出他們前 20% 最有回報的工作，並允許他們將 80% 的時間使用在這些工作上；

▍允許這 20% 的人，將其他 80% 的工作委託給他人處理，使他們更有時間做那20% 最有回報的工作；

▍要求這 20% 的人，為其次 20% 的人做在職訓練。

（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 86-87）

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無論是個人生活還是團隊管理，帕累托法則（80/20 法則）都是不變的鐵律。在團隊中，聰明的領袖會決定出高生產力的前 20% 成員，並將 80% 的人事時間與發展經費傾注在他們身上，甚至允許他們將其他 80% 的雜務委託出去。

在家庭教育上，這個觀念同樣適用。面對少子化與激烈競爭的時代，做父母的不免陷入瘋狂的「比較陷阱」中：聽說誰的孩子多益考 990、誰的孩子準備飛洛杉磯。但我選擇將 80% 的家庭核心資源，聚焦在陪伴與建立孩子快樂的童年記憶上。我們在島內跑遍 19 個縣市、一起打紙牌、在六點下課後讓他們放飛。因為我相信，內心充滿安全感與快樂的靈魂，才是孩子未來面對殺戮戰場時，最前 20% 的核心免疫力。

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八、 你現在的生活，就是你曾經接受的標準

《你以為的懷才不遇只是懷才不足而已》：

𝄢 「不要用你那點可憐的勤奮，去掩蓋你思維上的懶惰。」

𝄢 「如果你不能解決問題，那你本身就是一個問題。」

𝄢 「所謂的穩定的工作，不是在一個地方待一輩子，而是你走到哪裡都有飯吃。」

𝄢 「老闆付你薪水是請你來解決麻煩的，不是請你來製造麻煩或訴說辛勞的。」

𝄢 「職場不相信眼淚，它只看結果，而且只看那些能轉化為利益的結果。」

𝄢 「你以為你在為公司打工，其實你是在為自己的簡歷打工。如果你的簡歷兩年沒更新，那才是真正的危機。」

𝄢 「所謂成長，就是不斷地打碎過去的自己，然後重組。」

𝄢 「很多時候，你不是選錯了方向，而是根本就沒出發。」

𝄢 「平庸並不可怕，可怕的是你一邊平庸，一邊卻安慰自己平凡可貴。」

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Steven Bartlett 這句話極其震撼：「你現在的生活，就是你曾經接受的標準。」這對應到個人成長，就是你願不願意刻意「不顯老」、持續提高卓越標準。

很多三十多歲或四十多歲的人之所以「顯老」，是因為他們累了，習慣降低標準，覺得「這樣就可以了」，並且不再對萬物抱持好奇心。要打破這種心態，我們必須啟動「學習—砍掉重練—重新學習」的循環：

學習： 今天我該學習什麼是我昨天不知道的？

今天我該學習什麼是我昨天不知道的？ 砍掉重練： 今天我該放掉什麼是我昨天緊緊抓住不放的？

今天我該放掉什麼是我昨天緊緊抓住不放的？ 重新學習： 今天我該改變什麼是我昨天正在做的？

永遠不要向平庸的現狀妥協，你設定什麼樣的標準，就會活出什麼樣的格局。

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九、 真正的競爭力，是你被討厭的地方

【羚羊和田鼠的故事】

「如果你是一隻獅子，你會獵殺羚羊？還是田鼠？」

當獅子要獵殺動物時，必須觀察、追逐、獵殺、消化，這會耗費牠們大量的精力。如果牠選擇到處獵殺田鼠，那麼這些小動物提供的熱量才不足以支撐獅子的所需能量，最後牠會餓死。實際上，聰明的獅子會把時間用來追逐羚羊，大吃一頓之後就可以放鬆休息，從容地等待下一次的出擊。而且一旦成功，對獅子的生理跟自尊都是大勝利，飽餐一頓，又能開心很久。

田鼠就像是工作上的一堆可有可無的雜事，羚羊則是那些能產生巨大貢獻的重要任務。所以，我們如何使用我們的精力？如果花在捕田鼠，短期感覺可能不賴，長期而言，也許是死路一條。所以在長日將近十，你要問自己： 「我是在獵殺羚羊？還是田鼠？」 （《人生勝利聖經》，頁 565）。

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「跟風永遠安全，但也永遠普通。」在江湖混，靠的就是「人設」來建立信心與被大眾認識。

我曾經為了逗天天賴床的女兒起床，幫她封了一個標籤叫「關鍵阿妹」，告訴她：「一人準時，全家準時，你是最關鍵的！」隔天她竟然為了這個人設，興高采烈地提早到玄關穿鞋，大喊「關鍵阿妹來了！」。

在網路上或職場中，當你的特色與標籤（#hashtag）越多，大家對你的記憶點與興趣就越高。那些你與眾不同的特質、甚至偶爾一語中的、顯得有些鋒芒畢露而被部分人討厭的地方，往往就是你最真實、最銳利的個人品牌所在。

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十、 沒有收拾殘局的能力，就別放縱善變的情緒

Steven Bartlett 說：「情緒可以理解，但不能決定你的人生。」

《你以為的懷才不遇只是懷才不足而已》：

𝄢 「抱怨是廉價的，努力才是昂貴的。別用你那點微不足道的努力，去換取別人的同情。」

𝄢 「老闆付你薪水是請你來解決麻煩的，不是請你來製造麻煩或訴說辛勞的。」

𝄢 「所謂成長，就是不斷地打碎過去的自己，然後重組。」

𝄢 「平庸並不可怕，可怕的是你一邊平庸，一邊卻安慰自己平凡可貴。」

𝄢 「優秀的人，都有著極強的『目標感』，而失敗的人，往往只有『情緒感』。」

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「我再也不要跟妳玩了！」怒氣沖沖的葛格大聲地說：「哼！為什麼每次都要聽你的。」

「那有每次！之前看卡通我不是都讓你先看！我還不是都聽你的！」妹妹不甘示弱地回嘴。

「那我……再也不要跟妳玩了！」被將了一軍的葛格，似乎有點詞窮地重申主張。

兩個人就這樣冷戰了好長好長一段時間，大概……7 分鐘吧，就一起牽手泡澡去、玩玩具玩了超過一個小時。浴缸裡的水散漫地滿溢出來，搞得浴室濕搭搭。

小孩子的怒氣通常是來假的，一瞬間就不復見；大人的怒氣呢？大人的怒氣，通常是來真的，一瞬間就像山洪，稍一不慎，很容易搞得滿城風雨，或是，腥風血雨。

長我 5 歲的研究所學姊 Ashley 在區塊鏈相關公司擔任 RD 部門主管，直接管理 3 個人，直屬主管是 CEO。

那天，我們約在一間板橋的 Louisa 聊天，我都還來不及品啜剛送來的小農咖啡 Flat White，Louisa 就開啟了訴苦模式：

「Elvis，結束了，一切都結束了」

E: 「我不懂，你的意思是？」

A: 「說來話長，我不是去年才換到現在這家公司嗎？本來前途看俏現在前途黯淡了啦！」

E: 「甚麼意思？怎麼了？」

A: 「上個月，我跟團隊中最資深的工程師槓上。他質疑我的專業能力，我質疑他不知長進；我念他進度落後，他說我沒給方向；我給他最後通牒，他不痛不癢。最後我們在會議上炸鍋了，罵到祖宗十八代，不留餘地那種，鬧得全辦公室沸沸湯湯。」

E: 「兩造最民視鄉土劇、最難堪不給臉的那種爭吵，最後變成全城茶餘飯後的話題，對嗎？ㄟ，你該不會一直用你那句有毒的口頭禪 - 『恕我直言』開頭吧？」

A: 「天吶，你怎麼知道？」

E: 「因為你也常常『恕我直言』我啊，我都忘了提醒你趕快戒掉。這句話超有毒，很像是我國中數學老師拿起大棍子要體罰我時，都會說一句，『老師是為你好喔』。難道自己認為好的建議，就可以不重視禮貌嗎？說回來那件事，結果呢？」

A: 「結局超展開。有人在傳我那位同事因為我是空降的，從第一天就不服氣、不服從；有人在傳我從到職第一天起就對那位同事處處找碴、挑三揀四，只因為他很『貴』；有人在傳我們兩個都各自有各自的問題，一個腦袋有洞，一個品行不良。你說，我是不是無望了？」

E: 「重點是老闆怎麼處理？」

A: 「你提到重點了。這又是另外一個令人震驚的故事，他說，你們吵架那天我不在，所以我不會選邊站。這樣吧，他調到 Florence 那個 Team 好了，畢竟他才氣好；對了，那不你另外一個 Team-Member 也給 Florence 管好了。你帶好另外那個菜鳥就好。」

「鷸蚌相爭，誰得利了？Florence。因為有人吵架，他漁翁得利，不費吹灰之力，管理權及影響力就變大了」我說。

在職場上，誰不受委屈？在溝通上，誰不是傷痕累累？

然而，底線中的底線確實是「不動怒」。你可以很生氣但不飆罵；你可以漲紅了臉但 Hold 住。在職場上，我親眼目睹過幾個情緒失控的案例，每一次流血都是大動脈式的慘烈。血流成河。

那麼，你也許會問我，真的快爆炸，受不了時，該怎麼做？

如果可以，作為過來人，我給你 3 個建議好不好？

第一、「六秒法則」：好氣好氣的時候，從一數到六，或數六個 NBA 球員，或數六道你最愛的美食。從一數到六，怒氣應該可以削減 50%；

第二、「以終為始」：溝通的重點是要在維持關係的前提下，達成你的目的。你生氣了，我不生氣但我不爽了，你的目的，達成了嗎？

第三、「自我檢查」：沒有人想跟盛怒之中的人說話。不要放棄溝通，但不要急著溝通。從人事時地物五維度，檢視完自己，再跟他人對話。

面對面的情緒失控，旁人嗑瓜子看戲，場面尷尬難看，往往後患無窮；特別值得一提的是，「電話對電話」的情緒失控，尤其無解，只有兩造的你來我往、刀光劍影、劍拔弩張，而且只有當事人，沒有目擊者，往往遺臭萬年。

在電話中控制不住脾氣動怒的，掛對方電話的人，不但是隔空喊話、在空氣中甩巴掌，更重要的是，先當了輸家。

沒有收拾殘局的能力，就別放縱善變的情緒。

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十一、 萬物都是一個盒子，勇敢伸出手去「戳盒子」吧

萬事萬物都可以視為一個盒子，只要動手戳他，你就對這世界多了一份了解。作家賽斯．高汀的表弟小時候有個盒子，盒子上有燈泡、喇叭跟按鈕。如果按鈕，就會有聲音跟燈光出現。這盒子被戳了幾次後，他的表弟就已經完全知道它的運作原理：戳這個按鈕會這樣，戳那個按鈕會那樣。他把這種每個小朋友的「手賤」行為，發展成「戳盒子」行動宣言。

全世界最厲害的程式設計師就是以這種「戳盒子」精神學習，在鍵盤上打出程式、丟進電腦，看看會發生什麼事情。一步一步，熟悉了電腦與其語言。同樣的道理，全世界最厲害的人，重點都不是在於擁有完美的計畫，也不在於全世界最豐富的學識，而在於：他們勇於伸出手，像賽斯．高汀的表弟一般，把這個世界當做一個盒子，按按開關，看看這世界會發生什麼事情。這個簡單「戳盒子」的動作，才是改變世界的關鍵（資料來源：https://www.books.com.tw/products/F013624135）。

五歲前，小比跟比妹戳爆的盒子真的數不清有多少。小朋友對於手上的東西，在無知傻呼呼的狀態下，通常就是儘可能地去弄爆它，這點，有小小孩的父母應該都感同身受。我的表姊曾經給過我好多拼圖、軌道車、甚至洋娃娃都留有完整的外盒，總是令我嘖嘖稱奇，因為在我們家，不管是體積大或小的紙盒子或塑膠盒子，都只有被蹂躪的份，不管是戳爆、捏爆、拍爆、壓爆或坐爆。盒子還算是好的，最慘的命案現場是那些被蹂躪的火龍果、廁紙、玻璃杯、枕頭內的棉花、菜頭湯、稀飯，總是引得身為父母的我們勃然大怒。但想一想，長大的大人們，不再去戳那些實體的盒子了，也不再去戳那些虛擬的盒子了。這不是，有點可惜而荒唐嗎？

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十二、慾望是痛苦的契約，學會「接受」才叫頂級心法

納瓦爾：「人生只有三個選擇——改變、接受、閃人。大部分的人是坐在那裡希望改變什麼，卻不去改變；希望可以閃人，卻沒有閃人，又不接受。所有痛苦都源自於沒有挑對選擇。如果是我，最常對自己說的是「接受」（《人生勝利聖經》，頁 518）。」（《人生勝利聖經》，頁 518）。

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矽谷強人納瓦爾（Naval Ravikant）有一句名言：「慾望是你與自己簽訂的契約：在得到你想要的東西之前，你承諾讓自己保持不快樂。」Steven Bartlett 也常在節目中談到，現代人的焦慮來自於「死抓著不切實際的預期不放」。

查理．蒙格十分在意邊界意識：承認自己的無知是智慧的開始（能力圈）；同時，他也對自己十分誠實，他的原則是：「想得到某樣東西，最可靠的方法是讓自己配得上它。」這已經不是投資原則，而是人生議題。

關於「配得上」原則，作者提到他很小的時候，就明白一個道理「想要得到你想要的東西，最可靠的辦法，是讓自己配得上擁有它。」（《窮查理的普通常識》，頁 344）

讀到這句話時，我感到一種莫名的釋然。我們生活在一個教人「如何索取」的時代：如何獲得高薪、如何贏得認同、如何讓別人愛你。但蒙格卻溫柔而堅定地把球踢回給我們自己。

這不是一種說教，而是一種對生命主動權的奪回。它讓我反思，當我在抱怨機運不佳或懷才不遇時，我是否真的具備了支撐那個夢想的能力與人品？這句話將原本焦慮的「追逐」，變成了踏實的「深耕」。原來，最好的投資不是向外看準哪支股票，而是向內看清自己——當你把自己修煉好了，那些美好的事物，只是自然而然地被你吸引而來。

最後，在痛苦的過程中，這幾年的我，很著迷於一個心態－－

“Micro Speed; Macro Patience.”

中譯為「小事講效率；大事求耐心」，是我這 2 年蠻喜歡的一個觀念。在工作、運動、關係、學習、投資、購屋等幾乎任何事情，似乎皆能適用。

☀ 每天都要推進，但不急於覆盤；

☀ 每天都求點滴，但不急於結果；

☀ 每天都做功課，但不急於決斷；

☀ 每天都變更強，但不急於兌現。

「#一件事做100次會怎樣」是另一個我經常提醒自己的。

如何持續堅持自主訓練，是學習成功的關鍵。學習過程不容易，令人望而生畏，但學習成功、享受豐碩的果實，會令人陶醉。

日復一日、潮起潮落，唸義大利文或練習 ai 工具，老老實實，即使再容易，都不是件容易事。

☀ 很無聊，但也很性感；

☀ 很土炮，但也很紮實；

☀ 很漫長，但也知馬力；

☀ 很骨感，但也頗豐滿。

總而言之、之而總言，學習這碼事兒，曾國藩這兩句話道破一切關鍵：

「士人讀書，第一要有志，第二要有識，第三要有恆。有志則斷不甘為下流。有識，則知學問無盡，不敢以一得自足。有恆，則斷無不成之事。」

「人而無恆，終身一無所成。」

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十三、 產品可以複製，信任不能

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👉 《領導力 21 法則》：

「人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。」

有人問我：

「我的同仁會贊同我的遠見嗎？」

我反問：

「他們贊同你是領袖嗎？」

（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 179-180）

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Steven Bartlett 強調：「你真正賣的不是東西，而是別人相信你的理由。」這在領導力上叫作「認同與遠見」：人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。

在團隊領導中，我一向依循10 / 80 / 10的解決問題模式：我只負責最前期的「定義問題」（10%），以及最後期的「調節細節與臻於完美」（10%）；中間的 80%，我全然交給團隊去聆聽點子、促進思考並賦能行動。

當你想打造一個高信任度的環境，你需要建立一種氛圍：「誰有最好的點子，誰就是贏家。」試著當一個引出成員潛力的「教練」，而不是只會下命令的「國王」。最好的領袖，會幫助別人不再需要領袖，就能自己看見問題、解決問題。這種架構在僕人式領導之上的信任，才是任何競爭對手都無法複製的絕對價值。

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結語：留給我自己的靈魂拷問｜Respect Steven Barlett 的同時，我的 Ikigai 在哪？

蔡康永：

「你想被記住，也不一定被記住，想被忘了，也不一定會被忘掉，這由不得我們。就算現在我想記得誰，我也不知道能記到哪天，所以，我不會用『是否被記得』當作享受生活的依據。真要說，有好吃的炸豬排吃，才更值得享受生活吧！」（打字自：蔡康永：绝不打扰草原上发呆的松鼠（播客） / 远方的星光）

在人生的這場設計案裡，你既是設計師，也是作品本身。

──《做自己的生命設計師》

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神谷美恵子在 1966 年出版的經典著作：《生きがいについて》（關於生之意義）中，對 Ikigai 的關鍵描述是：

🌟🌟🌟「生きがいとは、人が生きるに値すると感じる何かである。」

生之意義，是一種讓人覺得「活著是值得的」存在。

她強調的不是成功、成就或熱情，而是一種主觀、內在的感受。

現在常見的論述，則是 Ikigai 四圈圖（喜歡、擅長、世界需要、能賺錢），而 Ikigai 就位在 4 件事的交集：

✌️ 你喜歡做的事

✌️ 你擅長的事

✌️ 世界需要的事，以及

✌️ 能讓你維生的事。

這不是宏大的使命，而是長時間投入後，仍感到踏實、有方向感的生活狀態。

我看到的 Steven Barlett，正是完美實踐 Ikigai 的大腕。

我之前讀過另一本書 ——《做自己生命的設計師》，它反覆提醒我們：

🌟 「人生不是先想清楚，而是在行動中慢慢看清楚。」

作者 Ozan Varol 在這本書中提到：

🤦 「如果你為你的侷限性辯護，那麼你就會一直擁有它們。」

😁 「每個人都擁有過去的經歷、曾經克服的挫折和發展出的重要能力。這些都可以在下一趟「任務」中運用。邁開腳步，不是因為這樣做很簡單，而是因為這是唯一的前進方式。」

最後，我也想逼問自己：

「如果我也把人生，當成一個需要被好好定義、拆解、排序的問題——

那麼，現在的我，

是不是正在為那件真正重要的事，

是不是正在為深澈不見底的 Calling，

是不是正在為那個 Ikigai，

進行配得上的準備？

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【附錄】Steven Bartlett 23 個金句大賞

1.成功不是聰明的人做對，而是願意一直做的人留下來。

2.機會從來不是公平分配，而是留給準備好的人。

3.你現在的生活，就是你曾經接受的標準。

4.當別人都在做一樣的事，你只要不一樣，就贏一半。

5.市場不獎勵努力，只獎勵差異。

6.跟風永遠安全，但也永遠普通。

7.真正的競爭力，是你被討厭的地方。

8.你的人生，不會被一次決定改變，而是被無數次小選擇。

9.感覺對，但數據不支持，你只是想說服自己。

10.人生最貴的成本，是錯誤的信念。

11.不要問怎麼做，先問為什麼非做不可。

12.你缺的不是資訊，而是執行。

13.拖延，不是因為懶，是因為不夠重要。

14.人生不是長短的問題，而是你有沒有用力活過。

15.你今天的選擇，就是你未來的日常。

16.自律不是忍耐，你得知道自己在換什麼。

17.情緒可以理解，但不能決定你的人生。

18.你如果一直選擇舒服，就會慢慢失去選擇權。

19.你身邊最常見的五個人，就是你的未來。

20.不是你不夠好，是你在錯的環境。

21.尊重不是別人給的，是你用邊界換來的。

22.你真正賣的不是東西，而是別人相信你的理由。

23.「成功不是找到答案，而是持續成為能解決問題的人。」

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【延伸閱讀】

《執行長日記：關於事業與人生的 33 條法則》── 人生公司的執行長反思

《QBQ的五項修練》書摘

查理・蒙格：「凡事往簡單處想，往認真處行。」——《窮查理的普通常識》絕對不「只」是投資工具書

如果你租了個廣告看板，會在上頭寫什麼？他：「沒有人欠你任何東西。」——《人生勝利聖經》22 點書摘

【《從內做起》── 2025 年最相見恨晚的一本書。領導人、跟所有人都應該讀透的一本好書】

七年級生真的很慘？我 71 年生，還在憑藉這一代人的真正底氣，拚死奮鬥中

【當我想起童年時，覺得很快樂。希望有朝一日孩子想起她們的童年，亦然】