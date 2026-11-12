2026-11-12 08:29 女子漾／編輯周意軒
董思成演過哪些戲？《今天是太陽雨》的高冷學長，也演過《良陳美錦》世子葉限
如果你是看《今天是太陽雨》才認識董思成，可以先記住他演過的三個角色：《二十五小時戀愛》的年下房東言樾、《五福臨門》的紈褲少爺楊羨，以及《良陳美錦》裡喜歡任敏的世子葉限。戲外，他是以WINWIN為藝名出道的前NCT成員，還有六年學舞的經歷。
董思成的經歷｜學了六年舞，先在韓國出道，再回中國大陸拍戲
董思成1997年10月28日出生於浙江溫州，今年29歲。他少年時就讀北京舞蹈學院附中，學了六年舞，2015年考入中央戲劇學院表演系。有意思的是，他拍完《五福臨門》受訪時，被問到下一個想挑戰的題材，當時的答案就是校園劇。後來他真的接了《今天是太陽雨》。
他在2016年以WINWIN為藝名，隨NCT 127出道，2019年再以威神V（WayV）成員身分發行首張數位EP《The Vision》。2021年，他在中國大陸成立個人工作室，並在同年開拍後來改名為《冰雪謠》的《如月》。所以《冰雪謠》是他更早開拍的戲，《二十五小時戀愛》則是觀眾更早看到的作品。2024年，他獲得第10屆文榮獎「年度潛力青年演員」。2026年7月9日，他與SM娛樂的專屬合約正式結束，也結束NCT成員活動。
董思成早已跨足戲劇圈！演過年下男友，也當過紈褲少爺
董思成早在2021年就成立個人工作室，開始投入影視演出。2023年，他主演的《25小時戀愛》播出，搭檔何泓姍飾演擁有聲優身分的年下房東「言樾」，讓觀眾看見他談起戀愛的模樣。之後，他在《冰雪謠》飾演司徒威漣，在《五福臨門》化身愛惹事的少爺楊羨，也曾客串《子夜歸》。到了《良陳美錦》，他又成了鍾情顧錦朝的世子葉限，逐步累積現代愛情、古裝喜劇與奇幻題材的演出經驗。
《今天是太陽雨》化身高冷學霸，董思成把心事藏進沉默裡
這次在《今天是太陽雨》，董思成換上校園造型，飾演生物系學霸「陳硯周」。看似成績優異、家境富裕的他，心裡始終放不下哥哥意外離世的傷痛，連選讀生物系，都是為了完成兄長的心願。後來，他因接受心臟手術休學一年，重返校園後，才與楊超越飾演的鄭雨成為同班同學。兩人起初在課業上互不相讓，卻逐漸看見對方努力撐住生活的模樣。鄭雨的出現，也讓這個習慣把心事收起來的男孩，開始思考自己真正想要的未來。
董思成《良陳美錦》古裝代表作
董思成在《良陳美錦》中飾演世子「葉限」，與任敏、此沙合作。他被顧錦朝（任敏 飾）鮮明又倔強的個性吸引，逐漸將她放在心上，卻始終難以得到期待中的回應。尤其在顧錦朝大婚前夜，他忍不住問出「妳對我沒有一點點喜歡嗎」，一句話道盡求而不得的委屈，也讓這位深情世子多了令人心疼的一面。
董思成接下來還有什麼戲？
截至2026年11月10日，已公開的待播作品包括兩部古裝劇。《恰逢春》由他和鄧恩熙領銜主演，他演許鳳佳。《明月蒼茫》則與彭小苒、鄭業成等人合作，他飾演莫提准。兩部的正式播出日期仍待公布。