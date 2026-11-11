一碗小吃走南闖北，為何連名字都變了？

2026-11-11 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：元宵改叫湯圓並非袁世凱下令，早在宋明文獻就已出現。
  • 重點二：北方元宵以「滾」製作，南方湯圓以「包」為主，工藝不同。
  • 重點三：餛飩到各地有餛飩、雲吞、抄手、扁食等多種地方名稱。

 

我是個喜歡看、也喜歡聽故事的人。 

小學時期沒有網路和電腦，那時候接觸的故事大多來自文字，頂多搭配幾張插畫。隨著科技發展，說故事的方式越來越多，到了最近幾年，短影片開始盛行，我也跟著看了不少。 

有刷過短影片的人就知道，這一刷起來怎麼可能只看一支就罷手？因此，今年8月11日的晚上，我當然不會只有看一支在橋上蓋房子的影片囉！ 

「愛講故事的英俊小馬」這個臉書帳號對自己的定位是「只聊新奇事」，當時約有30萬個追蹤者，雖然我沒有追蹤他，但在演算法的推送下，也陸陸續續地看過幾支他的影片。

今天要聊的這一支影片，就是8月11日那個晚上刷到的。

影片開頭就說：「你知道為什麼北方人吃的是餛飩，到了廣東就變成了雲吞，而到了四川又成了抄手嗎？」

哦，是在講擁有不同名字的同一種食物嗎？我還知道餛飩在台灣又叫「扁食」呢！

就像同樣是糯米糰子，北方人叫元宵，南方人叫湯圓。

名字不同也就算了，偏偏連做法、口味和吃法都不太一樣。

所以，到底是同一種食物到了不同地方改了名字，還是原本相近的食物，經過幾百年的演變，逐漸發展成不同模樣？

如果再往歷史裡追，事情就更有意思了。其中一種食物，竟然還被牽扯進袁世凱稱帝的故事裡！

 

▋元宵改叫湯圓，竟然是因為袁世凱怕被「消滅」？


網路上流傳過一個故事。

據說，袁世凱準備當皇帝時，突然發現「元宵」聽起來像「袁消」，覺得實在不吉利，乾脆下令改叫「湯圓」。

有的版本還說，後來連「湯圓」都不能叫了，因為聽起來又像「燙袁」，最後只好改成「湯團」。

這下子，一碗糯米糰子竟然成了皇帝的心頭大患。

可惜，故事雖然精彩，年代卻對不上。

目前沒有找到足以證實袁世凱曾經頒布這種改名命令的可靠史料。更重要的是，在袁世凱出生之前，元宵、湯圓、湯團這些名稱就已經存在了。

而且，時間還得往前推好幾百年。

 

▋早在宋朝，古人就已經吃起了「浮圓子」

 

如果把時間拉回南宋，當時已經有人在元宵節煮一種叫作「浮圓子」的食物。

南宋政治家、文學家周必大，曾經寫過一首《元宵煮浮圓子前輩似未嘗賦此坐間成四韻》，其中有兩句：「星燦烏雲裡，珠浮濁水中。」

想像一下，熱湯裡一顆顆圓滾滾的米製糰子上下浮動，像珍珠一樣在濁水中翻滾，星光點點的樣子，倒也挺貼切。那時候的人還沒有把它叫元宵或湯圓，但那個畫面，已經很接近我們現在熟悉的樣子了。

宋代文獻裡，還可以找到「圓子」、「水團」、「湯團」等名稱。這些食品在原料、餡料及製法上未必完全等同今天的湯圓，但已經能看出後來節令米食的發展脈絡。

到了明朝，這碗糯米糰子的身世就更清晰了。

明代宦官劉若愚在《酌中志》裡，特別記錄了當時北京人在元宵節「滾糯米粉包核桃糖餡」的吃法，甚至還貼心地附註：這東西在江南，大家叫它「湯團」（也有版本寫作湯圓）。

換句話說，早在明朝，南北兩地的人就已經知道他們吃的是同一個東西，只是叫法不同罷了。

到了清末民初，徐珂編纂的《清稗類鈔》更明白寫道：「湯圓，一曰湯糰。北人謂之曰元宵。」

書中還提到，湯圓有甜餡、鹹餡，也有不包餡的實心湯圓。

換句話說，當袁世凱在1915年底推動帝制時，這些名字早就使用很久了。

拿袁世凱的政治野心來開玩笑，當然很有趣；但若要說湯圓這個名字是他發明的，恐怕歷史學家第一個要跳出來抗議。

這筆帳，實在不能算在他頭上。

 

▋北方「滾」元宵，南方「包」湯圓，差別還真不小

 

雖然元宵與湯圓經常被放在一起討論，但傳統製作工藝確實有明顯差別。

北方常見的元宵做法，是先把芝麻、花生、豆沙、核桃等餡料製成較硬的小塊，沾水後放進裝有糯米粉的容器裡搖滾。

滾一層粉，再沾一次水，接著繼續滾。就這樣一層又一層，直到小小的餡料被裹成圓滾滾的元宵。

整個過程頗像滾雪球。

這種工藝做出來的元宵，外皮通常較為鬆散，表面帶著乾粉，煮的時候也比較容易讓湯水變得濃濁。

南方常見的湯圓則採取另一種方式。

先把糯米粉加水揉成麵糰，再分成小塊，捏出可以容納餡料的形狀，將餡包進去，最後搓圓。

這樣製作的湯圓，表面通常比較光滑，口感也較為細緻。

餡料的選擇也很豐富。除了芝麻、花生、豆沙等甜餡，還有鮮肉、蔬菜等鹹湯圓。

台灣人對鹹湯圓應該不陌生，有些地方甚至會把小湯圓直接放進加入茼蒿、香菇、蝦米、肉絲的鹹湯裡。

不過，這裡有一個需要注意的地方。

有人認為，北方因為氣候乾燥，才發明滾元宵的方法；南方因為潮濕，所以習慣包湯圓。

這種解釋聽起來頗有道理，但目前還缺乏足夠的歷史證據，可以確認氣候就是兩種工藝分化的主要原因。

而且，「北方滾、南方包」也只是傳統上常見的區別，不能當成完全沒有例外的地域界線。

名稱、製作方法、節慶習俗與當地飲食傳統，都是長期交互發展的結果。

元宵和湯圓，好歹還能從傳統製作方法分出一些差別。

可是餛飩就麻煩多了——它幾乎走到哪裡，名字就變到哪裡，而且有些名字聽起來，根本看不出來是同一家族的東西。

  

▋一碗餛飩走遍各地，名字多到認不出來

 

如果要選一種最會「入境隨俗」的麵食，餛飩應該很有競爭力。

大致上，它就是用薄麵皮包入肉餡或其他餡料，再以水煮熟的食品。但只要跨越地域，名稱就開始變化。

北京、江浙一帶常叫餛飩，四川、重慶習慣叫抄手，廣東、香港叫雲吞，福建和台灣還有扁食、扁肉的叫法。

湖北部分地區與重慶萬州一帶叫包麵，武漢的傳統小吃裡還有「水餃」這個稱呼，江西南昌則有一種叫作「清湯」的小吃。

光看這些名稱，若事先不知道它們的關係，恐怕很難想到竟然都是同一家族的食品。

更有趣的是，這些名字有些來自方言發音，有些和包製動作或形狀有關，有些則需要從地方飲食習慣尋找線索。

 

▋四川的「抄手」，究竟抄了什麼手？

 

四川的「抄手」，就很有意思。

乍聽之下，還以為是要抄誰的手？

「抄手」原本就有雙手交叉、攏在胸前的意思。教育部《國語辭典簡編本》也收錄了這個用法，同時列出四川麵食的意思。

四川抄手在包製時，常將麵皮折合，再把兩端向中間攏起，外形看起來頗像兩手相交。

因此，有一種常見說法認為，這種包法正是「抄手」名稱的由來。

不過，形狀與字義相符，還不足以證明當初一定是這樣命名的。關於抄手的語源，目前仍有不同討論。

倒是清末成都人傅崇矩編寫的《成都通覽》，提供了一條很實在的線索。

這本1909年開始刊印、記錄成都社會百態的著作，在當地小吃項目中就寫著：「抄手麵，各街有。」

短短幾個字，至少能證明一件事：清末成都已經使用「抄手」這個食物名稱，而且在當時的街頭相當常見。

至於現在大家熟悉的紅油抄手，則展現了川菜的另一種魅力。

薄皮肉餡煮熟後，搭配辣椒油、花椒、醬油等調味，鮮香麻辣，和清湯餛飩完全是不同的飲食體驗。

同樣屬於薄皮包餡的麵食，竟然能發展出如此不同的性格。

 

▋把雲朵一口吞下？廣東「雲吞」的美麗誤會

 

接著往南走，來到廣東。

餛飩在這裡變成了「雲吞」。

「雲吞」這兩個字相當有畫面感。薄薄的麵皮在熱湯裡舒展，確實容易讓人聯想到漂浮的雲朵。

於是便有人解釋，雲吞就是把雲吞進肚子裡。

故事很好聽，但從語言的角度來看，更有根據的解釋是粵語發音與文字寫法的演變。

「餛飩」與「雲吞」在粵語中的讀音相近，名稱的寫法也隨著方言使用習慣產生變化。

至於「吞雲」的美麗意象，可以當成後來人們對這個名字的聯想，卻不能直接當作最初命名的史實。

廣東雲吞還發展出自己的特色。

例如香港常見的鮮蝦雲吞，內餡可以加入鮮蝦、豬肉，搭配以大地魚乾、豬骨等食材熬成的湯底。

再配上一碗細而有彈性的竹昇麵，就是大家熟悉的雲吞麵。

《米其林指南》2019年的〈追本溯源：雲吞麵〉曾介紹，早期廣東雲吞麵的製法與後來有所不同。到了1920年代，廣式雲吞開始出現以蛋液加入麵粉製皮、搭配鮮蝦與豬肉餡料的改良做法。

從原本以豬肉為主的餡料，到後來講究鮮蝦、麵條彈性與湯底鮮味，雲吞麵的變化也相當豐富。

同樣的薄皮包餡，到了廣東，連麵條與湯底都發展出一套自己的講究。

  

▋點一碗水餃卻送來餛飩？湖北人的麵食迷宮

  

如果說雲吞與抄手已經夠讓人困惑，那湖北的叫法可能更令人意外。

湖北部分地區會把這類薄皮包餡的麵食叫作「包麵」，重慶萬州一帶也有這樣的稱呼。

光看名稱，倒也容易理解：用麵皮把餡料包起來嘛！

可是到了武漢，傳統小吃裡還有一種叫作「水餃」的食品，外形與其他地方常見的餛飩相近。

對習慣把餛飩和水餃分成兩種食物的台灣人來說，這就有點麻煩了。

我明明要吃餛飩，你給我水餃？

偏偏對方可能真的端來一碗餛飩。

江西南昌的「清湯」也很有趣，從名稱根本看不出來裡面包著餡料。

可見食物的命名方法並沒有一套全國統一的規則。

有些地方重視外觀，有些地方沿用方言，有些名稱可能與料理方式或販售習慣有關。

更麻煩的是，同一個地名所涵蓋的範圍裡，也可能存在不同叫法。

所以想靠一張「全中國餛飩名稱分布圖」，把所有地方都分得清清楚楚，恐怕還得小心許多例外。

  

▋福建、台灣的「扁食」，又是怎麼回事？

  

回到台灣，我們就更熟悉了。

「扁食」這個名字，在花蓮、宜蘭等地相當常見。而福建不同地區，還有扁食、扁肉等稱呼。

有一種直觀的解釋，認為這類食物因為麵皮薄、形狀較扁，所以才叫扁食。

但方言命名未必都能直接照字面理解，相關語源仍有不同研究與說法。

例如福建部分地方的扁肉，特色在於將肉餡反覆捶打，讓肉質變得細緻而有彈性。

更值得注意的是福州另一種小吃「肉燕」。

肉燕的皮可以用豬肉與澱粉製成，與一般小麥麵粉製作的餛飩皮不同。

雖然肉燕與餛飩在外形上有些相似，但麵皮材料與製作工藝已經有相當大的差別。

這也提醒了我：光憑食物的外觀，恐怕還不足以判斷它們之間的關係。

而台灣的情況又更複雜一些。

除了閩南、福州等地傳入的扁食傳統，後來不同時期的移民，也把各自家鄉的餛飩做法帶進台灣。

例如溫州大餛飩、上海菜肉餛飩、四川紅油抄手，都能在台灣找到。

作家魚夫曾在2021年《獨立評論》的〈餛飩、扁食，南北大不同〉中，整理台灣各地餛飩與扁食的差異。

其中一個有趣的例子，就是基隆的溫州餛飩。

根據魚夫訪談地方文史工作者的記錄，日治時期的1930年代，曾有溫州人來到基隆、金瓜石一帶從事採礦、碼頭等工作；到了1955年大陳島撤退，又有一批浙江移民來台。

地方上有人認為，因為勞動者需要吃得飽足，當地溫州餛飩才逐漸發展成大顆的模樣。

這是一種值得注意的地方飲食解釋，但餛飩究竟在什麼時候變大、受到哪些因素影響，仍需要更多資料才能確定。

至於屏東里港著名的扁食，魚夫則記錄了一段地方傳承故事。

據說1931年，一位名叫趙文富的福州人來到里港，後來從同鄉前輩那裡學到扁食的製作方法，藉此謀生。

而高雄左營的汾陽餛飩，又是另一段故事。

魚夫在文章中提到，這家店的創辦人郭謝甚向福州人學習製作餛飩，後來以家族堂號「汾陽」作為店名。

店家使用的麵皮據記錄不到1毫米厚，剪成約7公分見方，再透過摺疊方式把餡料包起來。內餡豬肉的肥瘦比例則為7比3。

這些細節，也讓一碗餛飩多了不同於其他地方的特色。

更有意思的是，這家店後來還發展出不同分支，各自經營，也推出紅油抄手等品項。

同樣是薄皮包肉餡，一路傳到台灣，又能衍生出不同的家族生意與地方口味。

看到這裡，就可以理解為什麼台灣明明只有這麼大，卻能同時吃到餛飩、扁食、抄手與雲吞。

不同地方的人，把自己的食物帶來了，也把稱呼一起帶來。

  

▋食物跟著人漂泊：一碗小吃，就是一座城市的身世

  

那麼，為什麼會有這麼多叫法？

古代交通條件、人口遷徙與方言發展，都是重要因素。

食物可以跟著商人、移民、軍隊與家庭跨越地域，但它到了新的地方，往往會適應當地的食材、口味與生活習慣。

原本的一種做法，可能逐漸發展成好幾種版本。

做不動產仲介這些年，我看過太多人的遷徙——有人為了工作落腳，有人為了成家深耕，也有人跟著歲月遷徙到陌生的城市。

人搬過來了，家鄉的味道也就跟著安家落戶。想念家鄉時，有人自己動手做，有人靠著手藝開小店謀生。幾十年過去，原本屬於遠方的鄉愁，漸漸融入當地的街巷，成了另一座城市的在地特色。

不過，某間小吃店究竟與哪一波移民有關，仍然需要查證，不能單憑店名就判定它的來歷。

語言也是如此。

同一個詞在不同方言裡，發音可能逐漸產生差異；有些地方會保留較早的稱呼，有些地方則重新用食物的形狀、動作或吃法命名。

於是，同樣一張麵皮包著肉餡，在某個地方叫餛飩，換個地方就成了抄手或雲吞。

但要注意，這段發展歷程不見得都是單一路線。

我們無法僅憑現代的名稱分布，就斷定某種食物一定先在北方發明，再沿著固定路線傳播到南方。

不同地域之間長期存在交流，有些做法也可能彼此影響。

而且，食物傳入當地之後還會繼續演變，台灣就是很好的例子。

同樣被歸在餛飩家族裡，花蓮扁食、溫州大餛飩、上海菜肉餛飩、四川紅油抄手，吃起來還真的有差。

有人喜歡薄皮小餡，有人偏愛大顆飽滿；有人講究清湯鮮味，有人就要那一匙香辣紅油。

這些差異背後，既有地方飲食傳統，也有一代代人把手藝傳下來的結果。

 

▋名字可以一改再改，食物也會跟著變

 

寫到這裡，我反倒覺得，元宵、湯圓、餛飩、扁食這些名稱，最有意思的地方，就是它們保留了不同時代的生活痕跡。

南宋有人寫浮圓子，明朝有人記錄北方元宵與江南湯團，清末成都的街頭已經有抄手麵。

幾百年後，我們依然吃得到這些食品，只是現在的配方、製法與口味，未必與當年完全相同。

至於那個袁世凱害怕「袁消」，所以命令大家改叫湯圓的故事？

當成笑話聽聽就好。

至少下次有人拿這個故事來解釋湯圓的起源時，可以告訴他：明朝人早就把元宵和湯團寫在同一份記載裡了。

而如果有一天，我們到外地旅行，發現菜單上出現一個完全陌生的食物名稱，也不妨先看看它究竟長什麼樣子。

說不定，只是自己吃了幾十年的老朋友，到了別人的家鄉，換了一個名字而已。

當然，名字不同，味道也未必相同。畢竟一碗紅油抄手與一碗鮮蝦雲吞，光是端上桌的模樣，就已經差很多了。

名字可以一改再改，食物也會跟著地方變。哪一種比較好吃？這恐怕又是另外一場南北大戰。

人會因為工作、家庭與時代變動而遷居，食物也跟著在不同地方落腳。幾十年、幾百年後，原本來自遠方的味道，漸漸成為一座城市的日常。

名字跟著人走，滋味跟著地方變。

一碗小吃的身世，有時就是一座城市的身世。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 沒有可靠史料支持這種說法。文章指出，元宵、湯圓、湯團等名稱在袁世凱出生前就已存在，宋明文獻也早有相關記載，因此這個故事較像流傳已久的民間趣談。

  • 北方元宵多採「滾」的方式，先把餡料做硬再沾水裹粉；南方湯圓則是先揉麵成團，再把餡料包入後搓圓。前者外皮較鬆散，後者表面較光滑細緻。

  • 因為食物隨人口遷徙、方言與飲食習慣流動後，名稱也會在地化，於是出現餛飩、雲吞、抄手、扁食、包麵等叫法。不同地方還會發展出各自口味與做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#名字 #台灣 #美食 #故事 #民俗 #冷知識

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
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《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
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牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
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這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
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經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw

Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

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注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

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《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
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當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
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原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

圖片來源：IG @disneypluskr
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《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
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《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
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當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

圖片來源：Disney+提供
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《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
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《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

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2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！

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