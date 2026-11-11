一碗小吃走南闖北，為何連名字都變了？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 元宵改叫湯圓並非袁世凱下令，早在宋明文獻就已出現。

元宵改叫湯圓並非袁世凱下令，早在宋明文獻就已出現。 重點二： 北方元宵以「滾」製作，南方湯圓以「包」為主，工藝不同。

北方元宵以「滾」製作，南方湯圓以「包」為主，工藝不同。 重點三：餛飩到各地有餛飩、雲吞、抄手、扁食等多種地方名稱。

我是個喜歡看、也喜歡聽故事的人。

小學時期沒有網路和電腦，那時候接觸的故事大多來自文字，頂多搭配幾張插畫。隨著科技發展，說故事的方式越來越多，到了最近幾年，短影片開始盛行，我也跟著看了不少。

有刷過短影片的人就知道，這一刷起來怎麼可能只看一支就罷手？因此，今年8月11日的晚上，我當然不會只有看一支在橋上蓋房子的影片囉！

「愛講故事的英俊小馬」這個臉書帳號對自己的定位是「只聊新奇事」，當時約有30萬個追蹤者，雖然我沒有追蹤他，但在演算法的推送下，也陸陸續續地看過幾支他的影片。

今天要聊的這一支影片，就是8月11日那個晚上刷到的。

影片開頭就說：「你知道為什麼北方人吃的是餛飩，到了廣東就變成了雲吞，而到了四川又成了抄手嗎？」

哦，是在講擁有不同名字的同一種食物嗎？我還知道餛飩在台灣又叫「扁食」呢！

就像同樣是糯米糰子，北方人叫元宵，南方人叫湯圓。

名字不同也就算了，偏偏連做法、口味和吃法都不太一樣。

所以，到底是同一種食物到了不同地方改了名字，還是原本相近的食物，經過幾百年的演變，逐漸發展成不同模樣？

如果再往歷史裡追，事情就更有意思了。其中一種食物，竟然還被牽扯進袁世凱稱帝的故事裡！

▋元宵改叫湯圓，竟然是因為袁世凱怕被「消滅」？

網路上流傳過一個故事。

據說，袁世凱準備當皇帝時，突然發現「元宵」聽起來像「袁消」，覺得實在不吉利，乾脆下令改叫「湯圓」。

有的版本還說，後來連「湯圓」都不能叫了，因為聽起來又像「燙袁」，最後只好改成「湯團」。

這下子，一碗糯米糰子竟然成了皇帝的心頭大患。

可惜，故事雖然精彩，年代卻對不上。

目前沒有找到足以證實袁世凱曾經頒布這種改名命令的可靠史料。更重要的是，在袁世凱出生之前，元宵、湯圓、湯團這些名稱就已經存在了。

而且，時間還得往前推好幾百年。

▋早在宋朝，古人就已經吃起了「浮圓子」

如果把時間拉回南宋，當時已經有人在元宵節煮一種叫作「浮圓子」的食物。

南宋政治家、文學家周必大，曾經寫過一首《元宵煮浮圓子前輩似未嘗賦此坐間成四韻》，其中有兩句：「星燦烏雲裡，珠浮濁水中。」

想像一下，熱湯裡一顆顆圓滾滾的米製糰子上下浮動，像珍珠一樣在濁水中翻滾，星光點點的樣子，倒也挺貼切。那時候的人還沒有把它叫元宵或湯圓，但那個畫面，已經很接近我們現在熟悉的樣子了。

宋代文獻裡，還可以找到「圓子」、「水團」、「湯團」等名稱。這些食品在原料、餡料及製法上未必完全等同今天的湯圓，但已經能看出後來節令米食的發展脈絡。

到了明朝，這碗糯米糰子的身世就更清晰了。

明代宦官劉若愚在《酌中志》裡，特別記錄了當時北京人在元宵節「滾糯米粉包核桃糖餡」的吃法，甚至還貼心地附註：這東西在江南，大家叫它「湯團」（也有版本寫作湯圓）。

換句話說，早在明朝，南北兩地的人就已經知道他們吃的是同一個東西，只是叫法不同罷了。

到了清末民初，徐珂編纂的《清稗類鈔》更明白寫道：「湯圓，一曰湯糰。北人謂之曰元宵。」

書中還提到，湯圓有甜餡、鹹餡，也有不包餡的實心湯圓。

換句話說，當袁世凱在1915年底推動帝制時，這些名字早就使用很久了。

拿袁世凱的政治野心來開玩笑，當然很有趣；但若要說湯圓這個名字是他發明的，恐怕歷史學家第一個要跳出來抗議。

這筆帳，實在不能算在他頭上。

▋北方「滾」元宵，南方「包」湯圓，差別還真不小

雖然元宵與湯圓經常被放在一起討論，但傳統製作工藝確實有明顯差別。

北方常見的元宵做法，是先把芝麻、花生、豆沙、核桃等餡料製成較硬的小塊，沾水後放進裝有糯米粉的容器裡搖滾。

滾一層粉，再沾一次水，接著繼續滾。就這樣一層又一層，直到小小的餡料被裹成圓滾滾的元宵。

整個過程頗像滾雪球。

這種工藝做出來的元宵，外皮通常較為鬆散，表面帶著乾粉，煮的時候也比較容易讓湯水變得濃濁。

南方常見的湯圓則採取另一種方式。

先把糯米粉加水揉成麵糰，再分成小塊，捏出可以容納餡料的形狀，將餡包進去，最後搓圓。

這樣製作的湯圓，表面通常比較光滑，口感也較為細緻。

餡料的選擇也很豐富。除了芝麻、花生、豆沙等甜餡，還有鮮肉、蔬菜等鹹湯圓。

台灣人對鹹湯圓應該不陌生，有些地方甚至會把小湯圓直接放進加入茼蒿、香菇、蝦米、肉絲的鹹湯裡。

不過，這裡有一個需要注意的地方。

有人認為，北方因為氣候乾燥，才發明滾元宵的方法；南方因為潮濕，所以習慣包湯圓。

這種解釋聽起來頗有道理，但目前還缺乏足夠的歷史證據，可以確認氣候就是兩種工藝分化的主要原因。

而且，「北方滾、南方包」也只是傳統上常見的區別，不能當成完全沒有例外的地域界線。

名稱、製作方法、節慶習俗與當地飲食傳統，都是長期交互發展的結果。

元宵和湯圓，好歹還能從傳統製作方法分出一些差別。

可是餛飩就麻煩多了——它幾乎走到哪裡，名字就變到哪裡，而且有些名字聽起來，根本看不出來是同一家族的東西。

▋一碗餛飩走遍各地，名字多到認不出來

如果要選一種最會「入境隨俗」的麵食，餛飩應該很有競爭力。

大致上，它就是用薄麵皮包入肉餡或其他餡料，再以水煮熟的食品。但只要跨越地域，名稱就開始變化。

北京、江浙一帶常叫餛飩，四川、重慶習慣叫抄手，廣東、香港叫雲吞，福建和台灣還有扁食、扁肉的叫法。

湖北部分地區與重慶萬州一帶叫包麵，武漢的傳統小吃裡還有「水餃」這個稱呼，江西南昌則有一種叫作「清湯」的小吃。

光看這些名稱，若事先不知道它們的關係，恐怕很難想到竟然都是同一家族的食品。

更有趣的是，這些名字有些來自方言發音，有些和包製動作或形狀有關，有些則需要從地方飲食習慣尋找線索。

▋四川的「抄手」，究竟抄了什麼手？

四川的「抄手」，就很有意思。

乍聽之下，還以為是要抄誰的手？

「抄手」原本就有雙手交叉、攏在胸前的意思。教育部《國語辭典簡編本》也收錄了這個用法，同時列出四川麵食的意思。

四川抄手在包製時，常將麵皮折合，再把兩端向中間攏起，外形看起來頗像兩手相交。

因此，有一種常見說法認為，這種包法正是「抄手」名稱的由來。

不過，形狀與字義相符，還不足以證明當初一定是這樣命名的。關於抄手的語源，目前仍有不同討論。

倒是清末成都人傅崇矩編寫的《成都通覽》，提供了一條很實在的線索。

這本1909年開始刊印、記錄成都社會百態的著作，在當地小吃項目中就寫著：「抄手麵，各街有。」

短短幾個字，至少能證明一件事：清末成都已經使用「抄手」這個食物名稱，而且在當時的街頭相當常見。

至於現在大家熟悉的紅油抄手，則展現了川菜的另一種魅力。

薄皮肉餡煮熟後，搭配辣椒油、花椒、醬油等調味，鮮香麻辣，和清湯餛飩完全是不同的飲食體驗。

同樣屬於薄皮包餡的麵食，竟然能發展出如此不同的性格。

▋把雲朵一口吞下？廣東「雲吞」的美麗誤會

接著往南走，來到廣東。

餛飩在這裡變成了「雲吞」。

「雲吞」這兩個字相當有畫面感。薄薄的麵皮在熱湯裡舒展，確實容易讓人聯想到漂浮的雲朵。

於是便有人解釋，雲吞就是把雲吞進肚子裡。

故事很好聽，但從語言的角度來看，更有根據的解釋是粵語發音與文字寫法的演變。

「餛飩」與「雲吞」在粵語中的讀音相近，名稱的寫法也隨著方言使用習慣產生變化。

至於「吞雲」的美麗意象，可以當成後來人們對這個名字的聯想，卻不能直接當作最初命名的史實。

廣東雲吞還發展出自己的特色。

例如香港常見的鮮蝦雲吞，內餡可以加入鮮蝦、豬肉，搭配以大地魚乾、豬骨等食材熬成的湯底。

再配上一碗細而有彈性的竹昇麵，就是大家熟悉的雲吞麵。

《米其林指南》2019年的〈追本溯源：雲吞麵〉曾介紹，早期廣東雲吞麵的製法與後來有所不同。到了1920年代，廣式雲吞開始出現以蛋液加入麵粉製皮、搭配鮮蝦與豬肉餡料的改良做法。

從原本以豬肉為主的餡料，到後來講究鮮蝦、麵條彈性與湯底鮮味，雲吞麵的變化也相當豐富。

同樣的薄皮包餡，到了廣東，連麵條與湯底都發展出一套自己的講究。

▋點一碗水餃卻送來餛飩？湖北人的麵食迷宮

如果說雲吞與抄手已經夠讓人困惑，那湖北的叫法可能更令人意外。

湖北部分地區會把這類薄皮包餡的麵食叫作「包麵」，重慶萬州一帶也有這樣的稱呼。

光看名稱，倒也容易理解：用麵皮把餡料包起來嘛！

可是到了武漢，傳統小吃裡還有一種叫作「水餃」的食品，外形與其他地方常見的餛飩相近。

對習慣把餛飩和水餃分成兩種食物的台灣人來說，這就有點麻煩了。

我明明要吃餛飩，你給我水餃？

偏偏對方可能真的端來一碗餛飩。

江西南昌的「清湯」也很有趣，從名稱根本看不出來裡面包著餡料。

可見食物的命名方法並沒有一套全國統一的規則。

有些地方重視外觀，有些地方沿用方言，有些名稱可能與料理方式或販售習慣有關。

更麻煩的是，同一個地名所涵蓋的範圍裡，也可能存在不同叫法。

所以想靠一張「全中國餛飩名稱分布圖」，把所有地方都分得清清楚楚，恐怕還得小心許多例外。

▋福建、台灣的「扁食」，又是怎麼回事？

回到台灣，我們就更熟悉了。

「扁食」這個名字，在花蓮、宜蘭等地相當常見。而福建不同地區，還有扁食、扁肉等稱呼。

有一種直觀的解釋，認為這類食物因為麵皮薄、形狀較扁，所以才叫扁食。

但方言命名未必都能直接照字面理解，相關語源仍有不同研究與說法。

例如福建部分地方的扁肉，特色在於將肉餡反覆捶打，讓肉質變得細緻而有彈性。

更值得注意的是福州另一種小吃「肉燕」。

肉燕的皮可以用豬肉與澱粉製成，與一般小麥麵粉製作的餛飩皮不同。

雖然肉燕與餛飩在外形上有些相似，但麵皮材料與製作工藝已經有相當大的差別。

這也提醒了我：光憑食物的外觀，恐怕還不足以判斷它們之間的關係。

而台灣的情況又更複雜一些。

除了閩南、福州等地傳入的扁食傳統，後來不同時期的移民，也把各自家鄉的餛飩做法帶進台灣。

例如溫州大餛飩、上海菜肉餛飩、四川紅油抄手，都能在台灣找到。

作家魚夫曾在2021年《獨立評論》的〈餛飩、扁食，南北大不同〉中，整理台灣各地餛飩與扁食的差異。

其中一個有趣的例子，就是基隆的溫州餛飩。

根據魚夫訪談地方文史工作者的記錄，日治時期的1930年代，曾有溫州人來到基隆、金瓜石一帶從事採礦、碼頭等工作；到了1955年大陳島撤退，又有一批浙江移民來台。

地方上有人認為，因為勞動者需要吃得飽足，當地溫州餛飩才逐漸發展成大顆的模樣。

這是一種值得注意的地方飲食解釋，但餛飩究竟在什麼時候變大、受到哪些因素影響，仍需要更多資料才能確定。

至於屏東里港著名的扁食，魚夫則記錄了一段地方傳承故事。

據說1931年，一位名叫趙文富的福州人來到里港，後來從同鄉前輩那裡學到扁食的製作方法，藉此謀生。

而高雄左營的汾陽餛飩，又是另一段故事。

魚夫在文章中提到，這家店的創辦人郭謝甚向福州人學習製作餛飩，後來以家族堂號「汾陽」作為店名。

店家使用的麵皮據記錄不到1毫米厚，剪成約7公分見方，再透過摺疊方式把餡料包起來。內餡豬肉的肥瘦比例則為7比3。

這些細節，也讓一碗餛飩多了不同於其他地方的特色。

更有意思的是，這家店後來還發展出不同分支，各自經營，也推出紅油抄手等品項。

同樣是薄皮包肉餡，一路傳到台灣，又能衍生出不同的家族生意與地方口味。

看到這裡，就可以理解為什麼台灣明明只有這麼大，卻能同時吃到餛飩、扁食、抄手與雲吞。

不同地方的人，把自己的食物帶來了，也把稱呼一起帶來。

▋食物跟著人漂泊：一碗小吃，就是一座城市的身世

那麼，為什麼會有這麼多叫法？

古代交通條件、人口遷徙與方言發展，都是重要因素。

食物可以跟著商人、移民、軍隊與家庭跨越地域，但它到了新的地方，往往會適應當地的食材、口味與生活習慣。

原本的一種做法，可能逐漸發展成好幾種版本。

做不動產仲介這些年，我看過太多人的遷徙——有人為了工作落腳，有人為了成家深耕，也有人跟著歲月遷徙到陌生的城市。

人搬過來了，家鄉的味道也就跟著安家落戶。想念家鄉時，有人自己動手做，有人靠著手藝開小店謀生。幾十年過去，原本屬於遠方的鄉愁，漸漸融入當地的街巷，成了另一座城市的在地特色。

不過，某間小吃店究竟與哪一波移民有關，仍然需要查證，不能單憑店名就判定它的來歷。

語言也是如此。

同一個詞在不同方言裡，發音可能逐漸產生差異；有些地方會保留較早的稱呼，有些地方則重新用食物的形狀、動作或吃法命名。

於是，同樣一張麵皮包著肉餡，在某個地方叫餛飩，換個地方就成了抄手或雲吞。

但要注意，這段發展歷程不見得都是單一路線。

我們無法僅憑現代的名稱分布，就斷定某種食物一定先在北方發明，再沿著固定路線傳播到南方。

不同地域之間長期存在交流，有些做法也可能彼此影響。

而且，食物傳入當地之後還會繼續演變，台灣就是很好的例子。

同樣被歸在餛飩家族裡，花蓮扁食、溫州大餛飩、上海菜肉餛飩、四川紅油抄手，吃起來還真的有差。

有人喜歡薄皮小餡，有人偏愛大顆飽滿；有人講究清湯鮮味，有人就要那一匙香辣紅油。

這些差異背後，既有地方飲食傳統，也有一代代人把手藝傳下來的結果。

▋名字可以一改再改，食物也會跟著變

寫到這裡，我反倒覺得，元宵、湯圓、餛飩、扁食這些名稱，最有意思的地方，就是它們保留了不同時代的生活痕跡。

南宋有人寫浮圓子，明朝有人記錄北方元宵與江南湯團，清末成都的街頭已經有抄手麵。

幾百年後，我們依然吃得到這些食品，只是現在的配方、製法與口味，未必與當年完全相同。

至於那個袁世凱害怕「袁消」，所以命令大家改叫湯圓的故事？

當成笑話聽聽就好。

至少下次有人拿這個故事來解釋湯圓的起源時，可以告訴他：明朝人早就把元宵和湯團寫在同一份記載裡了。

而如果有一天，我們到外地旅行，發現菜單上出現一個完全陌生的食物名稱，也不妨先看看它究竟長什麼樣子。

說不定，只是自己吃了幾十年的老朋友，到了別人的家鄉，換了一個名字而已。

當然，名字不同，味道也未必相同。畢竟一碗紅油抄手與一碗鮮蝦雲吞，光是端上桌的模樣，就已經差很多了。

名字可以一改再改，食物也會跟著地方變。哪一種比較好吃？這恐怕又是另外一場南北大戰。

人會因為工作、家庭與時代變動而遷居，食物也跟著在不同地方落腳。幾十年、幾百年後，原本來自遠方的味道，漸漸成為一座城市的日常。

名字跟著人走，滋味跟著地方變。

一碗小吃的身世，有時就是一座城市的身世。

——萬家鄉