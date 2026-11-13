2026-11-13 17:30 睿忒
MINNIE 首度發行個人泰文單曲！最新迷你專輯主打歌〈to the moon :)〉又甜又浪漫！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：MINNIE 首次以泰文發行個人作品，推出迷你專輯《i love you to the moon and back》
- 重點二：主打歌〈to the moon :)〉走甜美夢幻路線，並由 MINNIE 親自參與創作。
- 重點三：MV 邀請日本模特兒 Hibiki Tomiyama 出鏡，甜蜜互動也引發部分粉絲爭議。
Hi there，i-dle아이들的成員MINNIE在上個月發行了最新的數位迷你專輯《i love you to the moon and back》(2026)，這是他在繼去年的《HER》(2025) 後又一次發行個人作品，也是他自出道以來，首次以泰文發行個人作品。其實從發行前的視覺就大概能知道，這次的作品會是很甜蜜又夢幻的風格，而這也在主打歌〈to the moon :)〉(2026) 獲得了映證，MINNIE 的聲音真的很適合詮釋這樣滑順又充滿粉紅泡泡的曲風啊！
〈to the moon :)〉連同迷你專輯在今年 MINNIE 的生日時發行，也算是他對於樂迷們的一次告白，會選在自己生日發行作品，必定是有很內心的想法要表達，而這樣一首歌溫柔的歌曲正符合 MINNIE 給人溫婉的印象，即便在螢光幕的他也有嗆辣或俏皮的表演，但在粉絲心中他的生活形象是十分柔和的，就像是這首〈to the moon :)〉一樣，從一而終地表現自己內心的愛意。
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MINNIE 在〈to the moon :)〉中親自參與了創作，而這也不是 i-dle 的成員首次在作品裡展現創作才華了，因此在這樣的情況下，更能夠表達出他們心中真實的所想。〈to the moon :)〉藉由奔向月球的意象去表露心中愛意，這其實也不算是多麼稀奇的比擬，而是在不少創作歌手的作品中都能看見的比喻，不過在歌名上 MINNIE 用顏文字加了一個笑臉做出區別，也算是間接表現出了他在溫柔中仍然保有少女心思。
必須說 MINNIE 的聲線和這首歌非常搭，他本就是聽了讓人非常舒適的柔和聲線，所以在這首〈to the moon :)〉中非常如魚得水，展現出了和上一張迷你專輯完全不同的感覺，將心裡的那種柔情似水都表現了出來。如果是現在處於熱戀階段，應該會對這首歌很有共鳴，在愛到深處時，真的會願意愛得直奔月球後再回地球，MINNIE 也將這種愛得有些偏執的感覺唱了出來，這讓整首歌在充滿柔情的同時也多了些堅定。
而 MV 部分在釋出前我們就已經得知他請到了日本模特兒Hibiki Tomiyama富山響出鏡，而等到真正看到 MV 後，也讓人覺得男帥女美的畫面是真的很美好，兩人在影片裡並沒有太過親密的橋段，但是在微妙的互動距離間有表現出令人心癢的甜蜜感；不過在這看了覺得奇妙的鏡頭中，也有引起了一些粉絲們的爭議，認為 MINNIE 和 Hibiki 的互動有點太近了，也不免讓人覺得 K-Pop 偶像在關於和異性互動的部分真的很難拿捏，只能說見仁見智了。
在這張數位迷你專輯《i love you to the moon and back》裡，除了〈to the moon :)〉之外還有〈insomnia〉(2026) 及〈เมฆขาว (white clouds)〉(2026) 兩首歌，也都是來自 MINNIE 參與創作的泰文歌曲，可以說是他開始在音樂中加入家鄉特色的開端了。而到了現在包含 MINNIE 在內，i-dle 之中的MIYEON薇娟、SOYEON小娟、YUQI雨琦都完成了第二次的 solo 活動，就剩下台灣成員SHUHUA舒華還沒推出個人作品，真是讓人越來越期待啦！
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🎧《i love you to the moon and back》官方收聽連結：minnie.lnk.to/ilyttmab
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精華 FAQ
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她發行的是數位迷你專輯《i love you to the moon and back》，並以主打歌〈to the moon :)〉作為核心作品。這也是她出道以來首次以泰文發行個人作品。
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因為歌曲以奔向月球比喻愛意，整體旋律與唱腔都偏柔和夢幻，MINNIE 也把溫柔又堅定的情感唱得很到位，營造出粉紅泡泡般的浪漫氛圍。
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MV 邀請日本模特兒 Hibiki Tomiyama 出鏡，兩人互動營造甜蜜感，但也引發部分粉絲認為距離拿捏過近的討論；專輯中其他歌曲也都是她參與創作的泰文曲目。
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