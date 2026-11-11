50 句西班牙文的人生語錄與名言 - ChatGPT 提供

2026-11-11 15:12 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章整理 50 句西班牙文人生語錄，附繁體中文翻譯。
  • 重點二：內容分為經典、幽默、勵志、愛情與哲思五大類。
  • 重點三：語錄主題涵蓋奮鬥、友情、信任、智慧與人生態度。

50 句西班牙文的人生語錄與名言，包含雋永、幽默與啟發性的語句，附上繁體中文翻譯：

經典雋永

1.      El que no arriesga, no gana.

冒險就不會成功。

2.      Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

旅人啊，路不是現成的，是走出來的。

3.      Más vale tarde que nunca.

遲到總比不到好。

4.      No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

今日事，今日畢。

5.      A palabras necias, oídos sordos.

對愚蠢的話充耳不聞。

6.      Donde una puerta se cierra, otra se abre. 一扇門關了，另一扇門會開。

7.      Quien mucho abarca, poco aprieta. 貪多嚼不爛。

8.      Todo llega para el que sabe esperar. 懂得等待者終將收穫。

9.      Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 魔鬼之所以聰明，是因為老，不是因為邪。

10.  El tiempo lo cura todo. 時間可以治癒一切。

幽默機智

11.  Trabajar nunca mató a nadie... pero, ¿para qué arriesgarse?

工作從沒害死過人……但何必冒這個險？

12.  La vida es corta. Sonríe mientras aún tengas dientes.

人生苦短，有牙就笑。

13.  No tengo tiempo para ser infeliz.

我沒空不快樂。

14.  Lo único imposible es aquello que no intentas.

唯一不可能的事，就是你從未嘗試的。

15.  Si la vida te da limones, pide sal y tequila.

如果人生給你檸檬，那就要鹽和龍舌蘭吧！

16.  Prefiero ser odiado por lo que soy, que amado por lo que no soy.

我寧願因為真實的自己被討厭，也不要因虛假的我被愛。

17.  Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano aún.

犯錯是人之常情，把錯推給別人更是人性。

18.  Vivir sin locura es no vivir.

沒有瘋狂的人生，不算真正活過。

19.  Nadie es perfecto, pero yo estoy cerca.

沒有人完美，但我接近了。

20.  Mejor solo que mal acompañado.

寧可孤獨，也不與錯的人為伍。

勵志啟發

21.  Sé el cambio que quieres ver en el mundo.

成為你想看到的世界改變。

22.  No cuentes los días, haz que los días cuenten.

不要數日子，要讓每一天有意義。

23.  El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.

成功是每天微小努力的累積。

24.  Solo se fracasa cuando se deja de intentar.

唯有停止嘗試才是真正的失敗。

25.  La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse.

人生不是找尋自己，而是創造自己。

26.  El que quiere, puede.

有志者，事竟成。

27.  La felicidad no es tener todo, es saber disfrutar lo que tienes.

幸福不是擁有一切，而是懂得珍惜所擁有的。

28.  No hay camino fácil a cualquier lugar que valga la pena.

通往值得之地的路都不容易走。

29.  Todo es difícil antes de ser fácil.

所有事情在變簡單之前都很難。

30.  Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre.

活得像明天就會死，學得像永遠都會活。

愛與人際

31.  Ama y haz lo que quieras.

去愛吧，然後做你想做的事。

32.  El amor no se mira, se siente.

愛不是用眼睛看，而是用心感受。

33.  Donde hay amor, hay vida.

有愛的地方，就有生命。

34.  La amistad duplica las alegrías y divide las angustias.

友情能加倍快樂，減半煩惱。

35.  Nadie cruza tu vida por azar.

沒有人是偶然闖進你的人生。

36.  El respeto al derecho ajeno es la paz.

尊重他人的權利就是和平。

37.  La confianza tarda años en ganarse y segundos en perderse.

信任要花數年建立，卻可在一瞬間失去。

38.  A veces, el silencio es la mejor respuesta.

有時候，沉默是最好的回答。

39.  Las palabras hieren más que los golpes.

話語比拳頭更傷人。

40.  El verdadero amor empieza donde no se espera nada a cambio.

真正的愛是無所求的付出。

哲思與省悟

41.  Lo mejor está por venir. 最好的還在後頭。

42.  No todo lo que brilla es oro. 閃亮的不一定是黃金。

43.  Cada día es una nueva oportunidad. 每一天都是一個新機會。

44.  Aprender es cambiar. 學習就是改變。

45.  El miedo es el peor consejero. 恐懼是最糟的顧問。

46.  La sabiduría viene con el tiempo. 智慧來自歲月。

47.  El que no vive para servir, no sirve para vivir.

不為他人服務的人，不配活著。

48.  Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

忘記歷史的人，注定重蹈覆轍。

49.  No hay peor ciego que el que no quiere ver.

最盲目的是拒絕看見真相的人。

50.  Haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida.

做你熱愛的事，人生將不再像工作。

精華 FAQ

  • 文章將 50 句西班牙文語錄分成經典雋永、幽默機智、勵志啟發、愛與人際、哲思與省悟 5 類，內容涵蓋人生觀、處世智慧與情感表達，並逐句附上繁體中文翻譯，方便閱讀與引用。

  • 文中反覆強調冒險與行動、堅持與努力、珍惜時間、重視友情與愛、以及面對失敗和恐懼時的心態調整，整體傳達的是以積極、真誠、理性方式面對人生的價值觀。

  • 最大的實用價值在於它把西班牙文名言與繁體中文意義一併整理，讀者不只能欣賞語句的文學感，也能快速理解其寓意，作為學語言、寫作引用或人生勵志的素材。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#名言 #冒險 #西班牙 #金句語錄 #人生哲學

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

編輯推薦

文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

編輯推薦

文章目錄

許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw

Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

編輯推薦

注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#韓劇 #結局 #李鍾碩 #申敏兒 #朱智勛 #李世榮 #再婚皇后 #漫改韓劇

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

2026-11-06 16:23 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

有些人分手後很快就能放下，有些人卻像心裡的一根刺，即使過了好幾年，偶爾想起還是會忍不住心動！在星座性格分析中，有4個星座特別容易成為前任心中的「白月光」，可能是因為戀愛時太過溫柔，也可能是獨特的個性讓人難以取代。即使雙方早已沒有聯絡，對方仍可能在某個瞬間想起曾經的美好。快來看看你有沒有上榜！

編輯推薦

白月光星座TOP 4：雙魚座，溫柔體貼讓人懷念

雙魚座談戀愛時，總能把另一半的小事放在心上，記得對方喜歡吃什麼、討厭什麼，也願意在對方心情低落時耐心陪伴。他們擅長營造浪漫氛圍，一句貼心的關心、一場精心準備的約會，都可能成為戀人多年後仍記得的回憶。

雙魚座最讓前任難忘的地方，就是那份毫無保留的真心。分手後，對方或許還能遇見更適合的人，卻不一定能再次感受到當初被細心呵護的感覺。尤其當生活遇到挫折時，更容易懷念雙魚座曾經給予的溫柔與陪伴。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 3：天秤座，魅力太強讓前任忍不住比較

天秤座天生懂得經營關係，戀愛時既有浪漫情調，也重視相處的舒適感。他們通常不喜歡無謂的爭吵，遇到意見不合時，傾向先溝通、尋找雙方都能接受的方式，加上懂得打扮、重視生活質感，往往能為戀愛留下許多美好回憶。

最讓前任放不下的，是天秤座那種恰到好處的吸引力。分手後，即使對方開始新戀情，也可能不自覺想起天秤座的體貼、幽默與相處默契。尤其天秤座一旦決定離開，往往會努力維持體面，這份瀟灑反而讓前任更想知道：「他現在過得好嗎？」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 2：巨蟹座，失去後才懂被愛的幸福

巨蟹座一旦認定一個人，就容易把對方當成家人般照顧。他們重視感情中的安全感，也願意花時間經營兩人的日常。無論是生病時的一碗熱湯，還是加班後的一句關心，巨蟹座總能用生活裡的小細節，讓另一半感受到被放在心上的幸福。

然而，這份照顧有時也容易在交往期間被視為理所當然。直到分手後，前任才可能發現，原來有人願意記住自己的習慣、包容自己的脾氣，是多麼難得的事。巨蟹座留下的回憶通常沒有太多轟轟烈烈的情節，卻最容易在平凡日常裡突然浮現，讓人越想越捨不得。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

白月光星座TOP 1：天蠍座，愛得太深讓前任一輩子難忘

天蠍座在感情中慢熱又謹慎，不輕易敞開心房，但一旦愛上，就會展現強烈的專一與投入，讓另一半感受到自己被深深珍惜。

天蠍座最讓前任難忘的，就是那段刻骨銘心的感情。無論是熱戀時的濃烈、爭吵時的拉扯，還是分開後的沉默，都容易成為難以抹去的回憶。尤其當天蠍座徹底死心、不再回頭，更可能讓前任多年後仍感到遺憾。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #分手 #戀愛 #感情 #十二星座

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

最新文章

聖誕交換禮物千萬別亂買！網友點名5大地雷　這款幾乎人人都送過

聖誕交換禮物千萬別亂買！網友點名5大地雷　這款幾乎人人都送過
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.11 14
看戲也要動腦？當思考成為另一種疲勞

看戲也要動腦？當思考成為另一種疲勞

#追劇 #大腦 #人生 #慢性疲勞 #戲劇

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.11.11 15
Stephen Curry:「高低起伏都重要。除了勝利時刻，挫折、懷疑、自我懷疑、受傷，也讓成功更立體。」

Stephen Curry:「高低起伏都重要。除了勝利時刻，挫折、懷疑、自我懷疑、受傷，也讓成功更立體。」

#成功 #金句語錄 #籃球 #金句 #運動 #NBA

Elvis Lin 2026.11.11 15
【15 句運動與堅持的經典名言與語錄】

【15 句運動與堅持的經典名言與語錄】

#金句語錄 #棒球 #金句 #名言 #運動

Elvis Lin 2026.11.11 15
50 句西班牙文的人生語錄與名言 - ChatGPT 提供

50 句西班牙文的人生語錄與名言 - ChatGPT 提供

#名言 #人生 #冒險 #金句語錄 #人生哲學 #西班牙 #金句

Elvis Lin 2026.11.11 10
《從內做起》：「我們不一定知道自己能對人產生多大的影響。」真希望我 14 年前開始帶團隊前就學到

《從內做起》：「我們不一定知道自己能對人產生多大的影響。」真希望我 14 年前開始帶團隊前就學到

#自我成長 #心理勵志書籍 #金句 #書籍推薦 #職場金句

Elvis Lin 2026.11.11 13
哈利波特周邊2026新品開搶！5款台灣限定辦公小物一次看 牡鹿護法一卡通、玻璃獸頸枕、分類帽購物袋

哈利波特周邊2026新品開搶！5款台灣限定辦公小物一次看 牡鹿護法一卡通、玻璃獸頸枕、分類帽購物袋

#哈利波特 #購物 #台灣 #周邊

Cecelia 2026.11.11 64
獲得首支英國冠軍單曲！Jamie Miller 憑藉〈Babydoll〉終於創造出個人熱門歌曲！

獲得首支英國冠軍單曲！Jamie Miller 憑藉〈Babydoll〉終於創造出個人熱門歌曲！

#英國 #選秀節目 #冠軍 #歌手 #新歌推薦 #歌單推薦

睿忒 2026.11.11 17
《我的王室死對頭》財閥男神攻台！許南俊見面會12/13開搶　全場都有擊掌福利、1對1合照都有

《我的王室死對頭》財閥男神攻台！許南俊見面會12/13開搶　全場都有擊掌福利、1對1合照都有
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.11 20
哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

#小姐不熙娣 #庾澄慶 #婚姻 #哈林 #徐熙娣

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.11 420
18+