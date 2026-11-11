2026-11-11 15:12 Elvis Lin
50 句西班牙文的人生語錄與名言 - ChatGPT 提供
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章整理 50 句西班牙文人生語錄，附繁體中文翻譯。
- 重點二：內容分為經典、幽默、勵志、愛情與哲思五大類。
- 重點三：語錄主題涵蓋奮鬥、友情、信任、智慧與人生態度。
50 句西班牙文的人生語錄與名言，包含雋永、幽默與啟發性的語句，附上繁體中文翻譯：
經典雋永
1. El que no arriesga, no gana.
不冒險就不會成功。
2. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
旅人啊，路不是現成的，是走出來的。
3. Más vale tarde que nunca.
遲到總比不到好。
4. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
今日事，今日畢。
5. A palabras necias, oídos sordos.
對愚蠢的話充耳不聞。
6. Donde una puerta se cierra, otra se abre. 一扇門關了，另一扇門會開。
7. Quien mucho abarca, poco aprieta. 貪多嚼不爛。
8. Todo llega para el que sabe esperar. 懂得等待者終將收穫。
9. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 魔鬼之所以聰明，是因為老，不是因為邪。
10. El tiempo lo cura todo. 時間可以治癒一切。
幽默機智
11. Trabajar nunca mató a nadie... pero, ¿para qué arriesgarse?
工作從沒害死過人……但何必冒這個險？
12. La vida es corta. Sonríe mientras aún tengas dientes.
人生苦短，有牙就笑。
13. No tengo tiempo para ser infeliz.
我沒空不快樂。
14. Lo único imposible es aquello que no intentas.
唯一不可能的事，就是你從未嘗試的。
15. Si la vida te da limones, pide sal y tequila.
如果人生給你檸檬，那就要鹽和龍舌蘭吧！
16. Prefiero ser odiado por lo que soy, que amado por lo que no soy.
我寧願因為真實的自己被討厭，也不要因虛假的我被愛。
17. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano aún.
犯錯是人之常情，把錯推給別人更是人性。
18. Vivir sin locura es no vivir.
沒有瘋狂的人生，不算真正活過。
19. Nadie es perfecto, pero yo estoy cerca.
沒有人完美，但我接近了。
20. Mejor solo que mal acompañado.
寧可孤獨，也不與錯的人為伍。
勵志啟發
21. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
成為你想看到的世界改變。
22. No cuentes los días, haz que los días cuenten.
不要數日子，要讓每一天有意義。
23. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.
成功是每天微小努力的累積。
24. Solo se fracasa cuando se deja de intentar.
唯有停止嘗試才是真正的失敗。
25. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse.
人生不是找尋自己，而是創造自己。
26. El que quiere, puede.
有志者，事竟成。
27. La felicidad no es tener todo, es saber disfrutar lo que tienes.
幸福不是擁有一切，而是懂得珍惜所擁有的。
28. No hay camino fácil a cualquier lugar que valga la pena.
通往值得之地的路都不容易走。
29. Todo es difícil antes de ser fácil.
所有事情在變簡單之前都很難。
30. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre.
活得像明天就會死，學得像永遠都會活。
愛與人際
31. Ama y haz lo que quieras.
去愛吧，然後做你想做的事。
32. El amor no se mira, se siente.
愛不是用眼睛看，而是用心感受。
33. Donde hay amor, hay vida.
有愛的地方，就有生命。
34. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias.
友情能加倍快樂，減半煩惱。
35. Nadie cruza tu vida por azar.
沒有人是偶然闖進你的人生。
36. El respeto al derecho ajeno es la paz.
尊重他人的權利就是和平。
37. La confianza tarda años en ganarse y segundos en perderse.
信任要花數年建立，卻可在一瞬間失去。
38. A veces, el silencio es la mejor respuesta.
有時候，沉默是最好的回答。
39. Las palabras hieren más que los golpes.
話語比拳頭更傷人。
40. El verdadero amor empieza donde no se espera nada a cambio.
真正的愛是無所求的付出。
哲思與省悟
41. Lo mejor está por venir. 最好的還在後頭。
42. No todo lo que brilla es oro. 閃亮的不一定是黃金。
43. Cada día es una nueva oportunidad. 每一天都是一個新機會。
44. Aprender es cambiar. 學習就是改變。
45. El miedo es el peor consejero. 恐懼是最糟的顧問。
46. La sabiduría viene con el tiempo. 智慧來自歲月。
47. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
不為他人服務的人，不配活著。
48. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
忘記歷史的人，注定重蹈覆轍。
49. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
最盲目的是拒絕看見真相的人。
50. Haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida.
做你熱愛的事，人生將不再像工作。
精華 FAQ
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文章將 50 句西班牙文語錄分成經典雋永、幽默機智、勵志啟發、愛與人際、哲思與省悟 5 類，內容涵蓋人生觀、處世智慧與情感表達，並逐句附上繁體中文翻譯，方便閱讀與引用。
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文中反覆強調冒險與行動、堅持與努力、珍惜時間、重視友情與愛、以及面對失敗和恐懼時的心態調整，整體傳達的是以積極、真誠、理性方式面對人生的價值觀。
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最大的實用價值在於它把西班牙文名言與繁體中文意義一併整理，讀者不只能欣賞語句的文學感，也能快速理解其寓意，作為學語言、寫作引用或人生勵志的素材。
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