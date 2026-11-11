《從內做起》：「我們不一定知道自己能對人產生多大的影響。」真希望我 14 年前開始帶團隊前就學到

AI重點 文章重點整理： 重點一： 領導前先建立信任，再讓團隊相信願景。

領導前先建立信任，再讓團隊相信願景。 重點二： 用提問與分類維度，收斂腦力激盪成方案。

用提問與分類維度，收斂腦力激盪成方案。 重點三：領導者需保留餘裕、放權並持續自我成長。

《領導力 21 法則》：「人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。」

有人問我： 「我的同仁會贊同我的遠見嗎？」

我反問： 「他們贊同你是領袖嗎？」（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 179-180）

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白板上滿滿的便利貼是讓人興奮，還是迷失了？

會議室的白板上貼滿便利貼，密密麻麻的字讓人幾乎看不清原本的白色。每個人都在討論、建議、辯論，聲音此起彼落。 我坐在一角，看著同事們的神情，心裡突然冒出一個問題——「這場討論的方向，是我們真的想要的嗎？」

這個問題，讓我想起《從內做起》（頁 208）裡，區分問題及解決問題的 6 個組合維度：

▍ 資訊的問題：「對這個問題，誰知道最多？我該問誰，以取得全面信息？」

▍ 經驗的問題：「誰做過這個？誰體驗過？誰知道我必須知道的？」

▍ 挑戰的問題：「誰願意挺身而出？誰願意去解決這個問題？誰有能力？誰的動機最強？誰最有意願？」

▍ 幅度大小的問題：「為了解決問題，需要取得哪些人的同意？需要多久？要耗費多少力氣？那些人會受到什麼影響？是否有影響到任何人的既得利益？」

▍ 信任度的問題：「為了解決問題，我們贏得足夠的信任了嗎？為了贏得信任，要耗費多少力氣？」

▍ 個人的問題：「我該問自己什麼問題？我感覺怎樣？可行嗎？委屈嗎？有意思嗎？我對這個解決方案的真正認知是什麼？心裡話又是什麼？我是否明明知道不該這麼做卻被迫進行？或有更佳解？」解決問題前，要給自己「量體溫」，不要盲目、不要莽撞。

因此，我請參與腦力激盪的團隊先休息 10 分鐘；休息過後，我請他們針對「資訊」、「經驗」、「挑戰」、「幅度大小」、「信任度」等 5 個維度各抒己見，再收斂成 5 個最好的解決方案。緊接著，關於這 5 個最好的解決方案，我請他們捫心自問 3 個「個人的」問題：

▍「我感覺怎樣？可行嗎？」

▍「這些解決方案是治標還是治本？是炫砲還是根解？

▍「我覺得對於解決問題有幫助嗎？還是老闆喜歡我被迫執行？」

最後，我們以閉眼投票、多數決的方式，選出 3 個最佳解。

2026 年對我最有幫助的一本書，無疑是《從內做起》這本好書。

從新創行銷到保險業社群企劃，從跨界合作到內部文化活動，我不斷遇到需要領導力的時刻。今天，我想用一些我親身經歷或親眼見證的真實故事，結合《從內做起》這本好書的觀點，分享我在不同情境下如何「從內做起」、集結眾人、賦權團隊，最後解決問題。

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《從內做起》，是我這兩年以來讀過最具啟發性的書。特別是，這一、兩年，我過得並不順遂。

讀完第一次後，我做了 32 點書摘，一個字一個字看書照打，印象超深刻，總共記下 46 點摘要，截至目前為止，共累積 7.7K 瀏覽。

今年，我又翻了一次，這次不是第二次讀，而是第三次。這一次，一樣是滿滿的 15 點書摘。

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在進入正文之前，我經常被問到幾個問題：

▍ 「為什麼我翻書跟翻臉一樣快？」

▍ 「為什麼你不好好認真讀書？」

▍ 「不認真詳讀一本書，不浪費嗎？」

在回答上述問題以及跟你分享我的「高效閱讀法」前，我想先跟你分享「為何而戰」，即我為何要這樣閱讀。從「以終為始」的角度，畢業後，不需要考試了，我們閱讀會用在哪些「關鍵時刻」：

▍ 你參加一個社交場合，那個你很想認識的文青突然問你：「最近有讀了哪本書？」

▍ 你參加一場讀書會，結束了當週選書的討論，主持人問大家：「（除了本週選書外，）大家最近有讀了哪本書？」

▍ 你參加一場面試，面試官問你：「最近有讀了哪本書？」

因為出社會後，大人的世界變得很不一樣。

▍ 與其讀一百本書卻分享不出甚麼觀點，不如讀 10 本書但能頭頭是道地輸出；

▍ 與其把 10 本書翻爛，不如讀 1 本書讀得滾瓜爛熟；

▍ 與其把 1 本書讀得滾瓜爛熟，不如想想要怎麼說書說 10 分鐘；

▍ 為了說書說 10 分鐘，你其實只需要做到「速翻書」、「打書摘」和「節金句」這三件事即可。

因此，秉持著輸出重於輸入的剛性原則，我的閱讀系統是 –

✅ 看書不如翻書，最多不會花 20 分鐘

無論是名家或小卒，無論是厚重或輕薄，都先一頁一頁「翻閱」。

✅ 在章節頁、大標、段標、每章摘要、表格、斜體字、粗黑字等駐足，那些是作者跟編輯的心意，千萬不要忽視

✅ 翻閱的過程中，遇到「值得」或「受啟發」的部分，貼上便籤

✅ 重點來了，請一字一字打下「書摘」以及摘錄「金句」，最多應該 40 分鐘可結束

綜合以上翻書所需的 20 分鐘，理解完整本書的菁華，約莫需要 60 分鐘。重點是「打書摘」以及「摘金句」的這個輸出動作，讓你又複習了一次重點。記住，為了要將整套流程變簡單，只是打書摘，你毋須提出評價：

舉例而言，以下是我翻完《突破同溫層的社群人脈學》（平野敦士卡爾著）後做的書摘，共有 11 點：

▍ 別人幫忙你前，你是值得被幫忙的對象嗎？（《突破同溫層的社群人脈學》，平野敦士卡爾，劉宸瑀、高詹燦譯，台北市：遠流出版，2019，頁 005）？

▍ 認識獵人頭顧問、中高階主管、跨產業的關鍵人物，都屬人脈中的弱連結，可從中找出提升自己的力量，透過差異化與聚焦，增加個人在實際場合中的出席率，重視每個實際會面的場合，甚至反覆固定出席，都有機會增強弱連結（頁 008）。

▍ 重要的是去建立以下這種人脈：

可以互相抱持信賴關係、可以一同推進工作、可以將自己的工作託付給對方，而且會有自己認識的人介紹這個人。這是「雙方都得益的合作關係。」（頁 51）。

▍ 你評價別人時，別人也在評價你（頁 51）。

▍ 平常不怎麼聯繫的人，在你轉職時提供的情報，遠比熟人提供的有用（頁 78 ）。

▍ 美國某項研究的結果指出：

「個人網絡內含有大量遠方友人的管理階層，其晉升的速度快。」就算在同一家公司，不同職位、不同職業、相異人種 / 性別 / 學歷的人......這些人擁有與自己「不一樣」的特質，在跟自己日常生活環境不一樣的地方，做著不一樣的工作。重視自己與這類人之間的「管理階層」，升遷速度會更快（頁 89 ）。

▍ 好來好去，不留殘跡。珍惜與過去所有遇到過的人的羈絆（頁 93 ）。

▍ 建立商業人脈網時，必須有意識地避免形成「無尺度網路」，時時刻刻記得要多跟與自己不同、有多樣思想的人交流。多元，才會誕生新的變革。

▍ 擁有低重疊率的人脈網，有更多機會去取得別人無法拿到的資訊，從而立足於優勢地位。進一步說，人脈網的重點是「質重於量」（頁 155）。

▍ 只要開始習慣為兩個人相互引薦，接下來就能嘗試 5-7 人左右，有主題性的聚會。藉由在一個空間召集很多人，你就能從「橋梁」進化到「樞紐」，又或是莊家（「平台」）（頁 159-160）。

▍ 「咖哩拉麵法則」：

研究咖哩的專家很多，研究拉麵的專家也很多，但研究咖哩拉麵的專家卻很稀少，

這是「差異化 x 聚焦」的策略。接下來，還能在咖哩拉麵的基礎上加上燒肉、水餃、烏龍麵、蕎麥麵等，進一步差異化（頁 195 ）。

補充說明，可以的話，最好在電腦裡分門別類管理，方便日後查找資料。

✅ 一本書、一期雜誌、一篇網路文章只要獲得一個價值，就已圓滿

我在《商業周刊第 1701 期「特斯拉超越豐田的秘密」，2022.6.22~6.28》，只帶走 P. 16 〔別先忙著「變更好」〕這篇文章，關於第一性 ( First Principle ) 原理的論述：

Elon Musk 信奉的第一性 ( First Principle ) 原理很有意思： 「每個系統中必定存在一個最基本的命題，它不能被違背或刪除。」

這個原理教會馬斯克，遇到事情先從最基本的事實思考與推理，別輕易買單大家已有的假設。

打個比方，以電動車用的電池為例，當初所有人都認為電動車不可行，是因為電池單價太高，但馬斯克回歸基本題： 「組成電池的硬成本為何？」 結果發現，當時電池的成本大概是 600 美元 / 千瓦，然而，若把組成它的原料如鐵、鎳、鋁再分開計算，原料單價不到十分之一，可見在組成它的過程中，耗費太多成本。 於是，更有意義的課題出現了： 「如何減少因為組成而花費的成本？」現在，特斯拉成為全世界最能提升電池效率的公司。

「我們運用『第一性 ( First Principle ) 原理』，而非比較思維去思考問題，這很重要。我們總是傾向去跟別人比較，比較別人已經做過或者正在做的事情，沒有回到原點，被現有套路干擾，就沒有彎道超車的機會。」例如，當團隊跟我討論：「如何能做得比對手更好時？」

更重要的是去想：讀者真正不變的「硬需求」是？現在是哪些阻礙，讓他們無法被滿足？ 抽絲剝繭後，才發現，有些事「優化」也沒意義，忙著「變更好」不是重點，反倒應該實驗一些新路徑。

又如《隱藏的邏輯 – 掌握群眾行為的不敗公式，布侃南，遠見天下文化出版，2007》一本書，我只摘要了以下 3 點：

▍ 任何有駕駛經驗的人，都碰過在高速公路上毫無理由的塞車。你跟著前面的小烏龜，在車陣裡緩行了三十分鐘，拼命睜大眼睛想看發生了什麼事，前方為何塞車。但一路上沒有事故、沒有車拋錨、沒有道路養護施工。沒多久，塞車忽然消失，車子又恢復原先的行進速度。英美交通專家稱此為「幽靈塞車」- 當路上車輛過多就會發生，這是一種車多了就會發生的「模式」。當車子越來越多，車距越來越短，終會到達某個臨界點，讓駕駛人的反射行為無法處理，這時候，只要有任何一個駕駛人踩了煞車、慢下來，就會使得更多車同時慢下來。當慢下來的車子愈多，集體龜速模式發生，交通堵塞也隨之發生（《隱藏的邏輯 – 掌握群眾行為的不敗公式，布侃南，遠見天下文化出版，2007，頁 23》。

▍ 鑽石之所以閃閃發亮，並不是因為組成鑽石的碳原子都亮晶晶的，而是因為碳原子以特殊方式排列在一起。個體單元並不重要，最重要的是組織在一起後形成的「結構」或「模式」。人也一樣。議題可牽涉到財富、權力、政治、種族隔離、一窩蜂的流行、暴動、金融市場崩潰等（《隱藏的邏輯，頁 41》。

▍ 經濟學家發現，「框定」或「呈現」一個問題或情況的方式，會顯著影響人們的處理方式。如果病人聽到醫師說，某項危險的手術「有 90% 成功的機率」，而非「有 10% 的失敗機率」，那麼病人會比較願意接受這項手術。不同的框定方式，也會讓你對同一筆錢的價值，有不同判斷。假設你去買一片價值 15 美元的 CD，但店員告訴你，在兩分鐘路程外的另一家分店正在大減價，同一張 CD 會便宜五元，很多人會決定走兩分鐘，省五元。但研究顯示，若商品換成價值 125 美元的皮夾克時，同樣的這些人就很懶得為省這五元，跑到另一家分店。從理性觀點而言，五元就是五元，然而，我們的邏輯卻判斷某種情形下的五元比較值錢。這當然是非理性的，但這就是「人性」（《隱藏的邏輯 – 掌握群眾行為的不敗公式，頁 86-87》。

✅ 連書都沒時間翻，何不閱讀書評或書摘？甚至，替書摘做摘要？

我推薦瓦基｜閱讀前哨站 電子報，歡迎大家訂閱。為了確定自己順利內化並加深印象，我會替書摘做摘要，對不起，似乎有點走火入魔了，對吧？舉例如下：

書摘的摘要 - 【《別對每件事都有反應》讀後心得：愈淡泊愈美好的四個感觸淡泊一點也無妨， 活出快意人生的禪練習］

▍現代人被訓練成對每件事都有反應，源自於

第一，社會文化。東方文化，期待我們符合父母、老師跟社會的期望，使得我們在面對各種事情的時候，經常感到壓力很重，因此被迫做出反應。

第二，成長背景。我們在成長的過程中，經常被要求對細節加以關注，或是在犯錯時受到嚴厲的批評，我們可能會發展出「過度」在意每件事情的傾向。

第三，資訊爆炸。社群媒體帶來的海量資訊，讓我們接受「每件事」，大家都在談論某件事情或某個新聞時，不知道就好像很落伍，也使得我們發展出「過度」在意或吸收每件事情的傾向。而「過度關注」，會造成「過度反應」。

▍醫師 Peter Attia 說過：「如果我們真的在乎某些人或某些事，哪怕為數不多，也會發展出對你來說真正重要的關係。隨著年紀增長，不論是工作上還是私人生活中，無意義的人際關係會變得愈來愈令人受不了。所以，應該把力氣放在和別人百分百的真誠互動上。」

我們要學會拒絕，和自己在乎的事情建立關聯，貢獻給那些我們在乎的「少數」；而不是為了迎合，服務那些我們必須費盡心力、強迫改變自己才能迎合的「多數」。我們寧可冷酷無情也不要假裝在乎，別對每個臉色都有反應。

▍把反應保留給少數但重要的事──心理學的「認知負荷」理論顯示，人類的工作記憶容量是有限的，當我們同時處理太多任務的時候，會導致認知負荷太過沉重，導致效率變低、錯誤變多、決策能力變得更差。神經科學則顯示，大腦每一次對外界刺激要產生反應，都必須消耗能量，太過頻繁的反應會導致認知疲勞，降低專注力和判斷力。

✅ 閱讀不一定要看書，追粉絲頁或聽 Podcast 也是一種閱讀

大量訂閱各式雜誌、多多追蹤多元的粉絲專頁、部落客、乃至於追劇、看電影等，進而做摘要然後練習想一遍，並轉換成自己的觀點。目前我按讚的粉絲專頁包括：了概Liaoguy ─5分鐘看懂重要事件、知識家、大人學、英文名人名言佳句 每日一句、EVERYDAY OBJECT、 BBC 中文網（繁體）、Simon Sinek、 Wisdom Bread 智慧麵包、龍應台 - Lung Yingtai、Ads of the World、孫治華、﻿怡慧老師～我們「愛讀書」﻿、羅鈞鴻／小虎老師、盧建彰 Kurt、經理人月刊MANAGERtoday、Chris的FIREman人生&投資日誌等。

✅ 不要買書，不要花太多錢，從無所不用其極地去吸收免費的知識開始吧

承上一點，這邊隱含的概念其實是，不要花太多錢，而是無所不用其極地去吸收免費的知識，可以去圖書館借書、跟親朋好友換書，更何況，這裡還沒談到 Youtube 這個寶藏呢。不是吝嗇，而是讓閱讀這件事情阻力愈低愈好，「免錢」就是降低阻抗的方式之一。我買每一本書前都會想很久，無非是想確認是否是真的想收藏。因為，工具類型的書頂多看個一、兩次，買來佔書架空間，我只有想收藏的書、風評一面正的才買。

總結而言，秉持著輸出重於輸入的剛性原則，我的 8 個高效閱讀的技巧是 –

✅ 看書不如翻書，最多不會花 20 分鐘

✅ 在章節頁、大標、段標、每章摘要、表格、斜體字、粗黑字等駐足，那些是作者跟編輯的心意，千萬不要忽視

✅ 翻閱的過程中，遇到「值得」或「受啟發」的部分，貼上便籤

✅ 重點來了，請一字一字打下「書摘」以及摘錄「金句」，最多應該 40 分鐘可結束

✅ 一本書、一期雜誌、一篇網路文章只要獲得一個價值，就已圓滿

✅ 連書都沒時間翻，何不閱讀書評或書摘？甚至，替書摘做摘要？

✅ 閱讀不一定要看書，追粉絲頁或聽 Podcast 也是一種閱讀

✅ 不要買書，不要花太多錢，從無所不用其極地去吸收免費的知識開始吧

==========正片開始·正面開始·正片開始==========

領導他人前，先管好自己

多年前，開始做用戶社群行銷時，我很快感受到這份工作的「自由」與「危險」。 自由在於，沒有人每天盯著你該發什麼貼文、回覆甚麼貼文、該辦什麼活動；危險在於，如果缺少自我領導與清晰的覺察，你極容易會被瑣事與突發狀況牽著走。

我記得，一個禮拜總有這麼 1 天甚至 2 天，我配著臉書社團裡的文章吃早餐，才剛咬了一口饅頭、喝了一口豆漿，就發覺某則貼文若不趕緊處理，火就要燒起來，世界就要崩解了，於是停下來嘴巴，開始了解客怨的前因後果。事情還沒處理完，又發現有好多瑣碎的個案，每一個都「貌似」十萬火急。這些「不可預期」的案件，如鬼魅般纏身，我整天誠惶誠恐，「貌似」解決了一樁又一樁災難，但因為不懂得排序、不懂得定義情節輕重，除了饅頭變成晚餐、豆漿經常餿掉外，我漸漸感到，能量漸衰。

《從內做起》裡有個觀點——「意願漸衰定律」：你現在該做的事，拖得越久，就越可能永遠不會去做。 在社群行銷裡，靈感與機會的保鮮期往往只有幾個小時。 有一次我靈光乍現，想到一個能結合當天熱門新聞的貼文，但因為被定格在社群上那些真真假假的流言菲語中，我無法進行貼文作業，延宕到隔天才動手，結果熱度早已消散。 那之後，我給自己立下規矩：「當天的靈感，當天落地」——哪怕只是先做初稿，也要讓它成為現實的第一步；如果遇到任何插隊的事件，我在著手處理問題前，會先釐清問題，並請求他人的協助，而不是像過去一樣，第一時間「膝反射」地捲起袖子處理。因為我發現，「創意靈感」不會每天都來，但「社群問題」一直都在。並非區別孰重孰輕，而是應該有足夠的智慧與冷靜，做「課題分離」。

這恰恰印證到《從內做起》（頁 72）所述：

「大部分主要目標沒有達成，是因為花費時間做次要的事情。或更次要的事情，甚至不重要的事兒。 任何時候，若讓小需求或不重要的事情取代了重要任務，我們就麻煩了。」

除了速度，願景也是自我領導的指南針。

《從內做起》作者 Maxwell 說：「你看見什麼，決定你能成為什麼。」

我在進團隊時，就替自己定下願景——讓社群與活動成為品牌與人之間「情感連結」的橋樑。 這個願景提醒我，不要只看短期數據，而要設計能讓參與者感受到價值與認同的專案。

前幾年在 Gogoro 工作時，我對於騎車這件事有了全新的體悟。哥騎的不是車，騎的是一個人跟人之間情感流動的概念。因此，騎乘 Gogoro 變得特別、不流俗、而令人心動。我曾經說過，「我喜歡 Gogoro 車友，甚至大於喜歡 Gogoro 這台車。」那幾年，我們可以一起快閃台北橋、點亮一顆聖誕樹、送愛心物資給需要的人、點亮彩色台灣、為毛小孩打造更溫暖的窩、拼一個假人挑戰。我不曉得，這樣熱情、堅決、勇敢、有行動力的社群，除了在 Gogoro ，還能去哪裡找？

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願景與影響力：從「博恩夜夜秀合作案」學到的啟發

2019 年，Gogoro 與博恩夜夜秀的合作專案，則是我對「願景與影響力」這兩個詞最深刻的體驗之一。

專案剛提出時，有人擔心——這種幽默、甚至帶點挑釁的脫口秀風格，會不會和品牌調性衝突？ 這是合理的顧慮，因為任何突破既有形象的嘗試都伴隨風險。

但我在內部簡報時，並沒有用「能帶來多少曝光」來說服大家，而是用願景切入： 這不只是一場表演，而是一個與年輕世代對話的契機。 如果品牌想在未來五到十年吸引新客群，就必須與他們的語言和文化脈搏同步。

Maxwell 說：「世上最可憐的人不是貧窮人，而是沒有夢想的人。」品牌亦如此。 沒有長遠願景的品牌，很快會在市場中失去存在感。領導者的任務，就是讓團隊看到那個更遠的地平線。

專案成功後，我更確信 Maxwell 的另一個洞見：

「我們不一定知道自己能對人產生多大的影響。」

這場合作不僅影響了觀眾對品牌的看法，也改變了團隊對創意的接受度。之後的提案中，大家更願意嘗試不同於以往的做法，因為他們親眼看過這種冒險帶來的成果。

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領導思維的人間清醒：對同事不放心是我自己的問題，不是同事的問題

剛當主管那幾年，我應該是 Team-Member 很不喜歡的那種過頭跟過火的老闆。由於做事速度很快、動能很強、幾乎無時無刻都在思考工作的事情，有段時間，晚上 22 點、23 點時還會想到公事，便會急於當下派工給下屬，或者跟他們分享接下來的專案方向等。

不僅如此，我時不時在深夜發 Line 訊息到工作群，自以為這樣做是展現對工作的 Commitment，但後來發覺，現在年輕世代很重視 Work-Life Balance，下班的時間他們不會做事，也不想被打擾，在下班時間談工事並不適當，只會引發員工負面情緒。

因此，我後來都會把想到的事項打下來，然後先『寄信給自己』暫存起來，隔天上班時間才會指派出去。部屬發覺我的作法有改變，也曾經開玩笑地說：『下班時間終於可以好好追劇，上班再來好好追工作進度。』」

我過去的的另一個「陋習」是：「有下屬曾經在 1-1 時直陳我很『微觀管理』 （ Micro──Management ），這跟我重視細節的個性以及過往的行銷訓練有關，但後來，我發覺『微觀管理』 （ Micro──Management ）會跟『不放權』、『不放心』劃上等號，因此，後來逐漸調整成抓大放小、賦能員工、相信夥伴，不僅讓我跟下屬的關係獲得巨幅改善，同事的表現更能被上層主管或者其他部門同事看見，他們的成就感更好，做起事來也更起勁。」

《從內做起》（頁 93-95）一書中提及，領導者應該「保留餘裕」，這真的對當時年輕的我，有如當頭棒喝，所以，「保留餘裕」，要幹嘛？

▍餘裕，可以增進自我察覺的能力；

▍餘裕，可以提供思考的空間；

▍餘裕，可以讓我們恢復精力。

作為領導者，必須從時間、精力、管理等等維度，「保留餘裕」。不管是用來自我察覺或者觀察同仁的心情或表現；用來思考、反省或是與夥伴們溝通、對話；甚至只是好好下班、恢復精力，尊重同仁的「非工作時間」，都能將狀態維持得更好。「領導者的餘裕」──

▍能讓你的心情更穩定，好好跟同事說話，你的團隊也會更「心理安全」；

▍能讓你的腦袋更清晰，好好對同事交辦，你的團隊也會更「聰明工作」；

▍能讓你的力量更乾淨，好好向同事鼓勵，你的團隊也會更「持久作戰」。

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領導居然有五個層次？從某個 CEO 偷學到的提問力量

那一年，我在一間奈米新創擔任營運總監。那是一次跨部門協作的專案，我本來以為 CEO 會直接制定任務清單，把每個部門的工作分配好。但他開口的第一句不是指令，而是問題：

「這個專案的核心目標是什麼？」

「如果只能完成一件事，什麼是最關鍵的？」

「你們各自的專業，能否提出更好的解法？」

會議變得安靜，每個人都在思考。然後，討論開始延伸到平常不會觸及的地方——使用者體驗、執行可行性、後續影響。 我驚訝地發現，這種由問題引導的討論，讓大家更投入，也更有主人翁意識。

Maxwell 在《從內做起》裡列出領導力的五個層次：職位、認可、生產、立人、巔峰。 營運總監的做法，已經超越了「生產」，進入「立人」——他不是只想完成專案，而是想培養團隊的思考能力。 這段經驗，影響了我往後帶領、引導團隊的方式。 在策劃活動時，我不再直接給答案，而是問團隊：「這樣的活動設計，你會帶男朋友來玩嗎？」、「如果你是參加者，會對哪個環節印象最深？」、「有沒有更有趣的互動方式？」 當成員意識到自己的意見會被認真對待，他們會更積極投入，結果往往比我單方面制定方案更好。

這恰恰跟《從內做起》（頁 212~213）提到的概念若合符節：

👉 領導團隊時，你需要打造一種氛圍：「誰有最好的點子，就是贏家。」

要如何鼓勵團隊成員有話說出來，有 3 件重要的事情：

▍ 一開始，不要讓別人以為你有最好的答案 ── 這樣別人會倚賴你，就不思考，或不願意說出想法；

▍ 問問題 ── 藉著問問題，幫他人頗析問題，深度思考；

▍ 試著當教練，不當王 ── 教練會引出每個人最好的潛力，發現並實現潛能；王，只會下命令。

最好的領袖，會幫助別人不需要領袖就看見問題，並解決問題。

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僕人式領導——我如何辦了一場史無前例的熱舞大賽？

會議桌上擺滿了舞台設計圖、活動流程表、參賽者名單。大家正為流程細節激烈討論，而我心裡很清楚——這場比賽的主角不是我們企劃團隊，而是那些站上舞台的舞者。

籌辦南山熱舞大賽時，我刻意提醒自己：我們的任務是搭舞台，而不是搶舞台。 這就是《從內做起》談到的僕人式領導——衡量成功，不是你拿到多少掌聲，而是你替多少人創造了被看見的機會。

Maxwell 提到僕人式領導的五個實踐：

▍ 不仰仗職位或頭銜

▍ 信任他人的潛力

▍ 從他人的角度看事情

▍ 打造鼓勵的氛圍

▍ 以增加他人價值為衡量標準

我用 10/80/10 模式來推進比賽：

▍ 前10%：定義方向與願景——這不只是比賽，而是讓同仁、學生、社會看見南山文化活力的窗口。

▍ 中間80%：全權交給團隊去設計舞台、招募參賽者、規劃宣傳。

▍ 最後10%：我才介入細節調整，確保現場體驗與品牌形象一致。

活動當天，我幾乎不用操心流程，因為每個人都把自己的區塊照顧得很好。比賽結束後，一位參賽員工私下對我說：「謝謝你們讓我有機會站上舞台，這是我第一次覺得公司看見了我。」

另一位業務夥伴也跟我分享心路歷程：「我 15歲開始跳舞，舞蹈生涯中間經歷過左右兩腳不同時間發生前十字韌帶斷裂而手術休息，復健後仍持續跳舞不放棄。對我而言，跳舞是生命，像呼吸一樣不可或缺的存在。我從沒想過，當了業務員後，還能繼續跳舞，謝謝南山人壽，謝謝我自己，更謝謝你，搭建了這個令人驚豔的戲棚。」 那一刻，我超感動——因為這才是活動存在的真正價值。

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不顯老，自我成長是一輩子的課題

👉 有人問 81 歲的大提琴演奏家 Pablo Casals：「為什麼每天還要花好幾小時練習？」

「我想，這樣我會更進步。」他回答。

（P. 395，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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👉 要未來更好，要持續自我成長，要避免老態龍鍾。這裡有 5 個刻意「不顯老」的方法：

▍ 「問問題」── （大部分的）老人都沒有好奇心。問問題代表你仍然對萬物好奇，代表你依舊對生命感興趣；

▍ 「提高卓越標準」── （大部分的）老人會降低標準，因為他們累了，覺得「這樣就可以了」。不顯老，我們，得持續提高標準；

▍ 「以人為中心」── （大部分的）老人會變得自我中心，倚老賣老，談過去的豐功偉業，談現在的疾病和醫療。我們，應該關注他人；

▍ 「注意姿態」── （大部分的）老人會彎腰駝背，看起來就是老邁。我們，應該把腰桿挺直；

▍ 「聚焦在今日」──（大部分的）老人因今日了我無生趣，會談論往昔。我們，應該聚焦當下。

（P. 363-364，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

👉 追求「自我成長」，你必須刻意做 5 件事：

▍ 「我把成長放在第一優先」── 對於學習的優先次序，我必須非常有意識；

▍ 「我在每個情況中尋找成長的機會」── 我問自己，「看到機會了嗎？若有，那我利用機會了嗎？」；

▍ 「我問一些助我成長的問題」── 透過提問，「主動尋找」成長；

▍ 「我把每天所學歸檔」── 最容易浪費時間的就是找東西；

▍ 「我把正在學習的傳遞給他人」── 我「總是」想把所學分享出去，不僅增強學習，也增加他人價值。

（P. 382-383，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

進入前中年，我覺得自己對於「自我成長」這件事情更有危機感以及腎上腺素，回扣到上述 5 個刻意「不顯老」的方法以及「自我成長」的 5 件事，我確實刻意做了 4 件事：

🚀 將「輸出」作為終局思維：跟 Maxwell 的觀念一樣，我「總是把正在學習的傳遞給他人」── 我「總是」想把所學分享出去，可能是一篇貼文、一篇長文、舉辦讀書會，或者演講。透過輸出，我總是能再次反思，表面上是幫助別人，實際上，透過這個「輸入-輸出-再輸入-再輸出」的流程，賺到最多的，往往是自己。

🚀 建立一個不一定會出書的「出書計畫」：跟 Maxwell 的觀念一樣，「我把每天所學歸檔」。截至 2026 / 11 / 3 的今天為止，我已經在方格子上撰寫了 9 篇出書計畫的文章（因為單篇有 4 萬字的上限），換言之，我幾經建構了近 36 萬字的「出書計畫」，出不出書不是我可以控制的，但計畫是我可以進行的。這像是自我的對話、累積跟檢驗，只要有任何的貼文 / 素材 / 靈機一動的想法 / 讀書心得，都會更新這篇文章。說實在，不一定真的會出書，但我相信，一定有可以讓我有所累積。而這個「前後一致」與持續積累，也許有一天能讓我「一夕成功」吧？

🚀 「問問題」：我依舊對生命感興趣，因此我問大量的問題；我仍然對萬物好奇，因此我問大量的問題；我還是對自我有很多想像，因此我問大量的問題；

🚀 「以人為中心」：對於旁人，我比過去更好奇、更在意、更關切；我比較脫離「自我中心」，不再將自己限縮在框框裡。在中國商銀香港分行擔任高管的表哥找我喝酒，我去了；10 年沒聚會的統一企業 MA 老同事找聚餐，我去了；素昧平生的領英網友說要請教我新創商模，我去了；當然，我更關心團隊夥伴，不管是 1-ON-1、Line 對話或者日常交流，我想讓他們知道，成功不在我，在團隊，在他們。

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一致性 vs. 棒球場上的「R-H-E」檢核法

有些事情，不會在一場活動或一篇貼文後見效。

Maxwell 說過：「一致性是達到卓越的先決條件。持續練習，才能進步；唯有進步，才能卓越。」 一致性，也包含情緒的穩定。我用他的「24 小時原則」——成功或失敗的情緒，只允許停留一天——來保持節奏。 曾經，一場精心策劃的線上活動因技術問題中斷，觀眾流失一半。當晚我很懊惱，但隔天一早我就召開檢討會，帶著團隊討論補救方案。 領導力不是在風平浪靜時展現的，而是在風浪中維持方向的能力。

除了這些原則，我也從棒球運動中得到啟發——RUN、HIT、ERROR 三個致勝要素，其實同樣適用於領導與企劃工作：

RUN（得分）：確保專案不只是開了好頭，而是最終能達成目標，真正「得分」。這需要清楚的願景與策略，讓每一次行動都朝終點邁進。

HIT（安打）：持續累積有效的行動，像一次次安打般，雖然不一定每次都是全壘打，但穩定的輸出會讓分數自然累積。這就像在社群與活動中保持內容品質與更新節奏。

ERROR（減少失誤）：在高壓或快節奏中減少低級錯誤，需要檢討機制與一致性的作業標準。每少一次失誤，都是一次保住勝局的機會。

我在保險業的社群與活動工作裡，也用這個簡單的「R-H-E」檢核自己和團隊——有沒有持續前進？有沒有穩定輸出？有沒有避免不必要的錯誤？這三點雖然簡單，但長期堅持，往往決定了成敗。

還有一點，是成長心態。Maxwell 的「學習–砍掉重練–重新學習」公式，幫助我不被過去成功綁住。 短影音興起時，我們不得不放下原本依賴的長影片策略，轉向節奏更快的內容。雖然辛苦，但正因如此，我們在社群互動上反而走在前面。

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結語：領導，是每天的選擇

👉 將你的時間、精力、資源，聚焦在你的強項或熱情上，重新思考你目前的人生：

▍ 放掉你做得不太好的，去做你能做得好的

▍ 放掉你沒有熱情去做的，而去做你充滿熱情的

▍ 放掉可有可無的，而去做會造成不同的、產生影響力的

▍ 放掉不屬於你的夢想的，而去做你夢想的

（P. 350-351，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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Maxwell 說：「領導力 = 把願景轉變為真實的能力。」 從博恩合作案、CEO 的提問、熱舞大賽，到保險業社群的日常，我最大的收穫不是完成了多少專案，而是學會了每天選擇如何影響別人。

領導不需要等到有頭銜才開始——它發生在你選擇主動解決問題的那一刻，發生在你願意多問一個有價值的問題時，也發生在你決定讓別人站上舞台的瞬間。

從內做起，不是一句口號，而是一種持續的實踐。 而當你養成這種習慣，你會發現，不論身處什麼角色，你都能成為帶來改變的人。

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附錄：問題發生時，先問這 15 個黃金問題

👉 問題發生時，你應該開始問問題，以更深入了解問題、收集資訊、腦力激盪。以下是你可以優先問團隊的 15 個問題：

▍ 問題何時開始？

▍ 問題在何處開始？

▍ 誰第一個注意到（或提出）問題？

▍ 問題的可能起因有哪些？

▍ 問題是一個起因還是多個成因？

▍ 問題影響的層面？影響了哪些利害關係人？

▍ 還有什麼其他可能的負面後果？

▍ 這問題屬於更大問題的其中一個部分嗎？如果是，關聯為何？

▍ 誰曾經成功處理（解決）類似問題？

▍ 有哪些可能解法？

▍ 上述所有解法需要多少時間、專家、資源？

▍ 同事們會贊同這些解方嗎？

▍ 每個解方需要多少時間、專家、資源？

▍ 這些解方如何對我們的未來帶來助益？

▍ 我們的教訓跟學習是？

（出處：從內做起 Developing the leader within you 2.0，頁 220~221）