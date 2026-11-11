2026-11-11 14:40 Cecelia
哈利波特周邊2026新品開搶！5款台灣限定辦公小物一次看 牡鹿護法一卡通、玻璃獸頸枕、分類帽購物袋
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：BeComeTrue 推出哈利波特辦公系列新品。
- 重點二：主打牡鹿護法、分類帽、玻璃獸等元素。
- 重點三：11月10日起官網預購，7-ELEVEN同步開放一卡通。
風靡全球的奇幻經典《哈利波特》（Harry Potter）再增新收藏！BeComeTrue 繼金探子、巧克力蛙造型一卡通獲得熱烈迴響，本次帶來更豐富的哈利波特主題周邊，為粉絲收藏再添全新選擇。這次最新系列專為粉絲和收藏控打造，將設計靈感來自於《哈利波特》與《怪獸》電影系列的護法、分類帽、霍格華茲四大學院、玻璃獸與怪獸書等經典元素融入職場生活，完全就是為粉絲和辦公族準備的夢幻陣容。
在魔法世界中，「護法」不僅是對抗黑暗力量的重要關鍵，更是影迷心中極具魅力的象徵之一。本次推出「護法造型一卡通」以哈利波特牡鹿護法為設計靈感，採用絨毛材質搭配立體鹿角，將原本神聖莊嚴的護法化為可愛吊飾，將這份獨一無二的守護帶進日常；造型實用兼具的「分類帽收納購物袋」以霍格華茲四大學院葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫為主題，收起時還能變身迷你分類帽吊飾隨身攜帶；「霍格華茲四大學院服上衣」，則以俐落的黑色 Polo 衫為基底，領側繡上「Harry Potter」字樣，搭配四大學院刺繡徽章，另有四款學院領巾可自由搭配，日常也能展現哈利波特的學院風格。
滿足粉絲收藏期待，《怪獸與牠們的產地》系列新品同步登場，「怪獸書造型包」以經典魔法書為設計靈感，袖珍般的尺寸仍保留滿滿辨識度，拉鍊打開彷彿張開利嘴還能收納小物，拿在手上有如將紐特·斯卡曼德的隨身怪獸書帶著走；此外，人氣角色之一的「玻璃獸」也成為安撫小物的設計靈感。「玻璃獸兩用頸枕」圓滾滾的外表搭配無辜眼神，可愛中帶點俏皮，令人忍不住想抱緊處理。除了抱在懷中、當作手托，它也能變身柔軟頸枕。無論工作紓壓還是小憩，都能作為陪伴玩具帶來療癒效果！
《哈利波特》辦公系列授權周邊商品預計於2026年11月10日於 BeComeTrue 官方網站及授權經銷通路限時開放預購；全台 7-ELEVEN 、萊爾富於11月17日開放預購一卡通，把握期間及早收藏心儀款式！
精華 FAQ
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本次推出的辦公系列包含牡鹿護法造型一卡通、分類帽收納購物袋、霍格華茲四大學院服上衣、怪獸書造型包，以及玻璃獸兩用頸枕，兼具收藏與日常實用性。
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設計靈感取自《哈利波特》與《怪獸》系列中的護法、分類帽、霍格華茲四大學院、玻璃獸和怪獸書等經典元素，並把魔法世界風格融入職場與生活用品。
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《哈利波特》辦公系列授權周邊預計於2026年11月10日在 BeComeTrue 官網及授權通路限時預購，7-ELEVEN與萊爾富則於11月17日開放一卡通預購。
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