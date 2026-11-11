2026-11-11 12:40 女子漾／編輯ANDREA
哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
綜藝天后小S（徐熙娣）與派翠克主持的東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集重磅邀請到「音樂頑童」庾澄慶（哈林）踢館！縱橫演藝圈40年的哈林，這次難得現身卻與小S砲火四射。哈林不僅誤用「饅化」一詞惹得小S當場崩潰跳腳，小S更是大膽逼問他「兩段婚姻差在哪？」超真實又爆笑的互動，讓全場氣氛嗨到最高點！
節目一開場，兩人就互相吐槽。聊到歲月痕跡與外貌保養時，哈林感嘆女生維持狀態實在辛苦，沒想到下一秒竟對著小S脫口而出：「其實妳『饅化』情況不嚴重啦！」這句話宛如踩到地雷，讓小S氣到當場彈起來怒吼：「饅化是有在注射耶！我根本沒注射！」發現自己用錯詞的哈林連忙道歉，小S甚至直接抓起哈林的手狂拍自己的臉頰，霸氣證明雙頰「純天然、零醫美」，讓哈林笑著認證：「真的欸，妳還是很漂亮啦！」小S也感性認同哈林曾說過的「寧願優雅地老去，也不要奇怪地美麗」。
談起當年對「ASOS」的初印象，哈林透露是聽老友王治平提起，本以為只是普通的少女偶像，見到本人才發現這對姐妹花根本「瘋到不行」，完全顛覆當年演藝圈傳統。小S也加碼爆料一段荒謬往事，直呼當年老闆差點把她們的團名取作「嘟比嘟哇」，嚇得姐妹倆趕緊向王治平求救，最後才靈機一動改為「SOS」。小S至今仍心有餘悸地笑說：「王治平老師真的救了我們一命，不然我們現在就叫嘟比嘟哇了！」
節目高潮落在小S的「地獄級拷問」，她瑟瑟發抖地問道：「你覺得第一次結婚跟第二次結婚，有什麼不一樣的感覺？」全場瞬間屏息。沒想到哈林展現天王級高EQ，幽默神回：「我在想第三次……」惹得全場哄堂大笑。隨後他收起玩笑，感性表示答案都寫在歌曲《愛人》裡，「最終就是要有一個人，能完全接住你的喜怒哀樂。」
不死心的小S接著大膽追問「現在跟老婆還有性慾嗎？」哈林也毫不避諱直言「『炙熱』是很重要的一件事！」大方護愛的態度超Man，但他隨即笑嗆不想再透露更多細節，就怕被剪成短片在網路上瘋傳，兩人一來一往的犀利交鋒，也成為本集最大亮點。
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