2026-11-11 13:44 女子漾／編輯黃冠婷
《我的王室死對頭》財閥男神攻台！許南俊見面會12/13開搶 全場都有擊掌福利、1對1合照都有
韓劇男神許南俊要來台灣見粉絲了！憑藉《現在撥打的電話》暖男醫師、《我的王室死對頭》財閥公子圈粉無數的他，宣布將於2027年1月23日在Zepp New Taipei舉辦《HEO’s NEXT?》台北粉絲見面會。這次不僅全場都有Hi-Touch福利，還有機會抽中1對1合照、親筆簽名拍立得等驚喜好禮，門票將於12月13日中午12點在拓元售票系統開賣。
許南俊演技大爆發！從《法官大人》反派變身暖男醫師
許南俊2019年以電影《初盞初樂》出道，陸續演出《婚禮大捷》、《Sweet Home》第二、三季等作品，並在《法官大人》中飾演令人不寒而慄的反派金相赫，展現強烈的角色氣場。
隨後，他在《現在撥打的電話》化身溫柔體貼的精神科醫師池尚祐，憑藉與反派形象截然不同的演出受到關注，接著又參與《百次的回憶》，並在《我的王室死對頭》中飾演財閥公子車世界。
今年許南俊更獲得「2026年度品牌大賞」戲劇類男演員獎，以及「第53屆韓國放送大賞」最優秀男演員獎，演技與人氣持續攀升。
首爾、東京見面會完售！單槓咬絲帶掀尖叫
許南俊今年8月舉辦出道7年來首場個人粉絲見面會，首爾場約2,700個座位迅速售罄，10月東京場也全數完售，並加開名古屋場。
首爾場上，他不僅開口獻唱、重現劇中經典朗讀橋段，還走入觀眾席與粉絲互動。東京場更挑戰懸吊單槓，同時用嘴咬開蝴蝶結絲帶，展現反差魅力，也讓粉絲更加期待台北場的演出內容。
許南俊台北見面會1/23登場！全場Hi-Touch還能抽合照
《HEO’s NEXT?》台北見面會將於2027年1月23日登場，主辦單位準備多項粉絲福利，所有購票觀眾皆可參加Hi-Touch，並獲得台北紀念小卡及台北限定海報。
此外，依不同票區還有機會抽中1對1合照、10人或20人團體合照，以及親筆簽名小卡、拍立得與海報等福利。
許南俊《HEO’s NEXT?》台北見面會售票資訊活動日期：2027年1月23日（六）
活動地點：Zepp New Taipei
售票時間：2026年12月13日（日）中午12點
售票平台：拓元售票系統
票價：新聞稿前後資訊不一致，待主辦單位確認完整票區價格。文中列有5,880元、4,880元、4,480元、3,880元及愛心票2,940元。
粉絲福利：全場Hi-Touch、台北紀念小卡、台北限定海報，另有合照及親筆簽名周邊抽選，詳細資格依票區公告為準。
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