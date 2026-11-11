2026-11-11 11:28 女子漾／編輯黃冠婷
史蒂芬金狂推恐怖神片！《屍蹤拼圖》父親失蹤多年竟成腐屍，真相超駭人
恐怖片迷準備迎接新一波驚嚇！由《獵頭武士》導演喬登道尼執導的恐怖新片《屍蹤拼圖》，找來《夜魔俠》女星黛博拉安霍爾主演，更獲「恐怖大師」史蒂芬金推薦，形容電影宛如《突變第三型》結合《沉默的羔羊》。全片融合犯罪懸疑、法醫調查與身體恐怖元素，隨著一具身分成謎的腐屍出現，逐步揭開超乎科學常理的駭人真相。
《屍蹤拼圖》劇情介紹：父親失蹤多年，竟成離奇腐屍
《屍蹤拼圖》故事從一樁詭異命案展開。警方在海岸住宅發現兩名遭殘忍肢解的死者，傷勢宛如野獸攻擊，後院更出現一具嚴重腐敗、難以辨識身分的屍體。
經過調查，警方確認腐屍竟是法醫人類學專家梅格（黛博拉安霍爾 飾）失蹤多年的父親。原本不願介入案件的她，因為對科學的好奇，以及父親失蹤當晚留下的恐怖記憶，決定協助調查。
然而，隨著驗屍工作深入，梅格發現父親遺體出現難以用科學解釋的異常現象，也讓這起命案逐漸走向不可預測的方向。
史蒂芬金推薦！《屍蹤拼圖》結合犯罪懸疑與身體恐怖
《屍蹤拼圖》由曾執導《獵頭武士》的喬登道尼編導，並與長期合作的凱文史都華共同打造劇本，製作團隊也包括《愛你致死不渝》製作人詹姆斯哈里斯。
電影受到恐怖小說大師史蒂芬金推薦，他將本片與《突變第三型》、《沉默的羔羊》相提並論。導演則從《X檔案》、《火線追緝令》與《夜霧殺機》等經典作品汲取靈感，以陰鬱場景、聲音設計及實景特效營造不安氛圍，並透過法醫調查一步步推進謎團。
《夜魔俠》黛博拉安霍爾主演！挑戰法醫專家
曾以《噬血真愛》吸血鬼潔西卡一角走紅的黛博拉安霍爾，後來在漫威影集《夜魔俠》中飾演凱倫佩吉，深受觀眾喜愛。
這次她在《屍蹤拼圖》中飾演法醫人類學專家梅格，面對父親離奇死亡與難以解釋的驗屍結果，必須在理性判斷與內心恐懼之間尋找答案。
電影結合犯罪調查與超自然謎團，並以出人意料的劇情轉折作為賣點，至於梅格最終發現什麼真相，就留待觀眾進戲院揭曉。
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