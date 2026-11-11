2026-11-11 11:11 女子漾／編輯黃冠婷
韓國3組人氣音樂人攻陷浪人祭！Band Nah告白落日飛車、Milena念念不忘台灣雞排
「2026浪人祭｜百年好運‧億載千秋」集結三組韓國新生代音樂人，包括曾參與韓劇《柔美的細胞小將》OST製作的獨立樂團Band Nah、R&B創作歌手Milena，以及韓國五人嘻哈團體0WAVE，接力登上台南安平舞台。三組音樂人感受到台灣樂迷的熱情，也分享對台灣音樂、美食的喜愛與未來計畫。
Band Nah公開告白落日飛車！期待替台灣影視寫歌
曾參與《柔美的細胞小將》等韓劇原聲帶製作的Band Nah，這次特別準備多首節奏鮮明的歌曲，希望即使不懂韓文的觀眾，也能跟著音樂一起唱跳。
談到台灣音樂，Band Nah大方告白：「台灣樂團當中，我很喜歡聽落日飛車的音樂。」也透露近期反覆聆聽FunkyMo的專輯《People, Places, Things》，更期待未來有機會替台灣電影或電視劇創作原聲帶。目前樂團正籌備12月推出新作品，並計畫拓展海外演出。
Milena不到一年重返台灣！難忘雞排、冰火菠蘿油
韓國R&B創作才女Milena今年2月才來台演出，這次便兌現「一定會再來台灣」的承諾，首度登上台南浪人祭舞台。
擁有首爾大學古典音樂背景的她，擅長融合R&B、爵士與流行元素。這次演出日期恰好接近11月4日出道紀念日，格外具有紀念意義。Milena也曾分享對台灣街景的喜愛，更難忘夜市雞排與冰火菠蘿油的美味。
0WAVE首度挑戰夜間戶外音樂祭！預告新歌與巡演
憑藉〈with me〉累積百萬點閱的韓國五人嘻哈團體0WAVE，繼台北演出後再度登上台南浪人祭，更迎來團體首次夜間戶外音樂祭演出。
成員透露，這次特別針對戶外舞台調整表演細節，希望呈現不同於室內場館的演出魅力。談及今年推出的EP《0》，五人表示為了追求更成熟的音樂風格，製作期間經歷多次修改，也預告接下來將推出新作品並規劃巡演。
本次三組韓國音樂人來台，為韓國文化體育觀光部（MCST）、韓國文化產業振興院（KOCCA）共同主辦的「KOREA SPOTLIGHT」合作企劃，透過ULC Presents有料創藝與浪人祭攜手促成，讓台韓獨立音樂交流持續升溫。
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