2026-11-11 10:45 女子漾／編輯ANDREA
追劇狂人必看！愛奇藝熱播TOP5：許凱、肖戰、田曦薇全上榜，這部「全糖暗戀劇」登頂奪冠！
各位陸劇迷最近是不是又陷入劇荒？愛奇藝最新熱播榜單熱騰騰出爐！這次入榜的劇集不僅卡司頂配、題材更是千變萬化，從爆笑宅鬥、高燃復仇到療癒心靈的都市劇應有盡有。今天就帶大家盤點愛奇藝熱播榜TOP 5的神仙劇集，快看看你的追劇清單畫上記號了沒！
TOP 5：《一甌春》｜許凱 × 周也
「殺伐腹黑男」遇到「清醒黑蓮花」，智商線上極限拉扯！
《一甌春》改編自高人氣小說，由許凱與周也高顏值搭檔。劇情講述極具城府的沈潤（許凱 飾）與一心謀劃復仇的謝清圓（周也 飾），兩人在宅鬥與朝堂風雲中互為利刃、彼此牽制。雙強設定加上爽快俐落的劇情推進，男女主角理智與情愫交織的曖昧張力簡直讓人欲罷不能！
TOP 4：《逐玉》｜田曦薇 × 張凌赫
屠戶女與落難侯爺「假婚真愛」，極致反差萌超嗑！
由田曦薇飾演的市井女戶主「簡長安」在風雪中救下隱姓埋名的落難侯爺（張凌赫 飾），兩人懷揣各自目的開啟一段「各懷鬼胎」的契約婚姻。田曦薇將嬌憨與剛強詮釋得相當到位，配上張凌赫腹黑又深情的反差魅力，爆笑又虐心的宿命感拉滿，難怪播放量一路暴漲！
TOP 3：《魅影神捕》｜羅雲熙
古裝美男羅雲熙重磅回歸！懸疑奇案加上絕美打戲無敵
以精緻古裝形象深植人心的羅雲熙，這次在《魅影神捕》中化身身懷絕技、心思縝密的捕快。全劇以高能懸疑的單元奇案為主線，劇情環環相扣、絕無尿點。最受觀眾讚賞的莫過於羅雲熙行雲流水般的打戲與強大氣場，視覺與視覺效果雙重享受，絕對是懸疑劇迷的必追首選！
TOP 2：《小城良方》｜肖戰 × 姜妍
肖戰化身天才醫師！煙火氣滿滿的市井治癒處方
肖戰飾演的天才醫生劉錚亮在遭遇人生低谷後回到家鄉，與一群看似「不靠譜」的市井小人物攜手重新出發。這部劇沒有浮誇的霸總套路，而是深耕於小鎮的人情暖意與生活細節。肖戰細膩自然、接地氣的演技，為觀眾開出了一劑療癒心靈的人生良方，讓人看完心頭暖洋洋。
TOP 1：《折月亮》｜林一 × 盧昱曉
社恐少女追愛天才少年！全糖「暗戀成真」奪下冠軍
榮登熱播冠軍的就是全網爆火的甜寵劇《折月亮》！由林一與盧昱曉領銜主演，講述嚴重社恐少女雲厘重逢高中暗戀的天才少年傅識則，在朋友助攻下鼓起勇氣展開「勇敢追愛」的故事。林一的清冷學霸感與盧昱曉軟萌可愛的演技相得益彰，從暗戀的酸甜到雙向奔赴的甜蜜，每一集都讓人甜到姨母笑，奪下 TOP 1 實至名歸！
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