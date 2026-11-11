2026-11-11 10:15 女子漾／編輯周意軒
《魔鬼的計謀3》16位參賽者一次認識！河錫辰、鄭賢奎回歸，神童迎戰生存賽5冠王
《魔鬼的計謀3》這次真的把高手找齊了！Netflix燒腦實境節目第3季集結16位玩家，除了前兩季冠軍河錫辰、鄭賢奎回歸，還邀來擁有生存競賽五連冠紀錄的張東民，以及洪榛浩、吳炫旻等熟面孔。Super Junior神童、John Park、JaeJae也加入戰局，讓這場較量增添更多變數。究竟是經驗豐富的冠軍再次勝出，還是新玩家成功突圍？追劇前先認識本季參賽者！
這陣容誰贏都不意外！《魔鬼的計謀3》16位參賽者IG先收藏！
前兩季冠軍河錫辰、鄭賢奎回歸，迎戰生存節目5冠王張東民，還有Super Junior神童加入！追劇前先認人，看看你想替誰應援。
張東民：生存競賽5冠王，登場就讓對手繃緊神經
喜劇演員張東民（Jang Dong-min）是韓國生存實境節目的代表人物，擁有連續五次參加生存競賽並奪冠的紀錄。他曾在《The Genius》等節目展現分析規則、組織聯盟與談判的能力，也因此被稱為「生存遊戲之神」。
本季預告中，有玩家希望與他合作，也有人將他視為必須擊敗的目標。當所有人都知道他的實力，張東民如何應付對手的提防，將是一大看點。
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洪榛浩：電競選手轉戰撲克，元祖冠軍再度出擊
洪榛浩（Hong Jin-ho）曾是《星際爭霸》職業電競選手，之後轉戰職業撲克，也是《The Genius》第一季冠軍。
電競與撲克都考驗判斷、耐心及臨場反應，這些經驗也讓他成為腦力競賽中不可小看的對手。此次與張東民、吳炫旻等玩家同場，熟悉彼此打法的老對手會如何交鋒，格外令人期待。
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吳炫旻：「人類計算機」回歸，張吳聯盟能否再合體？
吳炫旻（Oh Hyun-min）擁有韓國科學技術院KAIST背景，以快速計算與邏輯分析能力受到關注。他曾在《The Genius》中與張東民組成「張吳聯盟」，成為許多生存節目觀眾印象深刻的搭檔。
不過，經典組合也容易成為其他人的警戒對象。第三季預告中，鄭元泳直接把拆散兩人列為目標，這段合作關係能否延續，仍充滿變數。
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河錫辰：第一季冠軍回鍋，冷靜解題再受考驗
演員河錫辰（Ha Seok-jin）是《魔鬼的計謀》第一季冠軍，漢陽大學機械工程學系出身的他，曾憑藉推理能力與穩定表現一路闖進決賽。此次回歸，他的實力早已被其他玩家看見。面對更多熟悉生存競賽的對手，河錫辰能否再次找到突破口，也是追過第一季的觀眾最關心的事。
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鄭賢奎：戀綜熟面孔變冠軍，迎戰歷代強者
鄭賢奎（Jeong Hyun-gyu，另譯鄭泫揆）曾因《換乘戀愛2》受到關注，之後參加《魔鬼的計謀》第2季並奪冠，讓觀眾看見他在戀愛實境節目之外的另一面。這次與河錫辰同場，形成前兩季冠軍正面較量的局面。面對張東民等經驗豐富的玩家，他會選擇合作還是主動出擊，值得繼續觀察。
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金東載：第一季玩家再挑戰，帶著撲克經驗回來了
金東載（Kim Dong-jae）曾參加《魔鬼的計謀》第一季，積極投入遊戲的表現讓不少觀眾留下印象，如今則以職業撲克選手身分再次參賽。撲克考驗的不只有計算，還包括讀懂對手、控制資訊與承受風險。累積更多競賽經驗後，金東載這次能走多遠，讓人好奇。
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西出口：征戰《血之遊戲》，熟悉高壓競爭
西出口（XITSUH）是韓國饒舌歌手，曾參加《血之遊戲》第2、3季，對生存實境節目的競爭與人際角力並不陌生。當遊戲需要快速應變、協調立場，甚至重新組成聯盟時，他過往累積的經驗可能派上用場，也是本季值得留意的玩家。
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Yurisa：門薩會員加撲克冠軍，實力不能小看
Yurisa兼具模特兒、YouTuber與撲克選手身分。根據Netflix官方介紹，她是IQ達156的門薩會員，接觸撲克約半年便曾拿下亞洲女子賽事冠軍。具備解題與競賽背景的她，進入需要合作、談判的合宿環境後，如何將個人能力轉化為勝算，將是觀察重點。
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神童：《大逃出》解謎高手，轉戰腦力生存賽
Super Junior成員神童（SHINDONG）也是《大逃出》系列的熟面孔，觀眾曾在節目中看見他的觀察力、線索整合與解謎表現。此次加入《魔鬼的計謀3》，除了破解遊戲，也得面對其他玩家的策略與選擇。熟悉解謎節目的他，會如何適應這場競爭，令人期待。
Instagram：@earlyboysd
玄京烈：首爾大學博士、Google工程師加入戰局
玄京烈（Hyun Kyunglyul）是擁有首爾大學博士學位的Google軟體工程師，也曾參加《Society Game》。他兼具工程背景與生存節目經驗，面對複雜規則時的理解方式，以及與其他玩家合作的選擇，都值得關注。
Instagram：@kyunglyulhyun
John Park：《The Time Hotel》冠軍，歌手身分之外還有這一面
John Park是韓裔美籍歌手，也曾拿下生存實境節目《The Time Hotel》冠軍，並參與《謎案搜查團》等推理解謎節目。若只熟悉他的音樂作品，這次或許能看見不同面貌。帶著奪冠經驗加入戰局的他，同樣是本季不能忽略的競爭者。
Instagram：@johnparkgram
JaeJae：《女高推理班》班底，挑戰談判與心理戰
主持人、節目製作人JaeJae因《文明特急》累積人氣，也是《女高推理班》的固定班底。過往的主持與推理節目經驗，讓她熟悉資訊整理及團隊討論。在必須交換線索、協調策略的遊戲裡，她會如何發揮自己的優勢，也是一大看點。
Instagram：@happy_jae_jae
Nucksal：饒舌歌手也是桌遊迷，能否衝出重圍？
Nucksal是韓國饒舌歌手，也是熱愛桌遊的玩家。平常在綜藝節目中展現幽默感的他，這次將在競賽裡接受不同考驗。面對多位冠軍與高學歷參賽者，桌遊經驗能否幫助他掌握規則、找到策略，讓人期待他的表現。
Instagram：@nucksal
李陶：補教名師跨界，戀綜之後挑戰燒腦遊戲
李陶（Yi Do）是首爾大學出身的補教名師，曾出演Netflix《母胎單身戀愛大作戰》。這次轉戰腦力競賽，他能否運用教學工作累積的資訊整理及表達能力，在團隊討論中取得信任，是另一個值得關注的切角。
Instagram：@yidoforyou
Stella Jang：多語創作歌手，帶來不同解題視角
Stella Jang是曾在法國求學的韓國創作歌手，具備多語能力。音樂創作與海外求學背景，也讓她成為本季風格鮮明的新玩家。當遊戲涉及語言、符號或聯想時，她會如何理解題目、提出解法，讓人好奇。
Instagram：@interstellajang
鄭元泳：低調桌遊玩家，預告直接挑戰張吳聯盟
鄭元泳（Jung Wonyoung）是IT開發專案經理，也是一名桌遊玩家。Netflix官方介紹指出，他曾在公司內部生存競賽及桌遊比賽中展現實力。雖然知名度不及其他藝人與冠軍玩家，他在預告中已表明想拆散張東民與吳炫旻的聯盟。這位被製作團隊看好的隱藏強者，能否為戰局帶來變化，值得追下去。
Instagram：@jwy_jwy_
《魔鬼的計謀3》已於2026年11月10日在Netflix開播。本季看點除了遊戲難度，還有高手之間如何建立信任、選擇盟友，以及在局勢改變時做出決定。當每個人都知道對手不好惹，任何一次合作與翻盤，都可能成為影響勝負的關鍵。