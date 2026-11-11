2026-11-11 10:43 女子漾／編輯黃冠婷
湯婆婆又要收走你的名字！《神隱少女》25週年上映 3大限定好禮免費拿 限量車票必搶
宮﨑駿執導的吉卜力經典動畫《神隱少女》迎來上映25週年！片商甲上娛樂宣布，《神隱少女》25週年數位紀念版將於11月27日重返全台大銀幕，並公開全新預告與紀念海報。這次還有兩大台灣限定企劃同步回歸，包括設計師方序中、藝術家董十行聯手打造的復刻海報，以及讓粉絲化身油屋員工的「湯婆婆簽約互動網站」。只要完成指定任務，就有機會收藏限量海報、海原電鐵乘車券書籤，甚至抽中《神隱少女》限定福袋！
《神隱少女》25週年11/27上映！全新預告帶影迷重返油屋
2001年上映的《神隱少女》，講述10歲少女千尋與父母意外闖入神靈世界，雙親因貪吃而變成豬，千尋為了拯救家人，只能在神祕湯屋「油屋」工作，並在白龍、無臉男等角色的陪伴下，逐漸學會勇敢面對未知。
這部陪伴無數觀眾成長的動畫，今年正式迎來25週年。甲上娛樂宣布推出《神隱少女》25週年數位紀念版，11月27日全台上映，讓粉絲有機會再次在大銀幕上欣賞千尋搭乘海原電鐵、白龍飛翔，以及油屋裡充滿奇幻色彩的經典場景。
片商也同步公開全新紀念版預告，帶領觀眾重新走進宮﨑駿筆下的神靈世界。
《神隱少女》25週年數位紀念版預告：
台灣限定海報藏彩蛋！白龍、無臉男悄悄現身雲層
還記得《神隱少女》先前在台灣重新上映時，讓不少粉絲搶著收藏的限定海報嗎？這次25週年，甲上娛樂再度邀請三金設計師方序中與插畫藝術家董十行合作，將經典海報重新復刻，還偷偷加入全新彩蛋！
原版海報以青藍色調、鏡像構圖與水中倒影，呈現千尋與神靈世界的奇幻氛圍。這次最特別的變化，就藏在千尋身後的巨大白雲裡，仔細觀察就能發現白龍、無臉男等角色的身影。
設計團隊運用「局部上光不上色」的印刷工藝，讓角色線稿隨著光線角度浮現，與原本的倒影互相呼應。
《神隱少女》限定海報怎麼拿？買2張電影票免費換
想收藏這張台灣限定海報的影迷，記得把握上映首週！《神隱少女》25週年台灣限定復刻版海報採A2尺寸印製，每張都有專屬流水編號，具有紀念收藏意義。
活動期間為11月27日至12月3日，只要購買《神隱少女》電影票2張，即可兌換限量珍藏海報1張，數量有限，送完為止。
湯婆婆簽約網站11/11重啟！名字真的會被收走
除了海報，當年引發討論的「湯婆婆簽約互動網站」也回來了！
由BORING Design Lab打造、獲吉卜力工作室授權的《神隱少女》互動網站，將於11月11日中午12點正式重啟，讓粉絲在線上體驗進入油屋工作的過程。
參加者將接受湯婆婆面試，簽下專屬勞動契約。最有趣的是，完成簽約後，系統會模擬電影中千尋被奪走名字的橋段，將原本輸入的姓名收走一部分，只留下其中一個字，並生成專屬的「油屋勞動契約書」。
契約甚至寫明，自11月27日起，必須在電影上映期間前往戲院觀影，否則就得永遠替湯婆婆工作，無法找回原本的名字。充滿電影梗的互動設計，也讓粉絲有機會親身體驗千尋當年的緊張心情。
海原電鐵乘車券書籤回歸！完成簽約就有機會領取
《神隱少女》最令人難忘的畫面之一，就是千尋與無臉男搭乘海原電鐵，在水面上緩緩前進的場景。這次25週年，片商也重新推出以海原電鐵乘車券為靈感的限量書籤。
粉絲只要在11月11日至12月3日期間，完成互動網站第一階段簽約，保存成功簽約畫面，並於電影上映期間前往全台戲院購買《神隱少女》電影票，在購票或領票時出示畫面，即可兌換限量「海原電鐵乘車券書籤」1份。
書籤數量有限、送完為止，想收藏的影迷可提前完成線上簽約，避免錯過兌換機會。
第二階段還能找回名字！抽3組《神隱少女》限定福袋
湯婆婆收走的名字，還有機會拿回來！
互動網站將於11月27日至12月8日推出第二階段「找回名字」抽獎活動，完成指定任務的粉絲，可參加限定福袋抽獎。
本次將抽出3組《神隱少女》福袋，獎品總價值約新台幣5,000元。
25年過去，當年跟著千尋一起走進神靈世界的觀眾，或許早已長大。這次《神隱少女》重返大銀幕，除了重溫熟悉的故事，也能重新感受千尋在未知世界中找回勇氣的過程。無論是第一次進戲院看《神隱少女》，還是想再搭一次海原電鐵，都別錯過11月27日的上映日期。
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