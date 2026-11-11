2026-11-11 19:05 女子漾／編輯桑泥
霸道總裁的危險誘惑！《BOSS的甜蜜誘惑》11/11開播，成勛化身 AI 天才財閥，為神祕女歌手心動
最新浪漫韓劇《BOSS的甜蜜誘惑》由成勛、吳世英、李正信主演，故事結合 AI 科技、娛樂圈與職場愛情，描寫一位凡事相信數據與演算法的財閥二代，為了拯救瀕臨危機的娛樂公司，開始尋找神祕女歌手「Her」，卻意外遇上白天為生活奔波、晚上站上舞台發光的獨立樂團主唱。原本只相信理性與數據的霸道總裁，這次能否抵擋愛情帶來的變數呢？
成勛化身麻省理工 AI 天才霸總
成勛在劇中飾演財閥家族的獨生子「權道赫」，畢業於麻省理工學院的他是全球頂尖的人工智慧（AI）專家，擁有雕刻般的完美身材與令人屏息的冷酷高顏值。他是個只相信數據、程式與演算法的極致現實主義者，做任何決策都以邏輯與數值來權衡，然而為了挽救父親交給他、正面臨經營危機的娛樂經紀公司，權道赫決定開發 AI 藝人，並根據一張單曲唱片尋找神祕女歌手「Her」，沒想到卻因此遇上了人生中第一個徹底無法用公式計算的巨型變量！
吳世英挑戰「白天卑微打工人、夜晚搖滾女神」雙重生活
吳世英這次飾演女主角「李恩彩」，在冷酷的現實社會裡她只是一個為了求職生存而四處奔波的元氣待業青年；但當她在深夜的獨立樂團地下演出現場，她就會化身為「Su」，是一個極具爆發力與感染力歌聲的樂團靈魂女主唱。
當冷酷霸總為了尋找神祕女歌手而對她步步逼近，這場充滿試探、算計與心動交織的都市浪漫狂想曲就此拉開序幕！
完美兒科醫生暖男「李正信」加入，形成三角關係拉扯
CNBLUE 成員李正信在劇中飾演兒科專科醫生，不論是外貌、性格還是家境都堪稱無可挑剔的完美暖男，他的出現將為權道赫與李恩彩之間本就火花四射的關係注入更多微妙的化學反應與情感拉扯。
想看算盡心機的理性霸總如何一步步掉入情感陷阱，加上成勛自帶的性感總裁氣場，11 月 11 日 friDay 影音上線的《BOSS的甜蜜誘惑》絕對是這個月不可錯過的甜寵韓劇！
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