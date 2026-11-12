2026-11-12 02:44 女子漾／編輯桑泥
最強腦力實境秀回來了！《魔鬼的計謀》第三季登陸 Netflix，歷代冠軍世紀同台、皮斯歸零也不淘汰？
Netflix 殿堂級韓國腦力生存實境節目《魔鬼的計謀》第三季《魔鬼的計謀: 死亡重啟》正式於 11 月 10 日全球獨家重磅上線！16 位來自各領域的頂尖玩家將在 7 天 6 夜的封閉合宿中捉對廝殺，更瘋狂的是，這次集結了「生存節目天花板」張東民、第一季冠軍河錫辰等歷代級高手同台，光是預告就讓人起雞皮疙瘩。小編今天就幫大家整理好第三季的 3 大神級看點與全新賽制懶人包！
1. 歷代級冠軍大殺四方！張東民、河錫辰、洪榛浩世紀同台
第三季最讓全網大崩潰的絕對是「神仙級參賽陣容」！本季打破常規，直接請來了擁有多次生存綜藝冠軍神話的張東民、《遊戲的法則》傳奇玩家洪榛浩，以及《魔鬼的計謀》第一季總冠軍河錫辰回歸參戰。
當經驗老道的大元帥遇上理性冷酷的腦美男，再加上多位初次登場的高智商新面孔，舊霸主與新星們之間的聯盟、背叛與刺殺，絕對是本季最大看點！
2. 重磅變革賽制：「皮斯歸零」竟然不會被淘汰？
前兩季中，玩家只要手上的籌碼「皮斯」清零就會瞬間面臨出局命運，然而第三季既然取名為《死而復生》，就打破了這項核心鐵律，即使皮斯全部輸光歸零，玩家也不會立刻被淘汰，而是由比賽結果決定，這意味著失去籌碼的參賽者可以更加無所畏懼地進行絕地孤注一擲，甚至展開更激進的背叛與破壞策略，讓比賽的變數與不可預測度大大飆升！
3. 生活館與監獄館分化升級！「結盟代幣」翻轉局勢
本季的空間移動更加自由，但階級與物資的對立也更加殘酷，每天主賽後，皮斯較多的一半玩家入住奢華生活館，後一半則必須前往陰暗壓抑的監獄館。 但本季新增了「結盟代幣」等特殊機制，主賽勝者能擁有救援監獄玩家的權限，讓「生活館派」與「監獄館派」之間的利益交換與心理拉扯比以往更加血腥。
7 天 6 夜、16 位頂尖大腦、5 億韓元總獎金！在允許背叛、謊言與極致算計的第三季《魔鬼的計謀: 死亡重啟》裡，看這群高智商玩家如何在「死亡重啟」的新規則下把人性與智商發揮到極致，絕對是 11 月最燒腦的必追綜藝！
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