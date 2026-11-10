2026-11-10 22:49 鯨吞饞石
好書推薦《美好世界原罪》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《美好年代原罪》以AI主導社會的未來情境，反映當代科技依賴與人性危機。
- 重點二：作品透過輿論操弄、假資訊與水軍攻擊，揭示真相被扭曲的社會亂象。
- 重點三：作者以邏輯推理與第三者視角，讓讀者思考人類是否正被科技反向控制。
高容的美好年代原罪一書在2026年6月美國發生AI程式作弊的事件後，適時地亮麗登上台灣科幻小說新書排行榜，我迫不及待的想看看在這位曾任職竹科工程師的作家，在她眼中未來的世界是什麼模樣？
返台後翌日，書寄到了，沒有考慮時差，我挑燈夜戰，一頭埋進了這部無人能出其右的小說。
生育率的降低，人力不足，人工智慧縝細的思維、少誤差的優點，適時的彌補了這這時代的缺漏，完美接替成為人類的幫手。
然而，成也蕭何，敗也蕭何，就在世界科技工程師努力的以程式編撰建立人工智慧王朝時，卻有人利用程式只能執行是與非的判斷，無法執行模糊空間的思辨的缺憾，透過各種網路混亂不知真偽的資訊，擾亂人類的認知決斷，造成社會動盪不安。
站在這個生活型態劇烈轉變的年代，你是甘之如飴的享受科技帶來的便捷？還是恐懼的希望這一切都沒發生過，人類回歸到以前單純的時代？你會不會憂慮有朝一日AI將取代人類，人類被電腦控制，依程式像傀儡般行住坐臥？高容的美好年代原罪用預視未來的角度，試著從不同的立場觀點，讓讀者在文字世界中，跟著作者站在第三者的視角，用邏輯推理，思辨事件的是與非。
稱美好年代原罪是科幻小說，我無法認同，因為，在我眼中，這是一本現世錄，我彷彿正在看著眼前社會的亂象，感受到書中所說的世界令人窒息。當人類因依賴人工智慧，而失去判斷、思辨的能力，我們終將成為「名為主導最終決策者，卻實為傀儡」。
美好年代原罪是一本難得一見具有高水準的好書，尖銳的筆觸將人性刻畫的無所遁形，每一個事件的發生，在有心人士的推波助瀾、輿論的抺黑、媒體的不實報、水軍的攻擊而失去了原來的真相，人們為求個人的平安與財富，終將淪為他人手上的刀俎，即便你是手持「有罪」「無罪」的全民法官，那又如何？終究你會在「少數服從多數」的假民主前被淹沒了。
很久有沒看到這麼有挑戰性的文筆了，真是大快人心，我必須說：「高容出手，必有符合我期待的水準。」推薦給喜歡閱讀並邏輯思辨的好友們。
精華 FAQ
-
文章主要推薦高容的《美好年代原罪》，並強調它以AI與社會失序為核心，兼具預視未來的警示感、邏輯推理的張力，以及對人性與真相的深刻描寫。
-
作者認為書中並非單純科幻，而像是對現實的觀察紀錄，因為它精準描寫人類過度依賴AI後，判斷力與思辨能力逐漸流失，最終可能淪為被操控的傀儡。
-
文章指出，有心人士推波助瀾、媒體不實報導、水軍攻擊與網路假訊息交織，會使事件真相被模糊，群眾在少數服從多數的表面民主下，失去獨立判斷能力。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數