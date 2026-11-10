地下世界的生存通關手冊：5 部張力拉滿的暗黑犯罪歐美影集

2026-11-10 18:55 Beverly比猴俐

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選5部硬派暗黑犯罪歐美影集，主打地下世界生存與權力角力。
  • 重點二：從《白粉飛》到《權欲第四章：武力》，涵蓋毒品帝國、監獄政治與黑幫開疆闢土。
  • 重點三：每部作品都強調寫實槍火、冷酷算計與高張力節奏，主打腎上腺素感。

當法治退居幕後、道德失靈，

地下世界便成了最殘酷的「生存賽局」。這裡沒有非黑即白的英雄，

只有憑藉野心、暴力與算計在槍火中求生的硬漢。

這次精選的 5 部硬派黑幫犯罪美劇，不玩虛偽的溫情，

而是帶你直擊黑道帝國的崛起、監獄政治的角力與地下秩序的生存法則。

準備好踏入這片沒有退路的暗黑世界了嗎？

一. 《白粉飛》（Snowfall，全 6 季）

故事背景設定在 1980 年代洛杉磯毒品氾濫爆發的起點。

一名生長於南中區的聰明年輕人富蘭克林（Franklin Saint），

偶然發現了剛進入市場的可卡因所帶來的驚人暴利。

他憑藉著過人的膽識與商業頭腦，從街頭小販一路爬升，建立起龐大的毒品帝國。

然而，隨著情報局暗中介入、黑幫勢力眼紅與家族關係撕裂，

這場金錢與權力的遊戲逐漸失控，將所有人捲入毀滅的漩渦。


看這部劇最過癮的地方，

就是親眼見證一個無名小卒如何靠著極致的野心與冷酷算計，

一步步踩著血肉堆出屬於自己的地下帝國。它不賣弄廉價的英雄主義，

而是把街頭生存的槍火角力、情報單位的利益共犯結構，

甚至是家族在金錢面前的殘酷撕裂，刻畫得極具史詩感與寫實張力，

老實說真的是出乎意料的好看，從開始追第一季就停不下來。


二. 《金斯頓市長》（Mayor of Kingstown，已播出四季）

劇中圍繞密西根州一個靠監獄產業為經濟命脈的破敗小鎮「金斯頓」展開。

麥克·麥考斯基（傑瑞米·雷納 飾）擔任著這個小鎮非正式的「地下市長」

一個游走於警方、監獄幫派、警衛與當地黑道之間的掮客。

他試圖在體制失能、種族對立與監獄暴動的邊緣維持極其脆弱的秩序與和平。

但隨著各方勢力算計升級與積怨爆發，

這場緊繃的賽局隨時可能陷入萬劫不復的血腥失控。


這部劇真的把「黑白兩道的夾縫生存」演得太有壓迫感了！

由「鷹眼」傑瑞米·雷納飾演的地下市長，完全沒有主角光環，

每天都在處理最髒、最棘手的道德難題。我最沉迷這部劇的原因，

在於它把監獄體制的官僚失能、黑幫角力的冷酷算計，

以及主角在混亂秩序中死守最後一絲底線的無奈展現得淋漓盡致。

整部劇瀰漫著一股冷冽又窒息的硬核氣場，追起來那種緊繃感會讓你全程屏息！


三.《中間人先生》（Mr. Inbetween，全 3 季）

這部於澳洲拍攝的暗黑喜劇犯罪影集，

講述主角雷·休斯密斯（Ray Shoesmith）過著雙重身分的生活：

一方面他是個對女兒極盡溫柔的慈父、陪伴患病哥哥的貼心兄弟以及挺朋友的好哥們；

但另一方面，他的正職卻是一名拿錢辦事的黑道打手與收債人。

在冷酷殘暴的黑幫地下世界與日常家庭生活之間，雷試圖維持平衡，

卻必須不斷面對暴力衝動與道德底線的交織考驗。


這部澳洲拍攝的寶藏小品真的太冷門、太讓人驚艷！

我超級喜歡它那種在「極致暴力與極致日常」之間切換的黑色幽默。

主角上一秒還在用極度乾脆俐落的手法收拾仇家，

下一秒又切回溫柔老爸模式陪女兒聊天。它沒有一般黑幫劇的誇張狂妄，

而是用一種冷靜又有點荒謬的節奏，

把一個黑道中間人的孤獨、原則與生活無奈拍得無比真實。

短小精悍卻張力十足，看過的絕對會把它列入私房神劇清單！


四. 《塔爾薩之王》（Tulsa King，已播出4季）

由席維斯·史特龍主演，

講述紐約黑手黨老大德懷特·曼弗雷迪（綽號「將軍」）

在為幫派扛罪入獄 25 年後終於出獄。沒想到幫派早已物換星移，

不僅沒有給他應得的忠誠補償，

反而將他發配到遠離權力核心的奧克拉荷馬州「塔爾薩」。

面對這個文化迥異、看似毫無黑幫根基的荒涼小鎮，

德懷特憑藉老派黑道的手腕與直覺，重新召集一群烏合之眾，

在陌生的土地上從零開始建立屬於自己的地下帝國。


史特龍老爹這次真的把「老派黑幫的江湖氣場」發揮得淋漓盡致，

最讓我著迷的，就是看他用極其優雅又霸氣的「降維打擊」橫掃現代小鎮。

雖然與世隔絕許久，連智慧型手機都不會用，

但他憑藉著過人的膽識、極致的野心與老派規則，

硬是在這片邊陲之地開拓出嶄新的新世界。整部劇既有槍火對抗的硬核爽感，

又帶有黑色幽默的討喜節奏，看他一路開疆闢土簡直過癮到不行！


五. 《權欲第四章：武力》（Power Book IV: Force）

作為《權欲》宇宙中最火爆的衍生劇，

故事聚焦於本傳人氣最高的黑幫大佬湯米·埃根（Tommy Egan）。在失去一切，

離開紐約後，他隻身來到風城芝加哥。

面對當地錯綜複雜的在地幫派、愛爾蘭黑幫與墨西哥卡特爾，湯米完全沒有退縮，

憑藉著一身極致的狠勁、街頭智慧與暴力手段，

準備在這座陌生城市打破舊有規則，建立屬於自己的地下帝國。


這部延伸自經典作品的全新篇章，在畫面質感與動作節奏上都展現了更飽滿的現代張力，

湯米這個角色在整個宇宙裡簡直是神一般的存在，

他重情重義、做事極度乾脆俐落，打起架來完全不拖泥帶水。

看他一個人殺進芝加哥的黑道棋局裡，

把各方勢力耍得團團轉、一路開掛硬剛，全劇爽度跟槍戰張力簡直拉滿，

對於喜歡看地下秩序大洗牌的人來說，這部追起來絕對會讓你直呼過癮！

這 5 部爆款犯罪劇，沒有虛偽的溫情，只有最真實的槍火、算計與地下秩序。

從《白粉飛》的街頭野心、《金斯頓市長》的體制壓迫、《中間人先生》的荒謬日常，

到《塔爾薩之王》與《權欲第四章：武力》的硬核開疆闢土，

每一部都能讓你腎上腺素飆升。準備好清單，

今晚就選一部踩進這片沒有退路的暗黑世界吧！


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精華 FAQ

  • 文章主要推薦5部硬派暗黑犯罪歐美影集，重點放在黑幫、毒品、監獄與地下秩序等題材，強調槍火對抗、權力角力與生存壓迫感。

  • 《白粉飛》以1980年代洛杉磯毒品氾濫為背景，描寫富蘭克林如何靠可卡因暴利從街頭小販爬升成毒品帝國主宰，並在情報介入與家族撕裂中走向失控。

  • 它們共同特色是都不走溫情路線，而是以高壓、冷酷、寫實的方式呈現黑道生存法則，包含監獄政治、街頭暴力、家族裂痕與勢力洗牌等元素。

Beverly比猴俐

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#黑道 #犯罪 #美劇 #洛杉磯 #戲劇推薦 #影劇分享 #必看美劇 #經典美劇

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
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《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw

Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

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注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

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《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
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當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
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原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

圖片來源：IG @disneypluskr
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《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
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《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
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當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

圖片來源：Disney+提供
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《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
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《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
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不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

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