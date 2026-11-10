2026-11-10 17:37 女子漾／編輯ANDREA
翻拍神劇《藍調》遭酸自不量力！柴智屏認「有人怕比較拒演」 信霸氣對決車勝元
華語旗艦影集《我們的藍調時光》改編自同名超人氣韓劇，即將在12月3日於Netflix全集數上線。該劇集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信（蘇見信）、王柏傑、安心亞、郭泓志等超華麗卡司，不過頂著「翻拍神劇」的巨大光環，外界最關心的話題莫過於「會不會怕跟韓版拿來做比較？」對此，出品人柴智屏與眾演員們在記者會上大方給出回應。
面對珠玉在前的韓版，柴智屏坦言，近期看到有網友酸他們翻拍是「自不量力」，她也首度鬆口選角秘辛：「當初在邀約的時候，的確有演員因為不願意被比較而拒絕我們。」但她認為，就像《流星花園》、《神鵰俠侶》一樣，好故事值得用不同的方式去詮釋，她更感性向台上的卡司致謝：「願意接下這些角色的演員都很勇敢，他們不會去想『萬一輸了怎麼辦』，我很謝謝他們願意接受挑戰。」
在劇中飾演澎湖賣魚女強人的鍾欣凌也笑說，韓版是她心目中韓劇前五名的「天花板」，當初一聽到柴智屏要拍，心裡的第一個念頭就是：「柴姐妳哪來的勇氣？」但歷經120天上山下海的拍攝，團隊的努力讓她拍胸脯保證：「我們就算不會贏得漂亮，但也絕對不會輸！」
而這次挑戰韓版中「車勝元」初戀角色的信，被問到接演會不會有壓力？信霸氣直呼：「不好還不想接，這有什麼壓力？我是我、他是他，不然他來演演看啊！」他更幽默自嘲：「人家跟你比較，我是歌手欸！比輸了應該的，比贏了算我運氣好！」惹得全場大笑。柴智屏則在一旁搞笑補槍，笑稱當初會選信，除了身高優勢跟自帶「衰臉」，重點是剛好長得像鍾欣凌攤位上賣的「白帶魚」，笑翻眾人。
女主角張鈞甯也補充，雖然韓版的情感堆疊與後勁很強，但這次台版演員們都給出了真情實感的火花，絕對能端出屬於台灣在地風味的《藍調》。事實上，台版在設定上也做了許多接地氣的微調，例如安心亞的角色就從韓版的「海女」變成外地來的「潛水教練」，周渝民更是為了接地氣，刻意蓄鬍、穿吊嘎上陣。台版將故事定調為「煙火下的和解」，期待用全新的面貌為觀眾帶來不一樣的療癒感動。
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