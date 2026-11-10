2026-11-10 17:43 女子漾／編輯周意軒
2026耶誕交換禮物推薦4選！星巴克小熊盲盒、199元聖誕樹牙膏
耶誕交換禮物還沒買？今年有兩款光是拆開就能讓全桌湊過來看！星巴克 Bearista 小熊換上馴鹿、毛帽等冬日裝扮，變成玻璃杯盲盒，高露潔則把迷你聖誕樹藏進199元的限量牙膏裡。想送給天天喝咖啡的朋友，可以挑星巴克太妃核果風味拿鐵。想替好友挑一份華麗的禮物，還有 casetify 聯名 Swarovski 推出的水晶手機殼。
星巴克小熊盲盒11/10開賣！馴鹿、滑雪造型還有隱藏款
今年想讓大家圍過來看你送了什麼，可以挑星巴克的「驚喜盲盒小熊玻璃 TOGO 冷水杯」。Bearista 小熊共有5款冬日造型，公開的4款包括搭配琥珀色杯身的馴鹿、綴有雪花的雪球、配色繽紛的滑雪小熊，以及戴上冬季毛帽的小熊，第5款則是神祕隱藏版。玻璃杯還有遇冷變化的設計，倒入冰飲後，杯身會出現不同的視覺效果。
星巴克驚喜盲盒小熊玻璃 TOGO 冷水杯，11月10日推出，售價1,380元，容量591毫升，5款造型隨機販售。
199元交換禮物有梗！高露潔把迷你聖誕樹藏進牙膏
預算抓在200元左右，這條牙膏很適合拿去交換禮物。高露潔「聖誕閃耀限量版牙膏」換上紅色包裝，擠出來才發現透明膏體裡藏著一片片迷你聖誕樹，還帶有清新的果香。拆到的人當下可能會笑，回家還真的用得上。
高露潔聖誕閃耀限量版牙膏95克，建議售價199元，momo、Costco、POYA寶雅等通路已陸續上架，屈臣氏11月4日起販售，康是美11月20日起接力開賣。實際售價與供貨依各通路公告為準。
咖啡控會想拆！星巴克太妃核果拿鐵在家也能喝
如果抽到的是每天都要喝咖啡的同事，可以挑雀巢與星巴克推出的居家咖啡節日系列。主打的太妃核果風味拿鐵帶有太妃糖和烘烤核果香氣，隨手包加熱水就能沖泡，放在辦公室也方便。有 Dolce Gusto 咖啡機的朋友可以選拿鐵膠囊，使用 Nespresso Original 系列咖啡機的話，則有無甜的太妃核果風味黑咖啡膠囊，可以直接喝，也能自己加牛奶或燕麥奶。
手機殼閃得像珠寶！CASETiFY 聯名 Swarovski 鑲上萬顆水晶
想送給平常就愛戴飾品的朋友，CASETiFY 首度攜手 Swarovski 推出「璀璨水晶」與「雨滴水晶」兩款手機殼。「璀璨水晶」以超過15,000顆水晶鋪出細密光澤，提供銀色、黑色背板選擇。「雨滴水晶」則鑲有超過13,000顆水晶，再搭配近40顆平底水晶做出立體層次，拿起手機時，光澤會隨角度變化。這款特別適合送給知道手機型號的好友。
CASETiFY × Swarovski 聯名系列於11月9日開賣，販售通路為 CASETiFY 台灣官網及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店。