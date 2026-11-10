2026-11-10 15:09 女子漾／編輯金柔葳
坂口健太郎《綁架遊戲》台北街頭遭刺！涂善存半裸演壞男人，19歲女星驚豔全場
日韓男神坂口健太郎、李準基攜手金鐘影后柯佳嬿主演的跨國懸疑影集《綁架遊戲 kiDnap GAME》，隨著劇情進入關鍵階段，角色之間的秘密接連曝光，反轉情節讓觀眾越追越緊張！最新劇情中，坂口健太郎竟在台北大稻埕街頭遭黑衣人持刀襲擊，受傷後還抄起磚頭反擊，驚險場面掀起討論。除了懸疑主線，台灣演員涂善存半裸演出「性感壞男人」，19歲新星韋皙妍更以流利英語對戲坂口健太郎，成為另一大亮點。
坂口健太郎大稻埕街頭遭刺！受傷抄磚頭反擊
《綁架遊戲 kiDnap GAME》最新播出的台北篇，坂口健太郎與李準基來到台灣追查綁架事件，並在熱炒店與柯佳嬿碰面，試圖說服她攜手尋找真相，沒想到卻遭到拒絕。
更驚險的是，坂口健太郎隨後在大稻埕街頭遭兩名黑衣男子持刀攻擊！即使身上受傷，他仍奮力抵抗，甚至抄起路邊磚頭反擊，質問對方究竟受誰指使。為了呈現刑警跨國追查案件、與歹徒搏鬥的疲憊狀態，坂口健太郎透露，拍攝前特別增加體重並進行體能訓練，希望讓角色更具真實感。
涂善存半裸秀肌肉！化身性感壞男人，與柯佳嬿關係藏危機
曾被稱為「小金城武」的涂善存，這次在《綁架遊戲 kiDnap GAME》挑戰充滿危險魅力的男性角色，半裸入鏡展現結實身材與肌肉線條，讓粉絲眼睛一亮。涂善存也在社群分享劇照，引來粉絲興奮留言「我要害羞死！」、「男孩長大了」，討論相當熱烈。
不過，這個角色可不只有帥氣外表！他與柯佳嬿飾演的角色看似親密，隨著故事推進，兩人的關係卻逐漸浮現令人不安的一面。究竟他是真心相待，還是另有盤算，也讓後續發展更加難以預測。
19歲「小楊謹華」韋皙妍登場！流利英語對戲坂口健太郎
除了兩大男神，年僅19歲的新生代演員韋皙妍也成為焦點！韋皙妍曾在《看看你有多愛我》中飾演楊謹華的高中時期，這次則在《綁架遊戲 kiDnap GAME》中飾演柯佳嬿的女兒，與坂口健太郎有精彩的英語對手戲。
面對坂口健太郎不斷試探、試圖套出線索，她以流利英語自然應對，讓觀眾留下深刻印象，還有網友稱讚：「柯佳嬿跟他女兒也太會演了吧！」談起與日本男神合作的心情，韋皙妍笑說，當下腦中同時出現兩種聲音，一方面驚呼眼前的人竟然是坂口健太郎，另一方面又提醒自己，角色正在被對方套話，必須提高警覺。
韋皙妍見柯佳嬿內心尖叫！戲外暖心照顧讓她卸下緊張
目前就讀文化大學戲劇系的韋皙妍，原本具有舞蹈表演背景，近年逐漸跨足戲劇領域。她透露，自己是透過經典台劇《想見你》認識柯佳嬿，得知這次能與影后合作，心情相當激動。第一次見面時更是緊張到說不出話，內心忍不住尖叫。
幸好柯佳嬿戲外相當親切，不僅主動邀約演員們見面培養默契，遇到拍攝難度較高的場次，也會陪她聊天、開玩笑，幫助她放鬆。由於劇組有不少日本工作人員，韋皙妍也經常透過英文與大家交流，甚至和日本化妝師分享歌單、討論化妝技巧，留下難忘的跨國拍攝回憶。
《綁架遊戲》第八名玩家現身！MIRROR邱士縉加入戰局
11月10日播出的第六集，劇情將迎來全新轉折！香港人氣男團MIRROR成員邱士縉飾演的律師安迪，即將以隱藏的「第八名玩家」身分登場。為了救出遭綁架的妹妹，他暗中展開行動，也讓原本錯綜複雜的綁架遊戲再添變數。此外，笠松將飾演的神祕男子自稱是綁架案執行犯，將在直播攝影棚與坂口健太郎、李準基正面交鋒。
柯佳嬿被迫揭開秘密！李準基發現5年前驚人關聯
《綁架遊戲 kiDnap GAME》的懸疑主線也持續升溫。劇中柯佳嬿飾演的角色收到殘酷指令，必須揭露自己極力隱藏的秘密，才能繼續爭取救回遭綁架的丈夫。然而，完成任務可能讓其他人質面臨死亡威脅，讓她陷入艱難抉擇。
另一方面，李準基飾演的角色逐漸回想起，五年前曾在東京醫院替柯佳嬿的兒子急診看診。這段看似不起眼的過往，卻可能成為串起所有參賽者的關鍵。當每個人都想救回自己的家人，原本可能合作的夥伴，也隨時可能為了自身利益選擇背叛。
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