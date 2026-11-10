你該不會也變成「中年男（女）子」了？是否也開始懷疑人生？一起從《重啟人生》與《中年之路》，為人生下半場解套，重新看見自己

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中年危機不是終點，而是靈魂重新發聲的起點。

中年危機不是終點，而是靈魂重新發聲的起點。 重點二： VUCA時代下，舊職涯路徑失效，需培養新技能與韌性。

VUCA時代下，舊職涯路徑失效，需培養新技能與韌性。 重點三：放下外在成就迷思，轉向內在資產與個體化成長。

「除非我們開始為自己靈魂的旅程負起責任，否則我們將會不斷要求他人來填補我們內心的空虛。」——James Hollis, "The Middle Passage"（《中年之路》）

「我們前半生忙著建立一個身分認同；到了後半生才驚覺，我們精心打造的這個身分，已經變成了囚禁自己的牢籠。」——Jim Collins, What to Make of a Life

「人生下半場的核心問題不是『什麼能讓我感覺良好？』，而是『有什麼事物順應著天性，渴望透過我顯現出來？』」——James Hollis, "The Middle Passage"（《中年之路》）

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小學四年級時，我大概知道人可以活到六十來歲。那時，我總覺得超過 40 歲就是老人；今年我 44 歲了，早已是年幼的我認定的「老人」。隨著現代社會對「百歲人生」的暢談，年齡的概念似乎被徹底翻轉；然而，不論科技能讓我們活到幾歲，一個殘酷的神經科學與社會學事實依然存在：「不論你從事哪一種高技能職業，因為外部劇烈的變化或你自己的停滯或人生階段，幾乎都會在 40 至 50 歲之間，不可避免地走向衰退。」可怕的是，這件事情，在動盪（Volatility）、不確定（Uncertainty）、複雜（Complexity）與模糊（Ambiguity）交織的 VUCA 時代，人生的遊戲規則更被徹底改寫。

亞瑟·布魯克斯（Arthur C. Brooks）在《重啟人生：一個哈佛教授的生命領悟，給你把餘生過好的簡單建議》中覆議了上述的「中年危機」，他說：「你曾經耗費無數心血培養、讓你成為領域翹楚的能力，最遲不會超過 50 歲就會顯著衰退。面對這項必然，只有三條路可選：第一，否認事實，憤怒並籠罩在沮喪中；第二，接受事實，將老化當成不可避免的悲劇；第三，接受「過去帶來成功的元素，未來不再有效」，主動培養新強項與新技能。」

收斂一下，過去我們習慣的人生藍圖——「努力讀書、考上好學校、進大公司、一路升遷到退休」的線性公式，在快速迭代的時代浪潮下迅速失效。我們眼睜爭看著曾經穩固的技能在幾年內被技術擠壓，習慣的職涯路徑隨時可能遭遇外部環境的「斷崖」。當外在的座標系不斷劇烈晃動，過度依賴「外在租賃身分」的人，往往會在劇變襲來時陷入深刻的身分焦慮與內耗。 VUCA 對人生的衝擊，讓未來的地圖注定是一片迷霧森林，能夠安頓心靈的不再是「尋找標準答案」，而是擁抱內在的韌性——將焦慮轉化為靈魂覺醒的召喚，收回對外界評價的投射，並在極度不確定的世界中，反求諸己、內省、放下，重新再來，從內在主體性出發，找回少年時期的勇氣以及無所懼怕。

如果說布魯克斯提供了認知轉型的科學地圖，那麼榮格學派分析師詹姆斯．霍利斯（James Hollis）的心理學經典《中年之路：穿越幽暗，迎向完整的內在鍊金之旅》（The Middle Passage）則點出了這場危機的靈魂本質——中年的迷惘、空虛與焦慮，絕非一種需要被消極治癒的病症，而是靈魂發出的召喚（The Call of the Soul）。

正如霍利斯所言：「中年危機不是生命的終結，而是靈魂真正開始說話的起點。」

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我真的老了嗎？才不呢！《中年之路》的三大深度啟發

人生的滿意度與幸福度，取決於如何接受選擇所帶來的結果，而不是選了什麼。~《給我 40 歲的女兒》

你知道人們活到 60 歲時，最後悔的事情是什麼？是「活得不夠有挑戰性。」40 歲時，覺得自己年紀太大，像是有人指使的一樣，「活得只剩下責任與義務」。直到 60 歲才發現，原來「當初」 40 歲還很年輕。~《給我 40 歲的女兒》，頁 19

到了 40 歲，人們建立起自己看待、判斷世界的方式，但同時，也會成為限制自己的框架。此時，想要獲得肯定的需求雖然有助於實現成就，卻也會妨礙我們享受人生、建立深厚的人際關係。因此，我們更需要有不同視角，這就是為什麼，我們必須關注自己長期壓抑的各種需求。~《給我 40 歲的女兒》，頁 121

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《中年之路：穿越幽暗，迎向完整的內在鍊金之旅》這本書最近真的非常紅，連身旁一些明明很年輕的朋友都很推薦（我心裡的 OS：「你明明才 32 歲！裝甚麼老氣橫秋！哈哈」），因此，我嘗試將書中的觀點，放在我的個人思維框架中檢視，發現了 3 件事：

▋ 從「被動防禦」到「主動收回掌控權」：

前些日子，我讀到「空船效應」。它出自《莊子·外篇·山木》，是一個關於情緒管理與認知視角的哲學寓言——「如果你划船渡河時，有一艘空船撞上你的船，就算脾氣再暴躁的人也不會生氣；但如果船上有一個人，你就會立刻大聲呼喝要求對方避開。如果對方沒聽見，你可能就會破口大罵。」

同樣是被撞，差別只在於：對方船上「有沒有人」。由此，我們可以發現，讓你生氣的往往不是「事件本身（船被撞）」，而是你對這件事的動機解讀——你認為對方是「故意的、針對你的、沒禮貌的」（船上有「人」）。如果我們能做到「視他人為空船」，意識到很多人的惡意或過錯，只是他們自身的混亂與無知（船無人主持），並非針對你個人，就能輕鬆收回被影響的控制權。

這個道理，正是霍利斯所說的「剝離 Persona（面具）與收回投射」。中年的修煉，就是不再把職場、社會期待或他人的情緒當成撞過來的船，而是意識到：內心的船舵始終在自己手裡。

▋ 蒙格「逆向思維」的靈魂版實踐：

蒙格說：「反過來想，如果我知道會死在哪裡，我就不去那兒。」霍利斯則說：「如果你不主動直視陰影，陰影就會化作命運支配你。」兩者的底層邏輯完全一致——不逃避痛苦與失敗，主動去審視那些讓你焦慮、恐懼的底層動機（人類誤判心理學），才能避開盲目的內耗與虛浮的社會認同。

▋ 告別外在虛榮，擁抱理性與個體化：

前半生我們常陷入那些看似光鮮、能帶來短暫社會讚賞，卻不斷吸乾精力的次要追求，而《中年之路》給我們的啟發就是：大膽做減法，砍掉為了取悅外界而維持的精力消耗，集中全副精力在那些能讓靈魂完整的核心課題上。我很喜歡《當下的力量》（艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁162）中的一句話：

「每當需要答案或靈感時，先暫停思考，把注意力帶回內在能量場。當你重新回到思考時，往往會發現自己的想法更加清晰、更有創意。真正的智慧，不是在不停思考中產生，而是在思考與寂靜之間誕生。」

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站在 44 歲的交叉路口，看著即將到來的五十歲，我嘗試梳理出這場關於自我認同「去殼化」與「內在鍊金術」的人生轉折指南：

智力發展的範式轉移：從前線衝鋒到意義編織

高成就者之所以在中年陷入焦慮，本質上是認知資源重新配置時產生的劇烈震盪。心理學家卡特爾（Raymond Cattell）定義了兩種截然不同的智力範式，反映了人生兩大階段的使命：

▍ 流體智力 (Fluid Intelligence) ——

年輕時的前線衝鋒： 與工作記憶（Working Memory）和抽象推理高度相關。它像一台高效能處理器，讓你在 30 到 40 歲時能快速處理陌生問題、在高壓下做出反應。這時期的成就感多來自於「 overcoming external challenges 」與「加法累積」。

▍ 結晶智力 (Crystallized Intelligence) ——

後半場的深度編織： 利用累積的文化與生活經驗進行綜合判斷的「後形式思維」（Post-formal Thought）。當大腦不再追求速度時，它變得更擅長「深度」——在複雜資訊中找出模式、進行長遠決策。這正是從「執行功能」轉向「整合智慧」的黃金期。

榮格曾說：「我們不能按照人生的上午來度過人生的下午。」前半生（人生的上午），我們為了生存與認同，建立了社會自我的殼（Persona，人格面具）；然而到了中年的下午，如果我們仍試圖扮演 20 歲的「開拓者」，拒絕承認流體智力的下降，這就是拒絕整合內在的「陰影面」（Shadow）。

「前半生我們為了活下來而建立的防禦機制，後半生往往變成了限制我們的牢籠。」霍利斯寫道，「凡是你不敢直視的陰影，最終都會化作命運來支配你的人生。」

主動跳下第一條跑熟的曲線，本質上是一場「個體化（Individuation）」的過程——承認自我的局限，才能釋放第二條曲線中「智慧長者」的人格原型。以下這幾個觀念，所有中年男女都應該有所認知：

▍「別再試圖扮演那個無懈可擊的開拓者了，那個角色演久了，連你自己都會想轉台。」

▍「如果你的自尊心還掛在過去的職稱上，那它現在應該已經過期了。真正的自由，是敢於在下半場當個『有智慧的菜鳥』。」

▍「面對中年，你卸下的防禦越多，靈魂的空間才越大。」

▍「上半場我們忙著把世界裝進自己的口袋，下半場才懂，真正的富足是把口袋清空，讓自己重新走回世界。」

▍「你不再需要靠無懈可擊來贏得敬佩；當你敢於展現真實的傷疤，你才真正擁有了無法被複製的槓桿。」

▍「世俗的成就教你如何登上頂峰，但生命的成熟，是教你如何優雅且篤定地走下山谷，尋找下一座屬於你自己的山。」

▍「過去你靠著『解決問題』來證明價值，未來你必須學會『與未解的疑問共處』來修煉智慧。」

▍「當你不再急著對這個世界證明你是誰，世界才會開始向你展現它真正的模樣。」

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斷崖、迷霧與烈火：解開「成功上癮」的身分牢籠

管理大師吉姆·柯林斯在〈What to Make of a Life: Cliffs, Fog, Fire, and the Self-Knowledge Imperative〉中指出，人的成長並非線性向上，而是由三個階段定義：「斷崖」是突如其來的衝擊（如地位動搖、能力衰退）；「迷霧」是隨之而來的模糊期，此時舊地圖完全失效；而「烈火」則是自我修正與重新定位的淬鍊熔爐。

許多人在遭遇「斷崖」時會陷入布魯克斯所說的「奮鬥者詛咒」（Striver's curse）——習慣用更長的工作時間、更強的控制欲來進行「阿德勒式的優越感補償」，結果做得更多、成就更少，生活陷入失衡。

要走出迷霧，我們必須進行冷酷的現實審計，誠實診斷自己是否有「世俗成就」的癮頭。試著回答以下五個問題：

1.你是否用工作上的頭銜或位階，來定義自身價值？

2.你是否習慣用金錢、權力、名氣來量化自己有多成功？

3.若沒有取得工作上的成就，你是否就會不知如何是好，甚至感到不安與慌張？

4.你的退休計畫是否是「不退休」，繼續瘋狂工作？

5.你是否夢想世人會記住你在工作上的輝煌成就？

只要有這五道題中，有一題的答案為「是」，代表你八成對成功上了癮。

職涯前 10 年，我的世俗成癮頭頗重。但後來我發現職場跟人生雷同，都無法盡如人意。現在的我，在習慣的職場工作之外，於週間晚上與週末醉心於閱讀與寫作。

老朋友曾問我：「你在 LinkedIn 上一言不合就寫個幾千字，到底要幹嘛？」當時我一時語塞。有人靠寫作年收破億，我則是 0 元，連斜槓都稱不上。但我意識到，我的發表不是基於想要變現或追求點閱的「Taking Mentality」，而是基於「Giving Mentality」——正如 Simon Sinek 所言：「你知道某件事、試過某件事，成功或失敗了，而他人還未曾經歷，這正是你的價值所在。」

在《中年之路》中，霍利斯強調中年最大的任務就是「放棄被拯救的幻覺」，收回對事業與他人認同的投射。「我們終其一生都在尋找那個能拯救我們的人，直到中年才明白：那個救世主就是我們自己。」

「中年要求我們做一件極其殘酷的事：放棄成為別人希望我們成為的樣子。」停止將自己視為組織圖上的一個點，轉而將自己打造為一個「擁有獨特世界觀、富飽滿熱情的創作者」，才是脫離身分牢籠的真正解答。

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滿意的演算法：從「外在租賃」轉向「內在資產」

後半場的「減法」，是心理成熟與自我決定（Self-Determination）的必經之路。這可以透過布魯克斯與納瓦爾（Naval Ravikant）共同交集的兩個思維框架來實踐：

▍ 慾望管理：滿意度 = 擁有的事物 ÷ 想要的事物

納瓦爾認為：「快樂就是當你不再感覺到缺了什麼的時候。」如果你不斷增加分子（資產），分母（慾望）往往會隨之膨脹，導致滿意度恆定不變。真正的財富是擁有一切自由，在人生下半場，最有效的槓桿不是增加收入，而是主動「駭入分母」——減少對外在認可的依賴。當你的慾望趨近於零，你的平靜就會趨近於無窮大。

這正呼應了霍利斯在《中年之路》中的警示：「當你停止向外索求認可，外界的風言風語就再也無法動搖你內心的平靜。」

▍ 重新評價「棉花糖測試」

小時候我們被教導「延遲享樂、忍住不吃棉花糖的人會成功」。但布魯克斯給了奮鬥者一記警鐘：許多成功人士一輩子都在等「第二顆棉花糖」，不斷追求下一個目標，直到老去都沒真正享受過生活。

長大後才發現，真正厲害的人不是意志力強，而是他「根本不愛吃棉花糖」——他找到了自己的「特殊知識」（那些你熱愛、對你像玩耍，對別人像工作的技能）。與其訓練意志力，不如訓練你的眼光，找到那個過程本身就充滿樂趣的「第二條曲線」。下半場的智慧在於，跟家人朋友一起分享掉那一顆糖，帶來的幸福感遠高於獨自在辦公室裡守著一整盒糖果。

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展現脆弱與微型開機：松浦彌太郎的生活戰略

在第一條曲線上，我們靠無懈可擊的武裝與競爭來生存；但在第二條曲線上，「真實性（Authenticity）」才是最強大的護城河。

《心理學評論》指出，憂傷能幫助人類更精確評估現實、強化專注力。當你不再試圖顯得無懈可擊，展現適度的脆弱，反而能建立深層的共鳴。這種真誠是任何 AI 或大型組織都無法取代的槓桿。

被譽為最懂生活的松浦彌太郎在《50歲後，我想這樣過》中傳遞的實踐策略，正好是將結晶智力落地的五個生活戰術：

▍「歸零」的勇氣：五十歲不是成熟的終點，而是第二次誕生。大膽丟掉「過期經驗」，清空不必要的人脈包袱。

▍ 學會「慢」的技術：年輕時拼命超車，但五十歲後要能控制節奏。「緩慢」比「快速」更需要高精準度的生活控制力。

▍ 擁抱「孤獨」的餘裕：霍利斯說：「孤獨不是缺乏陪伴，而是失去了與自我靈魂的連結。」 當你不再依賴外部評價，孤獨就成了靈魂的餘裕。

▍ 體力的戰略投資：維持規律、清潔感與保養，這是對自我的高度敬重。

▍ 金錢的價值轉換：將金錢從「數字的累積」轉化為能帶來感動的「體驗」與「給予」。

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不顯老，自我成長是一輩子的課題

👉 有人問 81 歲的大提琴演奏家 Pablo Casals：「為什麼每天還要花好幾小時練習？」

「我想，這樣我會更進步。」他回答。

（P. 395，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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👉 要未來更好，要持續自我成長，要避免老態龍鍾。這裡有 5 個刻意「不顯老」的方法：

▍ 「問問題」── （大部分的）老人都沒有好奇心。問問題代表你仍然對萬物好奇，代表你依舊對生命感興趣；

▍ 「提高卓越標準」── （大部分的）老人會降低標準，因為他們累了，覺得「這樣就可以了」。不顯老，我們，得持續提高標準；

▍ 「以人為中心」── （大部分的）老人會變得自我中心，倚老賣老，談過去的豐功偉業，談現在的疾病和醫療。我們，應該關注他人；

▍ 「注意姿態」── （大部分的）老人會彎腰駝背，看起來就是老邁。我們，應該把腰桿挺直；

▍ 「聚焦在今日」──（大部分的）老人因今日了我無生趣，會談論往昔。我們，應該聚焦當下（P. 363-364，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社） 。

👉 追求「自我成長」，你必須刻意做 5 件事：

▍ 「我把成長放在第一優先」── 對於學習的優先次序，我必須非常有意識；

▍ 「我在每個情況中尋找成長的機會」── 我問自己，「看到機會了嗎？若有，那我利用機會了嗎？」；

▍ 「我問一些助我成長的問題」── 透過提問，「主動尋找」成長；

▍ 「我把每天所學歸檔」── 最容易浪費時間的就是找東西；

▍ 「我把正在學習的傳遞給他人」── 我「總是」想把所學分享出去，不僅增強學習，也增加他人價值（P. 382-383，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社） 。

進入前中年，我覺得自己對於「自我成長」這件事情更有危機感以及腎上腺素，回扣到上述 5 個刻意「不顯老」的方法以及「自我成長」的 5 件事，我確實刻意做了 4 件事：

🚀 將「輸出」作為終局思維：

跟 Maxwell 的觀念一樣，我「總是把正在學習的傳遞給他人」── 我「總是」想把所學分享出去，可能是一篇貼文、一篇長文、舉辦讀書會，或者演講。透過輸出，我總是能再次反思，表面上是幫助別人，實際上，透過這個「輸入-輸出-再輸入-再輸出」的流程，賺到最多的，往往是自己。

🚀 建立一個不一定會出書的「出書計畫」：

跟 Maxwell 的觀念一樣，「我把每天所學歸檔」。截至 2026 / 11 / 3 的今天為止，我已經在方格子上撰寫了 9 篇出書計畫的文章（因為單篇有 4 萬字的上限），換言之，我幾經建構了近 36 萬字的「出書計畫」，出不出書不是我可以控制的，但計畫是我可以進行的。這像是自我的對話、累積跟檢驗，只要有任何的貼文 / 素材 / 靈機一動的想法 / 讀書心得，都會更新這篇文章。說實在，不一定真的會出書，但我相信，一定有可以讓我有所累積。

🚀 「問問題」：

我依舊對生命感興趣，因此我問大量的問題；我仍然對萬物好奇，因此我問大量的問題；我還是對自我有很多想像，因此我問大量的問題；

🚀 「以人為中心」：

對於旁人，我比過去更好奇、更在意、更關切；我比較脫離「自我中心」，不再將自己限縮在框框裡。在中國商銀香港分行擔任高管的表哥找我喝酒，我去了；10 年沒聚會的統一企業 MA 老同事找聚餐，我去了；素昧平生的領英網友說要請教我新創商模，我去了；當然，我更關心團隊夥伴，不管是 1-ON-1、Line 對話或者日常交流，我想讓他們知道，成功不在我，在團隊，在他們。

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結論：在去蕪存菁的旅程中，與幽暗、憂傷及留白共處

存在主義哲學家海德格（Martin Heidegger）認為，平庸的快樂常讓人迷失在日常瑣事中。唯有當憂傷或面臨衰退的焦慮襲來，將我們與世界的慣性連結切斷時，我們才會被迫直面存在的有限性。

霍利斯在《中年之路》中則寫下了 3 句令我超有感極震撼的話：

▋ 「我們必須問的不是『這件事讓我感到快樂嗎？』而是『這件事讓我感到有意義，還是縮小了我的靈魂？』」

▋ 「焦慮不是你的敵人，它是靈魂在提醒你：你正偏離屬於你的真實軌道。」

▋ 「如果你不主動選擇穿越幽暗，幽暗就會主動前來吞噬你的生活。」

說到底，憂傷與幽暗，本質上是一個蛻變的過程，它讓你發現那些曾經讓你驕傲的職稱與掌聲都是外在的，並強迫你問：「除去這些，我還剩下什麼？」留白，則是一個慷慨的禮物，點醒我們生活不必超載。生而為人，完全不需要因為休息、偶爾偷懶、貪圖餘裕，而感到慚愧。

最近的我，明白了一個道理──「人生是連續性的，感受是複合性的。」因為人生會繼續走，我們要學會不遺憾、學會活在當下、學會活得具有前瞻性；因為感受會疊加，我們要學會觸類旁通、學會察覺生命、學會定期復盤。

如傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）所說，等你到了 80 歲，靜靜回想自己的生命故事，最實在的部分，就是你做出的「一連串選擇」。回望過去，44 歲的我，體悟到了以下這些成熟大人的心得：

▋ 人生是一趟去蕪存菁的旅途。

▋ 人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

▋ 看待人生事，心裡一定要裝著「滯後效應」，懂得給萬事萬物加上時間軸。

▋ 人生本來就是徒勞無功的，但也正因如此，意義由我們自己定義。

▋ 人生就兩件事：干你屁事；干我屁事。

▋ 人生不只是向上攀爬的過程，更是向內心奔走的旅程。

▋ 思維升級——普通人改變結果，優秀的人改變原因，頂級優秀的人改變模型。

▋ 善良，應該帶一些些「鋒芒」；善良與堅定可以兼得。

▋ 你以為自己在繞遠路，其實那是你真正的訓練場。

▋ 留下甚麼，我們就成為甚麼樣的大人。

我們無法在第一條曲線上保持年輕，但我們可以在第二條曲線上變得偉大與完整。

要展開第二條路，我們必須正視自己的局限，明白人生就是坑坑巴巴，難以從從容容。正如霍利斯所提醒的：「個體化不是變得極端或孤僻，而是變得完整——包含接納自己的光明與陰影。」

柯林斯也說：「一個偉大生命的終極變數，不在於你個人成就了什麼，而在於你啟動了什麼——而且那個齒輪在離開你之後，依然能自己運轉不息。」

抓緊當下，看向未來。夕陽無限好，因為我們終於要超越「無懈可擊」的追求，勇於在沒有地圖的荒野中獨自前行，成為一個也許不完美、但比前半場完整得多的自己。

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附錄：《中年之路：穿越幽暗，迎向完整的內在鍊金之旅》（The Middle Passage: From Misery to Meaning in Midlife）清醒金句庫

▋ 「中年轉折是一個重新審視生命的契機，並且去回答那個令人恐懼的問題：『扣除掉我的過去以及我所扮演的角色，我究竟是誰？』」

▋ 「中年轉折代表著靈魂的召喚——催促我們從自我（Ego）那短暫的安全感中走出來，踏入那個雖然令人不適、卻不可或缺的『自我實現』領域。」

▋ 「中年是這樣一個時刻：個體被召喚去直視陰影、面對未曾活出的生命，並真正開始認真地展開『個體化』的任務。」

▋ 「我們來到這個世界不是為了變得快樂，而是為了變得完整。」

▋ 「人生下半場的核心問題不是『什麼能讓我感覺良好？』，而是『有什麼事物順應著天性，渴望透過我顯現出來？』」

▋ 「正是從中年的痛苦之中，走向意義的真正旅程才得以展開。」

▋ 「成長的代價，就是甘願失去安全感。」

▋ 「凡是我們沒有意識到的事物，最終都會化作命運來纏繞我們。」

▋ 「幽暗並非需要避開的東西；它正是我們獲得啟蒙與光明的源頭。」

▋ 「我們必須願意放下原本規劃好的生活，如此才能擁抱那正在等待著我們的生命。」

▋ 「沒有任何一段關係，能夠承受『拯救另一個靈魂』的重擔。」

▋ 「我們投射在他人身上的，往往正是我們未能承認與接納的自我。」

▋ 「除非我們開始為自己靈魂的旅程負起責任，否則我們將會不斷要求他人來填補我們內心的空虛。」

▋ 「孤獨（Loneliness）是與自我分離的體驗；而獨處（Solitude）則是真實與自我同在的體驗。」

▋ 「孩子必須承受的最大負擔，就是父母未曾活出的人生。」

▋ 「到了終點，唯一重要的問題是：我們究竟是活出了屬於自己的生命，還是活出了別人的生命。」