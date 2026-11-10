2026-11-10 14:51 女子漾／編輯金柔葳
《再婚皇后》全台4大打卡活動！皇后王座、角色咖啡廳、限定小卡一次收集
Disney+話題韓劇《再婚皇后》開播後掀起追劇熱潮！由申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮主演，劇情圍繞皇后娜菲爾遭丈夫背叛後，決定離婚再嫁的故事。根據Disney+公布的數據，該劇在全球超過50個市場奪下韓國影集首播冠軍。如今這股宮廷熱潮也延燒到台灣，官方推出4大期間限定活動，不僅能坐上皇后王座拍照，還有角色特調、韓式主題套餐及限定小卡，追劇粉絲快把活動時間記下來！
文章目錄
《再婚皇后》打卡活動1：羊空間YOUNG SPACE，坐上皇后王座當一天娜菲爾
《再婚皇后》打卡活動1：羊空間YOUNG SPACE，坐上皇后王座當一天娜菲爾
想親自體驗娜菲爾的皇后氣場，台北羊空間YOUNG SPACE絕對要排進行程！Disney+將空間打造成華麗的東大帝國宮廷，現場設有象徵皇權的皇后寶座、浪漫皇家庭園、經典劇照牆及金句自拍鏡，讓粉絲一走進去就彷彿穿越到劇中世界。
最吸引人的還有四大角色拍貼機，可以與娜菲爾、索本修、海因里及菈絲塔留下合照。只要在Threads發布活動照片與觀後心得，並標註指定Hashtag，就能兌換一次拍貼體驗。週末還有王子、公主沉浸式互動活動！每週六、日下午3點至7點，出示Disney+訂閱畫面並完成社群打卡，就有機會獲得包含主題飲品、角色小卡及LINE WEBTOON代幣的限定特調組，每日限量50份。
活動日期：即日起至2026年11月29日
活動地點：台北市中山區中山北路二段18號1樓
拍貼機時間：每日13:00至21:00
限定特調組活動：每週六、日15:00至19:00
《再婚皇后》打卡活動2：紫木槿韓餐酒館，皇后王座拍照還能吃宮廷大餐
看《再婚皇后》看到肚子餓？這次連韓式餐酒館都變成東大帝國的宮廷餐桌！位於台北信義區的紫木槿韓餐酒館推出聯名企劃，戶外特別設置皇后王座打卡區，店內也布置了《再婚皇后》劇照牆，讓粉絲邊吃韓式料理邊沉浸在宮廷氛圍中。
餐點方面，推出「再婚皇后雙人套餐」與「東王國盛宴四人套餐」，其中雙人套餐1,380元起，包含韓式烤肉、傳統豆腐煲、石鍋拌飯、蟹膏起司烘蛋等料理。點購指定聯名套餐，還能免費獲得獨家哈密瓜冰淇淋。此外，只要在Threads分享活動照片與觀後心得，並標註指定Hashtag，就有機會兌換《再婚皇后》官方小卡組，平日限量10份、假日限量30份，送完為止。
活動日期：即日起至2026年12月2日
活動地點：台北市信義區忠孝東路四段515號
套餐價格：雙人套餐1,380元起
《再婚皇后》打卡活動3：聲島咖啡BEING CAFE，4大角色變身專屬特調
如果《再婚皇后》的四位主角變成飲料，喝起來會是什麼味道？台北聲島咖啡BEING CAFE這次把角色個性融入飲品，推出4款期間限定特調，每一杯都藏著不同的宮廷故事。
「冰封玫瑰」以玫瑰花香、檸檬酸感及咖啡苦韻，呼應娜菲爾外表優雅、內心堅強的皇后氣質；「帝王特調」則在奶蓋上加入橙皮象徵王冠，入口香甜、尾韻卻帶有濃苦可可，巧妙呈現索本修的複雜性格。喜歡海因里的粉絲，可以選擇「鳥語心動」，以蝶豆花的夢幻藍色搭配蜂蜜香甜，展現他溫柔浪漫的一面；至於菈絲塔的「綠茶心計」，則將荔枝、烏龍茶與覆盆莓結合，甜美外表下暗藏鮮明的酸甜層次。
店內也設有劇照牆與主題打卡空間，完成指定Threads社群任務，還有機會獲得每日限量的官方小卡組。
活動日期：即日起至2026年12月2日
活動地點：台北市大安區師大路102巷18號
限定飲品：冰封玫瑰、帝王特調、鳥語心動、綠茶心計
《再婚皇后》打卡活動4：COMEBUY聯名LINE WEBTOON，買飲料抽角色小卡
《再婚皇后》打卡活動4：COMEBUY聯名LINE WEBTOON，買飲料抽角色小卡
不住台北也能參加《再婚皇后》聯名活動！這次Disney+攜手LINE WEBTOON與COMEBUY，將真人版影集與原著漫畫結合，於全台COMEBUY門市推出期間限定企劃。活動期間，只要購買指定茶拿鐵系列飲品，就能參與聯名抽獎，有機會獲得《再婚皇后》角色小卡及最高600枚LINE WEBTOON代幣。門市也同步展示真人版影集海報，讓粉絲一邊喝飲料，一邊欣賞喜愛的角色。
除了門市活動，粉絲也能透過LINE WEBTOON閱讀原著漫畫參與抽獎，有機會獲得COMEBUY飲料券。另外，按讚分享COMEBUY指定社群貼文、標記好友並完成留言任務，還能抽4張一套的限定人物小卡與LINE WEBTOON代幣。
活動日期：即日起至2026年11月30日
活動地點：全台COMEBUY門市
活動優惠：購買指定茶拿鐵系列飲品，可參與聯名抽獎，贈品數量有限
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower