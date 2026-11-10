黃仁勳外遇關AI股什麼事？財經專家揭「3層連鎖效應」：最怕的還沒反映在股價

黃仁勳外遇是他家的事，為何什麼手上有 AI 股的你也要關心？答案可能跟你想的不一樣！

「他外遇，關我的股票什麼事？」這幾天很多人心裡大概都有這一句。老闆感情出狀況的公司多的是，股價通常幾天就忘了。

但輝達一個晚上少掉的市值，大約是 6 兆台幣，股東還在收盤後五分鐘就把公司告上法院。市場不會為了一段婚外情付這麼多錢，它在怕的是另一件事。

市場不替道德打分數

想像你公司的老闆外遇了。茶水間會熱鬧幾天，然後大家照常上班。

但如果對象是公司最大客戶的窗口，而老闆上禮拜才在會議上說「沒這回事」，氣氛就不一樣了，大家嘴上聊的是八卦，心裡算的是訂單還在不在。

輝達就是後面這個版本。十月底媒體第一次報導時，公司和黃仁勳都說只是正常的客戶往來；十天後，他自己在給員工的信裡認了。

很多人可能還不知道，輝達的股東已經告上法院了。

11 月 9 日美股收盤後五分鐘，股東在加州聖荷西的聯邦法院，對輝達和黃仁勳提出集體訴訟。訴狀指控兩件事：公司和他沒有老實交代這段關係；也沒有告訴投資人，這件事牽涉國安疑慮，可能傷到輝達的名聲和未來的生意。求償金額還沒公布，輝達也還沒有回應。

你仔細看，訴狀告的不是出軌，是沒有老實講。

股價大跌後被股東告，在美國很常見，訴訟本身不是重點。重點是市場可以原諒一個人犯錯，卻很難原諒那句「沒事」，從這一刻起，它就不只是他的事了。

同一件事，有三層

第一層，是黃仁勳的事。婚姻、道歉、怎麼面對家人。這一層外人說不清楚，也輪不到我們評論。

第二層，是公司的事。公司什麼時候知道、為什麼沒講？輝達據估計有多達 60 人直接向他報告，黃仁勳沒有明顯的接班人，他被調查

期間公司內誰來做決定？還有，過去替輝達向華府爭取把晶片賣到中國的人就是他，現在誹聞女主教被美方認定替中國蒐集情報（指控還在調查中），這條路還有誰敢幫忙開？

第三層，是整個 AI 的事。輝達這三年給客戶的財務支持大約 3,000 億美元，不少買晶片的公司，錢是輝達幫忙想辦法的。如果因為這場調查，輝達出手變得保守，那些客戶下單的速度會不會慢下來？走到這一層，就不是輝達一家公司的事了。

那為什麼其他 AI 股還在漲？

輝達當天開盤一度跌 8%，收盤跌 4.3%。同一個晚上，費城半導體指數卻是大漲的，今天台股開盤也一度大漲近 1,500 點。

我猜很多人看到這裡的反應是：看吧，沒事。但我看到的是，市場目前只替前兩層付了錢，它賭這件事是黃仁勳的事，頂多是輝達的事。第三層，還不在價格裡。

會不會走到第三層，我不知道。輝達財報開得好、調查很快結案，它確實可能就到此為止。但層和層之間有門，門開了沒有，是看得到的。

兩道門，怎麼看有沒有打開

第一道門，在「黃仁勳的事」和「公司的事」之間。11 月 18 日，美國眾議院要黃仁勳去做閉門簡報；11 月下旬，輝達公布財報。前者看閉門會不會變成公開聽證，後者除了數字，看他有沒有照常上台回答問題、中國生意怎麼交代。再來是董事會的調查範圍，只查他個人，還是連晶片賣到哪裡一起查。

第二道門，在「公司的事」和「整個 AI 的事」之間。它沒有固定日期，要看的是錢：輝達對客戶的投資和融資有沒有放慢，靠它撐著的公司，有沒有哪一筆交易喊停。

為什麼有時候停在第一層，有時候一路傳下去

昨天我寫過，大醜聞總是在高點過了以後才爆出來。今天補上另一半：行情往上走的時候，壞消息通常停在第一層，幾天就被忘記，因為大家忙著找理由買；過了高點，同樣的壞消息才會一層一層往下傳。決定壞消息傳幾層的，不是新聞有多勁爆，是市場現在站在哪裡。

下次看到他的新聞，先問一個問題

接下來新聞只會更多：誰爆料、誰接班黃仁勳、專家怎麼看。你不用追每一則新聞，你只要分得出它在第幾層：這是黃仁勳的事、公司的事，還是整個 AI 的事？

第一層的，看看就好。第二層的，記下日期。真的走到第三層，才值得回頭想一想，手上的 AI 股，自己能承受多大的波動。

這不是買賣訊號，是一張分類表。

八卦，是讓你忍不住想追的熱鬧；

分層，才是讓你看完還睡得著的底氣。