2026-11-10 12:29 女子漾／編輯ANDREA
5部「大女主逆襲穿越復仇」陸劇推薦：景甜《似錦》智鬥惡親、這一部撕渣男大快人心！
近年「穿越重生+智謀復仇」的陸劇題材持續掀起追劇熱潮！女主擺脫以往「傻白甜」人設，開局帶著前世記憶或預知視角強勢歸來，智商線上、果斷虐渣的劇情讓觀眾直呼過癮。這回女子漾特別精選5部評價超高、爽感拉滿的女主復仇穿越陸劇，喜歡強強對決、逆天改命的劇迷絕對要收進追劇清單！
TOP 1：《似錦》景甜、張晚意
改編自吱吱同名小說，《似錦》講述東平伯府四小姐姜似（景甜 飾）前世慘死後重生歸來，帶著記憶重啟人生。姜似不再任人宰割，不僅勇於退婚、開設香鋪獨立立足，更以高智商智鬥惡毒嬸嬸、改寫家人慘死結局。她與少年將軍鬱錦（张晚意 飾）從互懷心事到強強聯手破案，手撕反派的節奏極為流暢，大女主清醒事業腦讓人看得欲罷不能！
TOP 2：《寧安如夢》白鹿、張凌赫
紅極一時的黑蓮花復仇劇天花板！故事講述前世不擇手段登頂后位的姜雪寧（白鹿 飾），在宮變自盡後帶着記憶帶著時空重置逆轉宿命。重生後的她試圖洗心革面保全身邊人，卻依然憑藉超強的心機與智謀在波譎雲詭的朝堂中步步為營。白鹿將女主「帶點瘋批卻清醒求生」的特質詮釋得入木三分，虐渣過程爽感拉滿！
TOP 3：《為有暗香來》周也、王星越
這部「惡毒女配逆天改命」的奇幻穿越劇討論度極高！講述女主角華淺（周也 飾）在前世因執念犯下大錯導致家破人亡，意外穿越回大婚之夜。為了保全家族命運，她毅然斬斷情絲、清醒自救，利用前世記憶避開所有陷阱。周也果敢決絕的眼神與極強的求生欲，將大女主逆襲的沉浸感直接拉滿。
TOP 4：《書卷一夢》李一桐、劉宇寧
設定極具新意的穿書復仇喜劇！女主角宋小魚意外穿越進劇本世界，成為悲慘女主角「宋一夢」（李一桐 飾）。面對原定被反派男主南珩（劉宇寧 飾）利用至死的既定命運，她屢敗屢戰、在循環中不斷反抗紙片人設定。劇情打破傳統宿命論，女主憑藉智慧與堅忍帶領其他配角一起反擊命運，智商線上且高能不斷。
TOP 5：《九重紫》孟子義、李昀銳
改編自經典宅鬥小說，《九重紫》講述竇家嫡女竇昭（孟子義 飾）遭遇背叛後重獲新生。她不再退讓，憑藉過人膽識拯救家族危機、撕開繼母與繼妹的偽善面具。劇中她與前世同命相憐的宋墨（李昀銳 飾）攜手查明家族慘案背後的陰謀，雙強並肩、步步為營的復仇爽感令人直呼過癮！
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