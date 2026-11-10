2026-11-10 12:04 女子漾／編輯金柔葳
皮克敏粉絲快衝全家！《Pikmin Bloom》5週年聯名開跑，7款限定飾品、金色花苗免費領
皮克敏玩家準備出門散步啦！人氣手機遊戲《Pikmin Bloom》迎接五週年，這次驚喜攜手全家便利商店推出期間限定合作活動，自2026年11月10日至12月7日登場。活動期間，全台部分全家門市將化身遊戲中的特殊地點，玩家只要前往指定門市，就有機會獲得限定金色花苗、紀念明信片，還能培育出可愛的「五週年紀念零食」飾品皮克敏！這次共有7種類型可以收集，完成指定挑戰還能解鎖紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏，喜歡蒐集限定造型的玩家可別錯過。
《Pikmin Bloom》聯名全家！全台門市變身特殊地點
這次《Pikmin Bloom》五週年活動將全家便利商店變成遊戲中的特殊地點，玩家不必特地跑到大型景點，日常買早餐、午餐或散步經過全家時，就有機會順便收集限定花苗。
活動自11月10日凌晨0點開始，一路持續至12月7日晚間11點59分。只要前往有參與活動的全家門市，找到遊戲中的合作特殊地點並向下滑動，就能領取一株金色花苗，以及特別設計的五週年紀念明信片。不過要注意，並非全台每一家全家門市都適用，建議玩家以遊戲內實際顯示的特殊地點為準。
7款「五週年紀念零食」飾品皮克敏登場！金色花苗這樣拿
這次最吸引玩家的亮點，就是全新「五週年紀念零食」飾品皮克敏！透過全家合作特殊地點獲得的金色花苗，可以培育出7種類型的限定飾品皮克敏，包括紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅及岩石皮克敏。
想要收集的玩家，記得把握活動期間多走訪不同合作門市。不過官方也提醒，金色花苗長成哪一種類型具有不確定性，即使持續參加活動，也不保證一定能集齊全部7款。另外，每個特殊地點每7天最多只能領取一株金色花苗及一張紀念明信片，並非每天到同一家門市就能重複領取。至於限定明信片，這次只有一種設計，不論在哪一家合作門市取得，圖案都相同。
走訪3個全家特殊地點解鎖隱藏獎勵！紅色「照片鈕扣徽章」皮克敏必收
除了五週年零食造型，這次還有另一項值得挑戰的限定獎勵！當玩家第一次向下滑動全家合作特殊地點時，遊戲就會出現「下滑三個全家合作特殊地點」的地點挑戰任務。
只要完成指定挑戰，就能獲得一株特殊金色花苗，培育後將成為紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏。想要把這款紀念造型帶回家的玩家，可以趁著上下班、上學或假日出門時，安排路線走訪合作特殊地點，順便完成散步目標。
不只台灣！日本全家也能收集限定皮克敏
近期剛好安排日本旅遊的玩家也有好消息！這次《Pikmin Bloom》與全家便利商店的五週年合作活動，除了台灣之外，也同步於日本舉辦。
也就是說，活動期間人在日本的玩家，同樣可以留意當地全家便利商店是否出現合作特殊地點，旅遊時順便參與限定收集活動。不過，各地實際參與門市仍以遊戲顯示為準，出發前也別忘記確認遊戲已更新至v156或以上版本，才能正常顯示相關活動內容。
五週年還有50個專屬任務？玩家留意活動挑戰
除了全家合作活動，提供的活動資訊也提到，五週年期間另有50個專屬任務，採逐一解鎖的方式進行，每完成一項任務，就能獲得一株可培育成「五週年紀念零食」飾品皮克敏的金色花苗。不過，這項50關任務的詳細條件與適用範圍，尚未在上述全家合作官方公告中完整說明，建議玩家以遊戲內任務頁面及後續官方公告為準，避免與全家門市的特殊地點挑戰混淆。
活動日期：2026年11月10日至12月7日《Pikmin Bloom》× 全家便利商店活動資訊
活動時間：11月10日00:00至12月7日23:59（台灣時間）
活動地點：全台部分全家便利商店門市、日本參與活動的全家便利商店門市
活動獎勵：五週年紀念零食飾品皮克敏金色花苗、限定明信片
特殊任務：完成3個全家合作特殊地點挑戰，可獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗
領取限制：每個特殊地點每7天最多領取一株金色花苗及一張明信片
遊戲版本：須更新至v156或以上
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