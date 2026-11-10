2026-11-10 09:59 女子漾／編輯周意軒
Netflix《今天是太陽雨》7大看點！楊超越拚獎學金，偏偏最強對手是董思成
大學最怕遇到的學霸，偏偏也是最讓你心動的人！Netflix青春陸劇《今天是太陽雨》11月6日上線，楊超越飾演半工半讀的生物系學生鄭雨，白天上課、課餘打工，還得拚獎學金分擔家裡的開銷。沒想到，因病休學的學長陳硯周（董思成 飾）一回來就成了她的勁敵。兩人連實驗室名額都要搶，後來卻比誰都先察覺對方的心事。這部由《當我飛奔向你》導演貓的樹執導的校園劇，最讓人想追下去的，就是想知道這兩個凡事習慣自己扛的人，什麼時候才肯承認自己很在意對方。
《今天是太陽雨》看點1｜獎學金還沒到手，兩人先搶同一個實驗室名額
鄭雨原本忙著兼差，聽到教授的實驗室有空缺時，第一反應是沒興趣。直到老師提醒她，進實驗室也是獎學金的考核條件，她才決定試試看。偏偏陳硯周也想申請，而教授只收一名大學生。兩人得過筆試和面試，鄭雨還被問到為什麼成績這麼好，卻從沒進過實驗室。她的答案很直接，過去兩年都在打工。光是這場面試，就讓人明白她為什麼這麼想贏。
《今天是太陽雨》看點2｜楊超越演半工半讀學霸，連喊累都得挑時間
演過《墨雨雲間》姜梨的楊超越，這次飾演一個很早就學會算生活費的大三女生。鄭雨父親早逝，母親需要長期照護，弟弟也因車禍聽力受損。她一邊念書，一邊兼差籌醫藥費，還得想辦法維持成績。她跟人相處有點帶刺，遇到問題也習慣先自己處理。看久了會懂，為什麼有人願意多問她一句「妳還好嗎」，就足以讓這段感情有分量。
《今天是太陽雨》看點3｜董思成演高冷學長，選讀生物系是為了哥哥
《五福臨門》的董思成這次演起成績好、話很少的陳硯周。哥哥意外離世後，他為了完成對方的心願選讀生物系，卻因心臟手術休學一年，復學後才和鄭雨成了同班同學。鄭雨每天都得盤算眼前的開銷，陳硯周卻還困在哥哥離世的傷痛裡。兩個人坐在同一間教室，心裡想的全是課堂以外的事。
《今天是太陽雨》看點4｜開局先鬧錢包誤會，後來還得一起做研究
陳硯周一開始誤會鄭雨拿走他的錢包，直到看了監視器畫面，才知道她其實幫忙把錢包追回來。他到便利商店想把話說開，鄭雨卻沒打算立刻跟他熟起來。偏偏兩人後來還得合作做研究，這下連想避開對方都難。這對CP的曖昧好看在這裡，原本盯著對方是怕自己輸，後來發現對方今天心情不太對，反倒更讓自己掛心。
《今天是太陽雨》看點5｜三千公尺和輪滑課，貓的樹把心動拍進體育課
如果你喜歡《當我飛奔向你》裡一句話還沒說完、光看眼神就知道有人心動了，這次可以留意《今天是太陽雨》的體育課。官方片段裡，陳硯周會關心鄭雨跑三千公尺，兩人在輪滑課上的眼神也有戲。貓的樹擅長拍這種日常裡的小變化。上一秒還想贏過對方，下一秒又忍不住多看一眼，觀眾大概比他們更早發現不對勁。
《今天是太陽雨》看點6｜片名為什麼叫「太陽雨」？日子還難過，心動已經來了
太陽雨最有意思的地方，是明明還在下雨，抬頭卻已經看得到陽光。這也像鄭雨和陳硯周的處境。醫藥費還得想辦法，哥哥離開留下的遺憾也得慢慢消化，但兩個人開始願意把心事分給對方一點。這段感情最動人的時刻，或許是鄭雨終於可以在某個人面前喊累，而陳硯周也開始想，自己究竟想過什麼樣的生活。
《今天是太陽雨》看點7｜施也原創劇本，拍出快要長大時的現實感
《今天是太陽雨》由施也編劇，採原創故事。劇情放在大學，讓課業、打工和未來出路擠在同一張課表上。有人進實驗室是為了走研究這條路，鄭雨卻還得算這一步能不能讓自己離獎學金更近。當青春劇願意拍一個人怎麼在上課和打工之間做取捨，連她願意花時間陪誰，都成了有分量的選擇。
《今天是太陽雨》播出資訊
開播日期 2026年11月6日
台灣播出平台 Netflix
集數 全24集