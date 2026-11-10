2026-11-10 09:29 蒔緣‧鹿角腓腓
追劇思考就不會變笨？當觀劇成為一種腦力負擔
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長期只看劇不思考，可能導致認知刺激不足而出現假性變笨。
- 重點二：邊追劇邊找寫作主題，能促使觀眾主動分析、聯想與判斷。
- 重點三：觀劇轉化為寫作輸出時，形成輸入與輸出的思考循環。
在寫過
《長期收看AI短劇，會讓人假性變笨嗎？》
https://woman.udn.com/woman/story/123164/9862804
《假性變笨——當戲劇不再需要觀眾思考，觀眾是否也逐漸失去思考的習慣？》
https://woman.udn.com/woman/story/123164/9863880
這兩篇有關「假性變笨」的戲劇觀察文之後，
我開始對這個議題產生另一個疑問。
假如「假性變笨」真的存在，而其原因可能與人們長期觀劇時，不必思考、不必猜測，也不必做任何判斷的習慣有關；那麼，倘若有人在觀劇的同時，也不斷尋找可以寫作的主題，是不是就代表他的大腦一直處於思考狀態，因此比較不容易陷入這種情況？
於是，我向AI提出了這個問題。
沒想到，AI給了我另一個層面的知識。
一、找主題，也是一種主動思考
AI從認知活動的角度解釋，「假性變笨」通常是人們對某些認知表現，暫時下降的通俗描述，例如記憶力變差、注意力不集中、反應變慢等。這些現象可能與長期壓力、資訊過載、睡眠不足，以及缺乏需要主動思考的活動有關。
從這個角度來看，追劇時不斷尋找可以寫作的主題，確實與單純觀看劇情有所不同。
因為找主題，並不是讓畫面和情節單純地流經眼前，而是必須主動觀察、分析、比較、聯想，再從大量的資訊中，篩選出值得深入探討的內容。
但，AI也提出幾個值得思考的觀點：
1.純追劇與尋找主題，是兩種不同的觀劇方式。
單純追劇，主要是接收劇情提供的資訊。觀劇時始終不需要進一步思考，長期下來，這種觀看方式所提供的認知刺激可能相對有限。
但找主題則不同。
當觀眾抱著尋找寫作素材的目的看劇時，便會開始分析人物動機、劇情結構、台詞意涵，甚至思考劇情所反映的社會現象。
這種主動參與的過程，涉及較多的認知活動，也讓觀劇不再只是娛樂，而多了一層思考與探索的功能。
2.尋找寫作主題，其實是一連串的高階認知活動。
追劇的同時尋找寫作題材，應該經過幾個思考階段。
批判性思考：
評估劇情的合理性，分析人物行為背後的動機，也可能進一步思考：如果自己是這部戲的編劇，劇情的發展會不會有另一種可能？
這不只是接受編劇安排好的故事，而是試著站在不同角度，重新推演劇情。
聯想與整合：
將劇情與過往的生活經驗、閱讀材料、時事，甚至個人的興趣相互連結。
當某個情節觸動了自己，便可能從中延伸出另一個值得書寫的觀察角度。
這個過程，就像是在腦中建立一座素材資料庫，將不同來源的資訊重新分類、連結與整理。
去蕪存菁：
戲劇的數量龐大，劇情與台詞更是千變萬化，但並不是所有內容都適合成為寫作素材。
因此，必須從大量資訊中，辨識出真正有價值、值得保存的部分，再依照自己的興趣、寫作風格及能力，進行篩選與歸類。
這種過程，也需要運用注意力、判斷力及資訊處理能力。
3.Input與Output，是觀劇與寫作之間的思考循環。
在學習與認知活動中，輸入與輸出是兩個相互連結的過程。
當我們一邊看劇，一邊思考如何將劇情轉化為文章時，大腦已經不只是接收資訊，還必須進一步組織語言、整理觀點、建立文章架構。
也就是說，為了完成後續的寫作輸出，觀劇時便已經開始進行思考與構思。
這種帶著目的的輸入，與單純觀看相比，確實包含更多主動的認知參與。
看到這些觀點後，正當自己暗自慶幸：平時有寫戲劇觀察文的習慣，觀劇之餘，也總愛思考劇情與現實生活的對照，以及古代與現代之間的種種差異與連結。
如此看來，自己應該不至於因為長期收看AI短劇，而陷入不思考的觀劇模式。
然而，接下來看到的另一個觀點，卻讓我有了不同的思考。
未完待續
文by蒔緣觀劇
精華 FAQ
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文中將假性變笨描述為記憶力變差、注意力不集中、反應變慢等暫時性認知下降，可能與壓力、睡眠不足、資訊過載，以及缺乏主動思考活動有關。
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因為找主題不是被動看劇，而是要主動觀察人物動機、分析劇情合理性、聯想生活經驗並篩選素材，這些過程都會持續動用注意力、判斷力與高階思考。
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文章認為觀劇與寫作並非分離，而是可以形成輸入與輸出的循環：看劇時先整理資訊與構思觀點，再將感受轉化成文字，讓觀劇本身成為思考與創作的一部分。
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