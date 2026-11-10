2026-11-10 00:46 Elvis Lin
「塑造你命運的，正是你做決定的那些時刻。」——潛能開發大師的 12 個金句
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Tony Robbins 以決定、行動與改變為核心，強調命運由當下選擇塑造。
- 重點二：金句聚焦心態、專注與能量，提醒把力量放在解方而非問題上。
- 重點三：內容也談目標、信念與自我重塑，鼓勵從今天開始突破過去。
Tony Robbins（安東尼·羅賓斯）是全球最知名的潛能開發與人生導師之一，他的話語總是充滿爆發力與行動導向。來讀讀他的金句，看是否能帶給我們工作跟人生有所啟發：
一、關於決定、行動與改變
∞ "It is in your moments of decision that your destiny is shaped."
（塑造你命運的，正是你做決定的那些時刻。）
∞ "If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten."
（如果你總是做你一直在做的事，你得到的就會是你一直在得到的。）
∞ "The only impossible journey is the one you never begin."
（唯一不可能完成的旅程，是你從未開始的那趟。）
二、 關於心態、專注與能量
∞ "Where focus goes, energy flows."
（焦點所在，能量隨之奔流。）
∞ "Identify your problems, but give your power and energy to solutions."
（看清你的問題，但要把你的力量與能量放在解決方案上。）
∞ "The quality of your life is the quality of your relationships."
（你生活的品質，取決於你人際關係的品質。）
∞ "Change your expectations for appreciation and your whole world changes instantly."
（用『感謝』取代『期待』，你的整個世界將在瞬間改變。）
三、 關於目標、進步與成長
∞ "People are not lazy. They simply have impotent goals—that is, goals that do not inspire them."
（人並不懶惰，他們只是擁有缺乏力量的目標——也就是無法激發他們熱情的目標。）
∞ "If you can't, you must. If you must, you can."
（如果你覺得自己做不到，你就必須去做；當你覺得自己必須去做，你就一定做得到。）
∞ "Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible."
（設定目標，是將無形變為有形的第一步。）
四、 關於信念與自我重塑
∞ "Beliefs have the power to create and the power to destroy."
（信念擁有創造的力量，也擁有毀滅的力量。）
∞ "Your past does not equal your future."
（你的過去，不等於你的未來。）
精華 FAQ
-
文章傳達 Tony Robbins 以行動導向、正向心態與自我突破為核心的人生觀，強調命運不是被動接受，而是由每一次決定、目標設定與信念調整所塑造。
-
像是「塑造你命運的，正是你做決定的那些時刻」、「如果你總是做你一直在做的事，你得到的就會是你一直在得到的」，都在提醒改變必須從行動開始，而不是停留在想法。
-
這些金句可提醒讀者把焦點放在解決方案、設定能激發熱情的目標，並相信過去不等於未來，進而在工作上提升效率，在人生中建立更積極的選擇與成長動力。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數